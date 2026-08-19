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பிரேசிலைத் தொடர்ந்து உலகக் கோப்பை 'சென்சேஷன்' கேப் வெர்டேவுடன் மோதும் இந்தியா? ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு விருந்து!

பிரேசில் மற்றும் கேப் வெர்டே போன்ற சர்வதேசத் தரம் வாய்ந்த கால்பந்து அணிகளுடன் இந்திய அணி மோதவிருப்பது, ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.

கேப் வெர்டே அணி
கேப் வெர்டே அணி (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 2:39 PM IST

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ஹைதராபாத்: 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில் ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்த கேப் வெர்டே அணியுடன், இந்திய கால்பந்து அணி நட்புரீதியிலான போட்டியில் விளையாடவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இந்திய கால்பந்து ரசிகர்களுக்கு அடுத்தடுத்து உலகத்தரம் வாய்ந்த போட்டிகளை விருந்தாக்க அகில இந்திய கால்பந்து கூட்டமைப்பு தயாராகி வருகிறது. உலகப் புகழ்பெற்ற பிரேசில் அணிக்கு எதிராக கொல்கத்தாவில் நடைபெறவுள்ள வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க போட்டிக்கு இடையே, 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையின் 'கருப்பு குதிரையாக' செயல்பட்ட ஆப்பிரிக்க நாடான கேப் வெர்டே (Cape Verde) அணியுடனும் இந்தியா விளையாடவுள்ளதாகத் தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

அதன்படி, அக்டோபர் 3ஆம் தேதி கொல்கத்தாவில் உள்ள சால்ட் லேக் மைதானத்தில் இந்தியா மற்றும் பிரேசில் அணிகளுக்கு இடையே நட்புரீதியிலான போட்டி நடைபெற உள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்த முக்கியப் போட்டிக்கு முன்னரோ அல்லது பின்னரோ, அதாவது எதிர்வரும் செப்டம்பர் 30 முதல் அக்டோபர் 6-க்கு இடைப்பட்ட தேதிகளில், இந்தியா மற்றும் கேப் வெர்டே அணிகளுக்கு இடையிலான மற்றொரு நட்புரீதியிலான போட்டி நடைபெற அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன.

இதுகுறித்து பி.டி.ஐ. செய்தி நிறுவனத்திடம் பேசிய அதிகாரி ஒருவர், "இந்தியா - கேப் வெர்டே அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியை நடத்துவது குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. செப்டம்பர் 30 முதல் அக்டோபர் 6 வரையிலான காலகட்டத்தில் கேப் வெர்டே அணி இந்தியா வருவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகியுள்ளது. போட்டி நடைபெறும் மைதானம் மற்றும் துல்லியமான தேதிகள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்குப் பின் வெளியிடப்படும்" என்றார்.

தற்போது சர்வதேச கால்பந்து தரவரிசையில் 64ஆவது இடத்தில் இருக்கும் கேப் வெர்டே அணி, நடந்து முடிந்த 2026 ஃபிஃபா உலகக் கோப்பைத் தொடரில், ஜாம்பவான் அணிகளையும் திக்குமுக்காடச் செய்து ஒட்டுமொத்த ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது. அதன்படி, உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே தகுதி பெற்ற மிகச்சிறிய பரப்பளவு கொண்ட நாடான கேப் வெர்டே, குரூப் சுற்றில் தோல்வியே சந்திக்காமல் நாக்-அவுட் சுற்றுக்கு முன்னேறி சாதனை படைத்தது.

லீக் ஆட்டங்களில் சர்வதேச கால்பந்து உலகின் ஜாம்பவான்களான ஸ்பெயின் அணியை கோல் அடிக்கவிடாமல் 0-0 என முடக்கியதுடன், பலம் வாய்ந்த உருகுவே அணிக்கு எதிராக 2-2 என்ற கணக்கில் டிராவையும், சவுதி அரேபியாவுடன் 0-0 என்ற கணக்கில் டிராவையும் பதிவு செய்தது. இவர்களின் இந்த அசாத்தியமான கனவுப் பயணம் 'ரவுண்ட் ஆஃப் 32' நாக் அவுட் சுற்றில் முன்னாள் சாம்பியனான அர்ஜென்டினாவிடம் முடிவுக்கு வந்தது.

எனினும், அந்தப் போட்டியில் அர்ஜென்டினாவுக்குக் கடும் சவாலாக விளங்கிய கேப் வெர்டே, இரண்டு முறை பின்தங்கிய நிலையிலும் மீண்டும் கம்பேக் கொடுத்திருந்தது. இறுதியில் ஆட்டத்தின் கூடுதல் நேரத்தில் 2-3 என்ற கணக்கில் நூலிழையில் தோல்வியைத் தழுவியது. ஆனாலும் தங்களின் முதல் உலகக் கோப்பைத் தொடரிலேயே முன்னணி அணிகளை திணறவைத்த கேப் வெர்டே ஒட்டுமொத்த கால்பந்து ரசிகர்களின் கவனத்தையும் ஈர்த்தது.

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இத்தகைய சிறப்பான பின்னணியைக் கொண்ட கேப் வெர்டே அணியானது, தற்சமயம் இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து நட்புரீதியிலான போட்டியில் விளையாடவுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, இப்போட்டி குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்காக இந்திய ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர். பிரேசில் மற்றும் கேப் வெர்டே போன்ற சர்வதேசத் தரம் வாய்ந்த அணிகளுடன் இந்திய அணி மோதவிருப்பது, ரசிகர்களுக்கு இரட்டிப்பு மகிழ்ச்சியை அளித்துள்ளது.

TAGGED:

INDIA VS CAPE VERDE
INDIA VS BRAZIL FOOTBALL MATCH
CAPE VERDE 2026 WORLD CUP
இந்தியா VS கேப் வெர்டே
CAPE VERDE FRIENDLY MATCH

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