20ஆவது முறையாக டாஸை இழந்த இந்தியா; பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்தது தென்னாப்பிரிக்கா!
இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் மாற்றங்கள் ஏதுமில்லாத நிலையில், தென்னாப்பிரிக்க அணியில் டெம்பா பவுமா, கேசவ் மஹாராஜ், லுங்கி இங்கிடி ஆகியொர் பிளேயிங் லெவனிற்கு திரும்பியுள்ளனர்.
Published : December 3, 2025 at 1:25 PM IST
ராய்ப்பூர்: இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில் டாஸை வென்றுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடந்து முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றதுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடைரில் முன்னிலை வகிக்கிறது. இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலானா இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று ராய்ப்பூரில் நடைபெறுகிறது.
இந்த போட்டியில் டாஸை வென்றுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணி கேப்டன் டெம்பா பவுமா முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளார். அதேசமயம் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக 20ஆவது முறையாக சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் டாஸை வெல்ல தவறியுள்ளது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் எந்த மாற்றங்களும் செய்யப்படவில்லை.
அதேசமயம், தென்னாப்பிரிக்க அணியில் கேப்டன் டெம்பா பவுமா, கேஷவ் மஹாராஜ், லுங்கி இங்கிடி ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனுக்கு திரும்பியுள்ள நிலையில், சேனுரன் முத்துசாமி, பிரனாலன் சுப்ரயன், ஓட்னீயல் பார்ட்மேன் ஆகியோர் பிளேயிங் லெவனில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளனர். இதன் காரணமாக இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
பிளேயிங் லெவன்
தென்னாப்பிரிக்கா பிளேயிங் லெவன்: குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டோனி டி ஜோர்ஜி, டெவால்ட் பிரேவிஸ், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மகாராஜ், நந்த்ரே பர்கர், லுங்கி இங்கிடி
இந்தியா பிளேயிங் லெவன்: யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், வாஷிங்டன் சுந்தர், கே.எல்.ராகுல்(கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, ஹர்ஷித் ராணா, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 95 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 51 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இந்திய அணி 46 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், 3 போட்டிகளில் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
ராய்ப்பூர் கிரிக்கெட் மைதானம்
ராய்பூரில் உள்ள ஷாஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை ஒரே ஒரு சர்வதேச ஒருநாள் போட்டி மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளது. அதில் நியூசிலாந்து அணியை 118 ரன்களில் சுருட்டிய இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
ஒருநாள் தொடருக்கான அணிகள்
இந்திய ஒருநாள் அணி: ரோஹித் ஷர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, கே.எல். ராகுல் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், துருவ் ஜூரல்.
தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), ஓட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நந்த்ரே பர்கர், குயின்டன் டி காக், டோனி டி ஜோர்ஜி, ரூபின் ஹெர்மன், கேசவ் மகராஜ், மார்கோ ஜான்சன், ஐடன் மார்க்ராம், லுங்கி இங்கிடி, ரியான் ரிக்கல்டன், பிரனாலன் சுப்ரயன்.