அஜித் அகர்கர் பதவிக்காலம் நிறைவு: வைரலாகும் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் வாழ்த்து பதிவு!
அஜித் அகர்கரின் 3 ஆண்டுக்கால வழிகாட்டுதலில் இந்திய அணி 2024 டி20 உலகக் கோப்பை, 2025 சாம்பியன்ஸ் கோப்பை, 2026 டி20 உலகக் கோப்பை ஆகிய 3 ஐசிசி கோப்பைகளை வென்று சாதனை படைத்தது.
Published : October 7, 2026 at 5:47 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியின் தலைமைத் தேர்வாளர் அஜித் அகர்கரின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்ததைத் தொடர்ந்து, இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் அவருக்குத் தனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணியின் தலைமைத் தேர்வாளராகச் செயல்பட்டு வந்த முன்னாள் வீரர் அஜித் அகர்கரின் பதவிக்காலம், அக்டோபர் 4-ஆம் தேதியுடன் முடிவுக்கு வந்தது. முன்னதாக, கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு இந்திய ஆடவர் அணியின் தலைமைத் தேர்வாளராகப் பதவியேற்ற அஜித் அகர்கர், இந்திய அணியில் பல்வேறு முக்கிய மாற்றங்களைச் செய்துள்ளார்.
இவரது வழிகாட்டுதலின் கீழ், இந்திய அணி 2023 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியது மட்டுமின்றி, 2024 டி20 உலகக் கோப்பை, 2025 சாம்பியன்ஸ் கோப்பை மற்றும் 2026 டி20 உலகக் கோப்பை ஆகிய மூன்று முக்கிய ஐசிசி கோப்பைகளையும் வென்று வரலாற்றுச் சாதனை படைத்தது. தற்போது நடைபெற்று வரும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடருக்கான இந்திய அணியைத் தேர்வு செய்ததே அகர்கரின் இறுதிப் பணியாக அமைந்தது.
இதனையடுத்து, ஐந்து பேர் கொண்ட தேர்வுக்குழுவில் காலியாக உள்ள இடத்தை நிரப்புவதற்கான விண்ணப்பங்களை வரவேற்பதாக பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. அதேசமயம், புதிய தலைமைத் தேர்வாளர் நியமிக்கப்படும் வரை, இந்திய அணியின் முன்னாள் சுழற்பந்து வீச்சாளர் பிரக்யான் ஓஜா தற்காலிகத் தலைவராகப் பொறுப்பேற்றுள்ளார். நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் மற்றும் இந்தியா 'ஏ' அணிக்கான மூன்று போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியை ஓஜா தலைமையிலான குழுவே தேர்வு செய்து அறிவித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Dear Ajit Bhai, an absolute honour to work with you. Those 3 ICC trophies are testimony of your conviction: Team first & Team ahead, always.. I must say, History will be kinder to you. Thank you for everything. My heartfelt wishes for your future endeavours !! https://t.co/gYQN0fea8X— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 7, 2026
இந்த நிலையில், அஜித் அகர்கரின் பதவிக்காலம் நிறைவடைந்ததையொட்டி, இந்திய அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் தனது எக்ஸ் சமூக வலைத்தளப் பக்கத்தில் நெகிழ்ச்சியான பதிவு ஒன்றைப் பகிர்ந்துள்ளார்.
அதில் அவர், "அஜித் பாய், உங்களுடன் இணைந்து பணியாற்றியது எனக்குக் கிடைத்த மிகப்பெரிய பெருமை. இந்திய அணி வென்ற அந்த 3 ஐசிசி கோப்பைகளே, 'எப்போதும் அணியே முதன்மை, அணியே முன்னிலை' என்ற உங்களது அசைக்க முடியாத கொள்கைக்கும் அர்ப்பணிப்புக்கும் சான்றாகும். நான் உறுதியாகக் கூறுவேன், வரலாறு உங்களுக்கு எப்போதும் கனிவாகவே இருக்கும். எல்லாவற்றிற்கும் மிக்க நன்றி. உங்கள் எதிர்கால முயற்சிகளுக்கு வாழ்த்துகள்" என்று பதிவிட்டுள்ளார்.
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இந்திய அணியின் புதிய தேர்வாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிப்பவர்கள், குறைந்தபட்சம் 7 டெஸ்ட் போட்டிகள், 30 முதல்தர போட்டிகள் அல்லது 10 ஒருநாள் போட்டிகளுடன் 20 முதல்தர போட்டிகளில் விளையாடியிருக்க வேண்டும். மேலும், அவர்கள் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்று குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும். இப்பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க அக்டோபர் 14 கடைசி நாளாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.