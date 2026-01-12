ETV Bharat / sports

நாளை முதல் தொடங்கும் இந்தியா ஓபன் பேட்மிண்டன்: இந்திய வீரர்கள் மீது எகிறும் எதிர்பார்ப்பு

இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடக்க நிகழ்ச்சியில் இந்திய பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் செயலாளர் சஞ்சய் மிஸ்ரா, இந்திய வீரர்கள் பி.வி.சிந்து, ஹச்.எஸ்.பிரனாய், சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

இந்தியா ஓபன் பேட்மிண்டன் 2026
இந்தியா ஓபன் பேட்மிண்டன் 2026 (BAI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 12, 2026 at 8:34 PM IST

டெல்லி: இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் நாளை முதல் தொடங்கவுள்ள நிலையில், தொடருக்கான அறிமுக நிகழ்ச்சி இன்று இந்திரா காந்தி உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெற்றது.

இந்தியா ஓபன் சூப்பர் 750 பேட்மிண்டன் தொடரானது நாளை முதல் கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ளது. இந்த தொடரானது டெல்லியில் உள்ள இந்திரா காந்தி உள் விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறவுள்ளன. மேலும் இந்த தொடரில் உலகின் முன்னணி வீரர், வீராங்கனைகள் பங்கேற்கவுள்ளதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.

அந்தவகையில், உலகின் முதல் நிலை வீரரான சீனாவின் ஷி யூகி (ஆடவர் ஒற்றையர்), கொரியாவின் அஹ்ன் சே-யங் (மகளிர் ஒற்றையர்), கொரியாவின் கிம் வோன்-ஹோ / சியோ சியுங்-ஜே (ஆடவர் இரட்டையர்), சீனாவின் லியு ஜெங்ஷு / டான் நிங் (மகளிர் இரட்டையர்), மற்றும் ஃபெங் யான்ஷே / ஹுவாங் டோங்பிங் (கலப்பு இரட்டையர்) உள்ளிட்டோர் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

இதுதவிர இந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதத்தில் பேட்மிண்டன் உலக சாம்பியன்ஷிப் தொடரானது டெல்லியில் நடைபெற இருப்பதால், இந்தியன் ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடரில் பங்கேற்பதன் மூலம் சர்வதேச வீரர்கள் இந்த நிலைமைகளை அறிந்துகொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது. அதேசமயம் இந்த தொடரில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர்களும் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

அதன்படி முன்னாள் உலக சாம்பியன் பி.வி.சிந்து ஒற்றையர் பிரிவில் விளையாடவுள்ளார். மேலும் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவில் மாளவிகா பன்சோத்தும் இடம் பிடித்துள்ளார். அதேசமயம் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் லக்ஷ்யா சென், ஆயுஷ் ஷெட்டி, கிடாம்பி ஸ்ரீகாந்த், எச்எஸ் பிரணாய் உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவில் சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி/சிராக் ஷெட்டி இணையும், எம்.ஆர்.அர்ஜுன் / ஹரிஹரன் அம்சகருணன் இணையும் இடம் பிடித்துள்ளனர். மகளிர் இரட்டையர் பிரிவில் காயத்ரி ராவத்/மான்சா ராவத், பிரியா கொஞ்சங்பாம்/ஸ்ருதி மிஸ்ரா, கவிப்ரியா செல்வம்/சிம்ரன் சிங்க உள்ளிட்ட வீராங்கனைகளுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

அதேசமயம் கலப்பு இரட்டையர் பிரிவில் துருவ் கபிலா/தனிஷா க்ராஸ்டோ, ரோஹன் கபூர்/ருத்விகா ஷிவானி காடே, ஆஷித் சூர்யா/அம்ரிதா பிரமுதேஷ், துருவ் ராவத்/மனிஷா உள்ளிட்டோரும் பங்கேற்கவுள்ளனர். இந்தியாவில் நடைபெறும் தொடர் என்பதால் இந்திய வீரர்கள் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து காணப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், இந்திய ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடருக்கான தொடக்க நிகழ்ச்சி இன்று டெல்லி இந்திரா காந்தி உள் விளையாட்டரங்களில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்வில் இந்திய பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் செயலாளர் சஞ்சய் மிஸ்ரா, இந்திய வீரர்கள் பி.வி.சிந்து, ஹச்.எஸ்.பிரனாய், சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி, சிராக் ஷெட்டி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

