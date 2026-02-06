யு19 உலகக் கோப்பை 2026: ஆறாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று இந்திய அணி சாதனை
ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி 6ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : February 6, 2026 at 8:41 PM IST
ஹராரே: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான யு19 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வேற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணியில் ஆரோன் ஜார்ஜ் 9 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே சிறப்பாக விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்தார்.
அதேசமயம் மறுபக்கம் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வந்த ஆயுஷ் மாத்ரே தொடர்ந்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட்டார். இதில் இருவரும் அரைசதம் கடந்ததுடன் 142 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பையும் அமைத்து அணிக்கு தேவையான அடித்தளத்தையும் அமைத்து கொடுத்தனர். அதன்பின் ஆயுஷ் மாத்ரே 53 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, மறுமுனையில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி 55 பந்துகளில் தனது சதத்தை பதிவு செய்தார்.
Bigger the stage 🤝 Bigger the impact 🫡— BCCI (@BCCI) February 6, 2026
Vaibhav Sooryavanshi with a record-breaking outing 👏
Updates ▶️ https://t.co/hisult6ODX #U19WorldCup pic.twitter.com/ZqS2BaddWo
அத்துடன் நிற்காத அவர் தொடர்ந்து சிக்ஸர் மழை பொழிந்ததுடன் 71 பந்துகளில் 150 ரன்களையும் விளாசினார். இதனால் இந்த போட்டியில் சூர்யவன்ஷி இரட்டை சதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 80 பந்துகளில் 15 பவுண்டரிகள், 15 சிக்ஸர்கள் என 175 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் கனிஷ் சௌகான் அதிரடியாக விளையாடி அணிக்கு தேவையான ஃபினிஷிங்கை கொடுத்தார்.
இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த கனிஷ்க் சௌகான் 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்ஸர் என 37 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் மூலம் இந்திய யு19 அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 411 ரன்களைக் குவித்தது. இங்கிலாந்து யு19 அணி தரப்பில் ஜேம்ஸ் மிண்டோ 3 விக்கெட்டுகளையும், செபாஸ்டியன் மோர்கன், அலெக்ஸ் க்ரீன் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) February 6, 2026
India U19 register the highest team total in ICC Men's U19 World Cup knockouts 👏👏
Over to the bowlers in the Final 🙌
Updates ▶️ https://t.co/hisult7mtv #U19WorldCup pic.twitter.com/8WsIo7bxkU
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இங்கிலாந்து அணியில் தொடக்க வீரர் ஜோசப் மூர்ஸ் 17 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் இணைந்த பென் டாக்கின்ஸ் - பென் மேய்ஸ் இணை அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியில் இறங்கினர். இதில் அரைசதம் அடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட பென் மேயஸ் 45 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த கேப்டன் தாமஸ் ரீவும் 31 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
இதற்கிடையில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய பென் டாக்கின்ஸ் 7 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்களுடன் 66 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய கலெப் ஃபால்கனர் ஒருபக்கம் அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்திய நிலையில், மறுமுனையில் விளையாடிய ரால்பி, ஃபர்ஹான் அஹ்மத், ஜேம்ஸ் மிண்டோ, மேனி லம்ஸ்டன் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) February 6, 2026
Congratulations to India U19 on winning the ICC Men's U19 World Cup 2026 👏👏
Their historic 6⃣th title 🫡
Take. A. Bow 🙇
Scorecard ▶️ https://t.co/hisult7mtv #U19WorldCup pic.twitter.com/5a0Pf4wpTw
அதேசமயம் இறுதிவரை போராடிய ஃபால்கனர் சதமடித்து அசத்திய நிலையில், 9 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 115 ரன்களை சேர்த்து விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக இங்கிலாந்து யு19 அணி 40.2 ஓவர்களில் 311 ரன்களை மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அம்ரிஷ் 3 விக்கெட்டுகளையும், தீபேஷ் தேவேந்திரன் மற்றும் கனிஷ்க் சௌகான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.
இதன் மூலம் இந்திய யு19 அணி 100 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து யு19 அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்ததுடன், 2026ஆம் ஆண்டிற்கான ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பையையும் வென்று அசத்தியது. இதன் மூலம் யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி வெல்லும் 6ஆவது சாம்பியன் பட்டமாகவும் இது அமைந்தது.