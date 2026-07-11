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இந்தியா vs இங்கிலாந்து 5வது டி20: தொடர் தோல்விகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பாரா ஸ்ரேயாஸ்?

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 34 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இந்திய அணி 18 போட்டிகளிலும், இங்கிலாந்து அணி 15 போட்டிகளிலும் வெற்றிபெற்றுள்ளது.

இந்தியா vs இங்கிலாந்து
இந்தியா vs இங்கிலாந்து (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 11, 2026 at 12:18 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணியும், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் மோதும் ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி, சவுத்தாம்டனில் உள்ள ரோஸ் பவுல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 சர்வதேச தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இத்தொடரின் முதல் போட்டி மழை காரணமாக பாதியிலேயே ரத்து செய்யப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற மூன்று போட்டிகளிலும் இங்கிலாந்து அணி அபார வெற்றிகளை பதிவு செய்ததுடன், 3-0 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரையும் கைப்பற்றியுள்ளது.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி சவுத்தாம்டனில் உள்ள ரோஸ் பவுல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கனவே அடுத்தடுத்து தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்து தொடரை இழந்துள்ள இந்திய அணி, இன்றைய போட்டியிலாவது வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்புமா என்ற பெரும் எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.

இந்திய அணி

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி ஏற்கனவே அடுத்தடுத்துத் தொடர் தோல்விகளைச் சந்தித்து டி20 தொடரை இழந்துள்ளதால், தற்போது பெரும் நெருக்கடியான நிலையில் உள்ளது. அணியின் பேட்டிங் வரிசையில் உள்ள தடுமாற்றம் மற்றும் பவுலர்கள் ரன்களை வாரி வழங்குவது தொடர்கதையாகி வருகிறது. இதனால், இன்றைய கடைசி டி20 போட்டியிலாவது இந்திய அணி வெற்றி பெற்று மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்புமா என்ற கேள்விகள் அதிகரித்துள்ளன.

அணியின் நட்சத்திர வீரர்களான அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, திலக் வர்மா மற்றும் விக்கெட் கீப்பர் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சோபிக்கத் தவறி வருவது பெரும் நெருக்கடியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதன் காரணமாக, இன்றைய ஆட்டத்தில் அனுபவ வீரரான சஞ்சு சாம்சனுக்கு மீண்டும் பிளேயிங் லெவனில் வாய்ப்பு வழங்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இங்கிலாந்து அணி

மறுபுறம், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி, அடுத்தடுத்து அபார வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து தங்களது சொந்த மண்ணில் தொடரைக் கைப்பற்றிச் சாதனை படைத்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியாவுக்கு எதிராக முதல் முறையாகத் தொடரைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இதனால் இன்றைய போட்டியிலும் இங்கிலாந்து அணி வெற்றிபெற்று, இந்தியாவை 'ஒயிட்வாஷ்' செய்யும் முனைப்பில் களம் காணவுள்ளது.

இங்கிலாந்து அணியின் பேட்டிங்கில் பில் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஜேக்கப் பெத்தெல் மற்றும் கேப்டன் ஹாரி புரூக் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங், ஆதில் ரஷித் ஆகியோரும் ஃபார்மில் உள்ளனர். இவர்களுடன் சாம் கரண் மற்றும் வில் ஜேக்ஸ் ஆகியோர் ஆல்-ரவுண்டர்களாகச் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அந்த அணிக்குக் கூடுதல் பலமாக அமைந்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 34 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 18 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுத் தன் ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தி வருகிறது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி 15 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டி மழையினால் முடிவு எட்டப்படவில்லை.

நேரலை தகவல்கள்

இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும். இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி இரவு 7.00 மணிக்கு நடைபெறவுள்ள நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, வைபவ் சூர்யவன்ஷி/சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, சூர்யான்ஷ் ஷெட்கே, அக்ஸர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், பிரசித் கிருஷ்ணா.

இங்கிலாந்து: பிலிப் சால்ட், ஜோஸ் பட்லர், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜேக்கப் பெத்தல், டாம் பேன்டன், சாம் கர்ரன், வில் ஜாக்ஸ், ரெஹான் அஹ்மத், ஆதில் ரஷித், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஷ் டங்.

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND
SHREYAS IYER
SANJU SAMSON
இந்தியா VS இங்கிலாந்து
IND VS ENG 5TH T20I

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