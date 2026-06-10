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மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை: ரிச்சா கோஷ் போராட்டம் வீண்; பயிற்சி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்திடம் வீழ்ந்தது இந்தியா

இந்த ஆட்டத்தில் இறுதிவரை போராடிய இந்திய வீராங்கனை ரிச்சா கோஷ் அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன் 68 ரன்களை குவித்தார்.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 10, 2026 at 7:31 PM IST

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ஹைதராபாத்: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான மகளிர் டி20 உலகக்கோப்பை பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய மகளிர் அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் போராடி தோல்வியைத் தழுவியது.

ஐசிசி மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது எதிர்வரும் ஜூன் 12ஆம் தேதி இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் தொடங்க உள்ளது. மொத்தம் 12 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் அணிகள் இரு குழுக்களாக பிரிக்கப்பட்டு லீக் சுற்று போட்டிகளில் விளையாடவுள்ளன. இதனால் இந்த தொடரில் எந்த அணி கோப்பையை வென்று சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.

இதனையடுத்து இந்த தொடருக்கு தயாராகும் வகையில், ஒவ்வொரு அணியும் பயிற்சி ஆட்டங்களில் விளையாடி வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக, இன்று சோஃபியா கார்டன்ஸில் நடைபெற்ற பயிற்சி ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து மகளிர் அணியை இந்திய மகளிர் அணி எதிர்கொண்டது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய இங்கிலாந்து மகளிர் அணியில் டேனியல் வையட் ஹாட் 3 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த ஏமி ஜோன்ஸ் - கேப்டன் நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட் இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். தொடர்ந்து சிறப்பாக செயல்பட்ட இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களை பதிவு செய்து அசத்தியதுடன் 70 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர்.

அதன்பின், 64 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் ஏமி ஜோன்ஸ் விக்கெட்டை இழக்க, 57 ரன்களை சேர்த்த கையோடு நாட் ஸ்கைவர் பிரண்ட்டும் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய வீராங்கனைகளும் பெரிதளவில் ரன்களைச் சேர்க்க தவறிய நிலையில், டேனில் கிப்சன் 30 ரன்களைச் சேர்த்து ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 171 ரன்களை சேர்த்தது.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய மகளிர் அணிக்கு எதிர்பார்த்த தொடக்கம் கிடைக்கவில்லை. அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனைகள் ஸ்மிருதி மந்தனா ஒரு ரன்னிலும், ஷஃபாலி வர்மா 13 ரன்களிலும், யஷ்திகா பாட்டியா 15 ரன்களிலும், கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 17 ரன்களிலும், பார்தி ஃபுல்மாலி 18 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.

அதன்பின் களமிறங்கிய ரிச்சா கோஷ் அதிரடியாக விளையாடி அரைசதம் கடந்து அசத்தியதுடன், 9 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 68 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய வீராங்கனைகளும் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களுக்கு விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதன் காரணமாக இந்திய மகளிர் அணி 19.5 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 166 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது.

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இங்கிலாந்து அணி தரப்பில் லின்ஸி ஸ்மித் 3 விக்கெட்டுகளையும், சார்லி டீன், கார்டீன் கோல்மேன், டேனியல் கிப்சன் தலா 2 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இங்கிலாந்து மகளிர் அணி 5 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய மகளிர் அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது. உலகக் கோப்பை தொடருக்கு முன்னதாக இந்திய அணியின் இந்த தோல்வி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

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WOMENS T20 WORLD CUP 2026
ENGLAND VS INDIA
IND VS ENG WOMEN
RICHA GHOSH
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