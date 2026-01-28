4ஆவது டி20: டாஸ் வென்று பவுலிங் தேர்வு செய்த இந்தியா; சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு
இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இஷான் கிஷனுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டு, அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
Published : January 28, 2026 at 6:43 PM IST
விசாகப்பட்டினம்: நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான நான்காவது டி20 போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் மூன்று டி20 போட்டிகளின் முடிவிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன் 3-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதனையடுத்து, இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான டி20 தொடரின் நான்காவது டி20 போட்டி இன்று (ஜனவரி 28) விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்றுள்ள இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.
இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் இஷான் கிஷனுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டு, அர்ஷ்தீப் சிங்கிற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. நியூசிலாந்து அணியில் கைல் ஜேமிசனுக்கு பதிலாக ஜக்காரி ஃபால்க்ஸ் அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார். ஏற்கெனவே இந்திய அணி தொடரை வென்றுள்ள நிலையில், இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
🚨 Toss and Team Update 🚨#TeamIndia elect to field in the 4th T20I.— BCCI (@BCCI) January 28, 2026
Arshdeep Singh comes in for Ishan Kishan, who misses out due to a niggle.
Updates ▶️ https://t.co/GVkrQKKyd6 #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/lNUgpWiLsm
பிளேயிங் லெவன்
நியூசிலாந்து: டிம் சீஃபர்ட், டெவோன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சான்ட்னர்(கேப்டன்), சக்கரி ஃபோல்ஸ், மாட் ஹென்றி, இஷ் சோதி, ஜேக்கப் டஃபி
இந்தியா: அபிஷேக் ஷர்மா, சஞ்சு சாம்சன், சூர்யகுமார் யாதவ்(கேப்டன்), ரிங்கு சிங், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, ஹர்ஷித் ராணா, ரவி பிஷ்னோய், குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 28 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 17 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதே சமயம் நியூசிலாந்து அணி 10 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
A look at #TeamIndia's Playing XI for the 4⃣th T20I 🙌— BCCI (@BCCI) January 28, 2026
Updates ▶️ https://t.co/GVkrQKKyd6 #INDvNZ | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/ikU4hjik7F
இதையும் படிங்க
விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானம்
விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 12 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 3 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், சேஸிங் செய்த அணிகள் 9 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.