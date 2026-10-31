உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் | வங்கதேசத்தின் தோல்வியால் 4-வது இடத்திற்கு முன்னேறியது இந்தியா!
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான 3ஆவது டெஸ்டில் ஆஸ்திரேலியா தோற்றால், நியூசிலாந்து முதலிடத்திற்கும், தென்னாப்பிரிக்கா 2ஆவது இடத்திற்கும் முன்னேறும் நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணி 3ஆவது இடத்திற்குத் தள்ளப்படும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : October 31, 2026 at 6:43 PM IST
ஹைதராபாத்: வங்கதேசத்திற்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டியில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி வென்றதையடுத்து, உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியலில் இந்திய அணி 4-ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
வங்கதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டி டாக்காவில் நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த வங்கதேச அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 272 ரன்களைக் குவிக்க, மறுபுறம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 245 ரன்களை மட்டுமே சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது.
அதன்பின் 27 ரன்கள் முன்னிலையுடன் 2-ஆவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய வங்கதேச அணி, வெஸ்ட் இண்டீஸின் சுழற்பந்து வீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் 142 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டாகி, வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு 170 ரன்களை மட்டுமே இலக்காக நிர்ணயித்தது. பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில், தொடக்க வீரர் பிராண்டன் கிங் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 81 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தார்.
West Indies ace the chase in Mirpur to go 1-0 up in their #WTC27 series against Bangladesh 👊 📝: https://t.co/4po0o1gLv7 https://t.co/EwqRdIRP3O— ICC (@ICC) October 31, 2026
இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையும் பெற்றுள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்தி அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய ஜோமல் வாரிக்கன் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார்.
இந்நிலையில், சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் புதுப்பிக்கப்பட்ட புள்ளிகள் பட்டியலை இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் வெஸ்ட் இண்டீஸிடம் தோல்வியைத் தழுவிய வங்கதேச அணியானது 4-ஆம் இடத்தில் இருந்து 5-ஆம் இடத்திற்குப் பின்தங்கியுள்ளது. முன்னதாக அந்த அணி 55.56 புள்ளிகளுடன் நான்காம் இடத்தைப் பிடித்திருந்த நிலையில், தற்சமயம் அது 47.62 ஆகக் குறைந்து, 5-ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.
அதேசமயம் முன்னதாக 51.52 புள்ளிகளுடன் 5-ஆம் இடத்தைப் பிடித்திருந்த இந்திய அணி, தற்போது 4-ஆம் இடத்திற்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இருப்பினும் இந்த பட்டியலில் ஆஸ்திரேலிய அணி 75 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், நியூசிலாந்து அணி 72.22 புள்ளிகளுடன் இரண்டாம் இடத்திலும், தென்னாப்பிரிக்க அணி 66.67 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்திலும் நீடித்து வருகின்றன.
India gain in the #WTC27 standings following West Indies' win in Mirpur 🏏 Try out the ICC World Test Championship Standings Predictor here 👉 https://t.co/T8iyDajWzL https://t.co/HcoKVaOuvu— ICC (@ICC) October 31, 2026
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இந்நிலையில், தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி தோல்வியைத் தழுவும் பட்சத்தில், நியூசிலாந்து அணியானது பட்டியலின் முதலிடத்தையும், தென்னாப்பிரிக்க அணி இரண்டாம் இடத்தையும் பிடிக்கும். அதேசமயம் தோல்வியைத் தழுவும் ஆஸ்திரேலிய அணி புள்ளிப்பட்டியலில் 3-ஆம் இடத்திற்குத் தள்ளப்படும் என்பதால், இப்போட்டியின் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.