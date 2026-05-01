தாமஸ் கோப்பை 2026: சீன தைபே அணியை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது இந்தியா
தாமஸ் கோப்பை தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய அணி நாளைய தினம் நடைபெறவுள்ள ஆட்டத்தில் ஜப்பான் அல்லது பிரான்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது.
Published : May 1, 2026 at 7:28 PM IST
ஹைதராபாத்: சீன தைபே அணிக்கு எதிரான காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், நடப்பு தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன் தொடரின் நடப்பு சீசன் டென்மார்க்கில் ஊள்ள ஹார்சென்ஸில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்திய பேட்மிண்டன் அணி குரூப் ஏ பிரிவில், ஆஸ்திரேலியா, கனடா மற்றுன் சீன அணிகளை எதிர்கொண்டது. இதில் லீக் சுற்று போட்டிகளில் அபாரமாக விளையாடிய இந்திய அணி கனடாவுக்கு எதிராக 4-1 என்ற கணக்கிலும், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக 5-0 என்ற கணக்கிலும் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது.
அதேசமயம் நடப்பு சாம்பியன் சீனாவுக்கு எதிரான தங்களுடைய கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் இந்திய அணி கடுமையாக போராடிய நிலையிலும் 2-3 என்ற கணக்கில் அதிர்ச்சி தோல்வியை தழுவியது. இருப்பினும் இந்திய அணி தங்களுடைய முதலிரண்டு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றதை அடுத்து, காலிறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறி அசத்தியது. இந்நிலையில் இன்றைய தினம் நடைபெற்ற காலிறுதி ஆட்டத்தில் சீன தைபே அணியை எதிர்த்து இந்திய அணி களமிறங்கியது.
MEDAL CONFIRMED FOR THE INDIAN THOMAS CUP TEAM 🥹❤️
📹 : BWF YouTube#TUC2026 https://t.co/Ahxj0MEltK pic.twitter.com/hOjoqplLWJ
பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த காலிறுதி ஆட்டத்தில் இந்திய வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்தனர். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் சீன தைபே அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு தாமஸ் கோப்பை பேட்மிண்டன் தொடரின் அரையிறுதிச் சுற்றுக்கும் முன்னேறி அசத்தியுள்ளது.
போட்டி முடிவுகள்
லக்சயா சென்: ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீரர் லக்சயா சென், உலகின் முன்னணி வீரரான சோவ் தியென் சென்-ஐ எதிர்கொண்டார். இருவரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் காரணமாக, இப்போட்டி 75 நிமிடங்களுக்கு மேல் நீடித்தது. இறுதியில் லக்ஷயா சென் 18-21, 22-20, 21-17 என்ற கணக்கில் சோவ் தியென் சென்-யை வீழ்த்தி இந்திய அணிக்கு முதல் புள்ளியைப் பெற்றுத்தந்தார்.
இரட்டையர் பிரிவில் ஆதிக்கம்: அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரட்டையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் இந்தியாவின் நட்சத்திர ஜோடியான சாத்விக்சாய்ராஜ் ரங்கிரெட்டி - சிராக் ஷெட்டி இணை, சீன தைபேயின் வாங் ஷி லின் - சியு ஹ்சியாங்-சியே இணையை எதிர்கொண்டனர். போட்டியின் முடிவில் இந்திய ஜோடி 23-21, 19-21, 21-12 என்ற செட் கணக்கில் சீன தைபே ஜோடியை வீழ்த்தி இந்தியாவின் முன்னிலையை 2-0 என உயர்த்தினர்.
3-0. Clean Sweep. Total Dominance. 🏸
Heading to the Semis! 🇮🇳🔥
The Indian Men's team has just delivered a masterclass at the Thomas Cup 2026. Lakshya, Sat-Chi, and Ayush ensured a perfect day in Horsens.
📸 @badmintonphoto pic.twitter.com/Rp0mNR9dr7
ஆயுஷ் ஷெட்டி அசத்தல்: அதனைத் தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஒற்றையர் பிரிவு ஆட்டத்தில் ஆயுஷ் ஷெட்டி, சீன தைபேவின் லின் சுன் யி-யை எதிர்கொண்டார். இந்த போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட ஆயுஷ் ஷெட்டி 21-16, 21-17 என்ற நேர் செட் கணக்கில் வெற்றியை பதிவு செய்து, இந்திய அணியின் வெற்றியையும் உறுதி செய்தார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் சீன தைபே அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது.
இதனையடுத்து, அரையிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ள இந்திய அணி நாளைய தினம் நடைபெறவுள்ள ஆட்டத்தில் ஜப்பான் அல்லது பிரான்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது. முன்னதாக கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு தாமஸ் கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றிய இந்திய அணி, தற்சமயம் நடப்பு தொடரின் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி பதக்கம் வெல்லும் வாய்ப்பை உறுதி செய்துள்ளது. இதனால் இந்த சீசனில் இந்திய அணி நிச்சயம் சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.