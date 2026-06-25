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மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026: வங்கதேசத்தை 136 ரன்களில் சுருட்டியது இந்திய அணி

இப்போட்டியில் இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய ராதா யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஸ்ரீ சாரணி 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி அசத்தினர்.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 8:38 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்திய அணிக்கு எதிரான மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணி, இந்திய அணிக்கு 137 ரன்களை இலக்காக நிர்ணயித்துள்ளது.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இங்கிலாந்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்தத் தொடரில் மான்செஸ்டரில் உள்ள எமிரேட்ஸ் ஓல்ட் டிராஃபோர்ட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில், இந்தியா மற்றும் வங்கதேச மகளிர் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற வங்கதேச மகளிர் அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துக் களமிறங்கியது.

அதன்படி, முதலில் களமிறங்கிய வங்கதேச அணிக்கு திலாரா அக்தர் மற்றும் ஜுவைரியா ஃபெர்டஸ் இணை தொடக்கம் கொடுத்தது. இதில் திலாரா அக்தர் 4 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அவரைத் தொடர்ந்து ஃபெர்டஸும் 33 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த சோபனா மோஸ்டரி மற்றும் கேப்டன் நிகர் சுல்தானா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் வீழ்ச்சியைத் தடுத்ததுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் கணிசமாக உயர்த்தியது.

இதில் சோபனா மோஸ்டரி 22 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி வந்த கேப்டன் நிகர் சுல்தானாவும் 32 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின் களமிறங்கிய வீராங்கனைகளால் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் சோபிக்க தவறினர். இதன் காரணமாக, வங்கதேச அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 8 விக்கெட்டுகளை இழந்து 136 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் ராதா யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்.

TAGGED:

WOMEN T20 WORLD CUP 2026
BANGLADESH VS INDIA
RADHA YADAV
மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை 2026
INDIA VS BANGLADESH WOMEN

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