உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப்: குரங்குகளை விரட்ட 'மந்தி குரல் வல்லுநர்கள்' நியமனம்!
கடந்த ஜனவரி மாதம் டெல்லி 'இந்தியா ஓபன்' போட்டியின் போது, மைதானத்திற்குள் குரங்குகள் புகுந்து பார்வையாளர்களுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திய சம்பவத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : August 11, 2026 at 2:58 PM IST
ஹைதராபாத்: டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் போது, மைதானத்திற்குள் குரங்குகள் நுழைந்து இடையூறு செய்வதைத் தடுக்க, லங்கூர் குரங்குகளைப் போலச் சத்தம் எழுப்பும் மூன்று 'குரல் வல்லுநர்களை' (Langur-callers) இந்திய பேட்மிண்டன் சங்கம் நியமித்துள்ளது.
உலக பேட்மிண்டன் கூட்டமைப்பின் சார்பில் டெல்லியில் எதிர்வரும் ஆகஸ்ட் 17ஆம் தேதி முதல் உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடர் நடைபெறவுள்ளது. டெல்லி இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் நடைபெறவுள்ள இந்தத் தொடரை, சர்வதேசத் தரத்தில் எவ்வித தடங்கலும் இன்றி நடத்துவதற்கு இந்திய பேட்மிண்டன் சங்கமும், இந்திய விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையமும் இணைந்து தீவிரமாக செயல்பட்டு வருகின்றன.
அதன் ஒருபகுதியாக டெல்லியில் நடைபெறவுள்ள உலக பேட்மிண்டன் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் போது, மைதானத்திற்குள் குரங்குகள் நுழைந்து இடையூறு செய்வதைத் தடுக்க, லங்கூர் குரங்குகளைப் போலச் சத்தம் எழுப்பும் மூன்று 'குரல் வல்லுநர்களை' (Langur-callers) இந்திய பேட்மிண்டன் சங்கம் நியமித்துள்ளது. ஏனெனில் கடந்த ஜனவரி மாதம் டெல்லி 'இந்தியா ஓபன்' போட்டியின் போது, மைதானத்திற்குள் குரங்குகள் புகுந்து பார்வையாளர்களுக்கு அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்திய சம்பவத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டத்தின்படி நிஜ லங்கூர்களைப் பயன்படுத்தத் தடை உள்ளதால், இந்த தனித்துவமான மனித உத்தியை இந்திய பேட்மிண்டன் சங்கம் பயன்படுத்தவுள்ளது. ஏனெனில் சிறிய வகை மேகாக் (Macaque) குரங்குகள், பெரிய லங்கூர் குரங்குகளைக் கண்டால் அலறியடித்து ஓடும் குணம் கொண்டவை. இதனால், லங்கூர் குரங்குகளின் ஆக்ரோஷமான குரலை மனிதர்கள் மூலமாகவே தத்ரூபமாக மிமிக்ரி செய்து, குரங்குகளைக் காயம் ஏதுமின்றி விரட்டத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக, கடந்த 2010 டெல்லி காமன்வெல்த் போட்டியின் போது, குரங்குகளை விரட்ட நிஜ லங்கூர் குரங்குகளே பயன்படுத்தப்பட்டன. ஆனால், வனவிலங்கு பாதுகாப்புச் சட்டம் 1972-ன் கீழ், 2012ஆம் ஆண்டு முதல் நிஜ லங்கூர் குரங்குகளை வணிக ரீதியாகப் பயன்படுத்துவது தடை செய்யப்பட்டது. இதன் காரணமாகவே, மனிதர்களே லங்கூர் குரல் எழுப்பும் இந்த மாற்று முறை தற்போது டெல்லியில் பிரபலமாகியுள்ளது.
You can laugh at the solution, but you have to love the effort 😂❤️🇮🇳— PV Sindhu (@Pvsindhu1) August 10, 2026
So many people are working behind the scenes to make sure India is ready to welcome the world. Our solutions may be uniquely Indian, but so are our warmth, our spirit and our hospitality.
Can’t wait for the… https://t.co/ORDFuAkITL
இந்த ஏற்பாடு குறித்து இந்திய பேட்மிண்டன் நட்சத்திர வீராங்கனை பி.வி. சிந்து தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், "இந்த முடிவைக் கண்டு நீங்கள் சிரிக்கலாம், ஆனால் அதற்கான உழைப்பை நீங்கள் பாராட்டியே ஆக வேண்டும். இந்தியாவிற்கு வரும் உலக நாடுகளை வரவேற்கப் பல மனிதர்கள் திரைமறைவில் உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். நமது தீர்வுகள் தனித்துவமான இந்திய பாணியில் இருக்கலாம், அதேபோல்தான் நமது அன்பும், உபசரிப்பும் இருக்கும்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
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உலக சாம்பியன்ஷிப் போட்டியை இந்தியா நடத்துவது இது இரண்டாவது முறையாகும். இதற்கு முன்பு, கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு ஹைதராபாத்தில் உள்ள கச்சிபௌலி மைதானத்தில் முதன்முறையாக உலக சாம்பியன்ஷிப் பேட்மிண்டன் தொடரை இந்தியா நடத்தியது. இந்நிலையில், கிட்டத்தட்ட 17 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு டெல்லி இந்திரா காந்தி உள்விளையாட்டு அரங்கில் இத்தொடரை இந்தியா நடத்தவுள்ளதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.