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இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி: இங்கிலாந்து மண்ணில் தொடரை வெல்லுமா இந்தியா?

இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இந்திய அணியும், தொடரை சமன் செய்யும் முனைப்பில் இங்கிலாந்து விளையாடவுள்ளதால் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்தியா vs இங்கிலாந்து
இந்தியா vs இங்கிலாந்து (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 10:20 AM IST

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ஹைதராபாத்: ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணியும், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் மோதும் இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி கார்டிஃபில் உள்ள சோபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் இன்று நடைபெறுகிறது.

இங்கிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி, தற்போது 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. பர்மிங்ஹாமில் நடைபெற்ற முதலாவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இதன் மூலம் 1-0 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தொடரிலும் முன்னிலை வகிக்கிறது.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி இன்று கார்டிஃபில் உள்ள சோபியா கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஒருநாள் தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் இந்திய அணியும், தொடரை சமன் செய்யும் முனைப்பில் இங்கிலாந்து விளையாடவுள்ளதால் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணி

ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி முதல் போட்டியில் அபார வெற்றியப் பதிவு செய்த கையோடு இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. குறிப்பாக அணியின் பேட்டிங்கில் ஷுப்மன் கில், அக்ஸர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் அரைசதம் கடந்து தங்களின் ஃபார்மை நிரூபித்துள்ளனர். இருப்பினும் ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, கே.எல்.ராகுல் போன்ற மூத்த வீரர்கள் சோபிக்கத் தவறியது ரசிகர்களுக்கு ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது.

இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் அவர்கள் மூவரும் தங்களின் கம்பேக்கைக் கொடுப்பார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் அக்ஸர் படேல் ஆகியோர் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், ஷிவம் தூபே, குர்னூர் பிரார் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோரும் தங்களின் பங்களிப்பை வழங்கி வருகின்றனர். இருப்பினும், குர்னூர் பிரார் முதல் போட்டியில் காயமடைந்ததன் காரணமாக, இன்றைய பிளேயிங் லெவனில் மாற்றம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இங்கிலாந்து அணி

மறுபுறம், ஹாரி புரூக் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி முதல் போட்டியில் படுதோல்வியைச் சந்தித்த கையோடு இன்றைய போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. குறிப்பாக, அந்த அணி பேட்டிங்கில் சோபிக்கத் தவறியதே கடந்த போட்டியின் தோல்விக்கு மிக முக்கியக் காரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. ஜோ ரூட் மற்றும் லியாம் டௌசனைத் தவிர மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்ததால், அந்த அணியால் சவாலான இலக்கை நிர்ணயிக்க முடியவில்லை.

மேலும், இன்றைய போட்டியிலும் இங்கிலாந்து தோல்வியடைந்தால் ஒருநாள் தொடரை இழக்க நேரிடும் என்பதால், அந்த அணி கூடுதல் கவனத்துடன் விளையாட வேண்டிய கட்டாயத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது. அணியின் பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஆதில் ரஷித் மற்றும் சாம் கரண் ஆகியோர் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக உள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் இங்கிலாந்து அணி முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்

இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் இதுவரை 111 ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 62 போட்டிகளில் அபார வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மறுபுறம் இங்கிலாந்து அணி 44 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ள நிலையில், 5 போட்டிகளில் முடிவேதும் எட்டப்படவில்லை.

நேரலை தகவல்கள்

இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த டி20 தொடரை, இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சிகளிலும், ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்திலும் நேரலையாகக் காண முடியும். இந்த போட்டி இந்திய நேரப்படி மாலை 5.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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இந்தியா: ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கேஎல் ராகுல், அக்ஸர் படேல், வாஷிங்டன் சுந்தர்,ஷிவம் தூபே, குர்னூர் பிரார்/அர்ஷ்தீப் சிங், பிரசித் கிருஷ்ணா, ஜஸ்பிரித் பும்ரா.

இங்கிலாந்து: ஜேக்கப் பெத்தல், பென் டக்கெட், ஜோ ரூட், ஹாரி ப்ரூக் (கேப்டன்), ஜோஸ் பட்லர், சாம் கரன், வில் ஜாக்ஸ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், லியாம் டாசன், ஜோஷ் டங்/பிரைடன் கார்ஸ், அடில் ரஷித்.

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INDIA VS ENGLAND 2ND ODI
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