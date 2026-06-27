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புரோ லீக் 2026: பாகிஸ்தானை 7-1 என்ற கோல் கணக்கில் பந்தாடி இந்திய அணி அபார வெற்றி

இந்தியா-பாகிஸ்தான் போட்டி முடிந்த பின், இரு நாட்டு வீரர்களும் கைகுலுக்கியும், பரஸ்பரம் கட்டிப்பிடித்தும் தங்களது வாழ்த்துகளையும் மரியாதையையும் பரிமாறிக்கொண்டது ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது.

இந்திய ஹாக்கி அணி
இந்திய ஹாக்கி அணி (FIH)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 27, 2026 at 3:23 PM IST

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ஹைதராபாத்: புரோ லீக் ஹாக்கி தொடரில், இந்திய ஹாக்கி அணி தனது பரம எதிரியான பாகிஸ்தானை 7-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி வரலாற்று வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் புரோ லீக் ஹாக்கி தொடரின் லண்டன் சுற்று போட்டிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் லீக் ஆட்டம் ஒன்றில், பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு இடையே இந்திய ஆடவர் ஹாக்கி அணி தனது பாரம்பரிய எதிரியான பாகிஸ்தானை எதிர்கொண்டது. ஆட்டம் தொடங்கிய முதல் நிமிடத்திலிருந்தே இரு நாட்டு வீரர்களும் ஆக்ரோஷமான மற்றும் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர்.

இதில் ஆட்டத்தின் 13ஆவது நிமிடத்தில் பாகிஸ்தான் கேப்டன் அபு மஹ்மூத், பெனால்டி கார்னர் வாய்ப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்தி முதல் கோலை அடித்தார். இதன் மூலம் பாகிஸ்தான் அணி 1-0 என முன்னிலை பெற்றது. எனினும், அதன் பின்னர் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய வீரர்கள் அடுத்தடுத்து கோல்களைக் குவித்து பதிலடி கொடுத்தனர். அந்த வகையில், 20ஆவது நிமிடத்தில் சுக்ஜீத் சிங்கும், 26ஆவது நிமிடத்தில் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் சிங்கும் அபாரமாக கோலடிக்க, இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் ஆட்டத்தில் முன்னிலை பெற்றது.

அதன்பின்னர், ஆட்டத்தின் 34ஆவது நிமிடத்தில் ஹர்திக் சிங்கும், அடுத்த நிமிடத்திலேயே ஜுக்ராஜ் சிங்கும் பெனால்டி கார்னர் மூலம் கோல் அடித்து இந்தியாவின் ஸ்கோரை 4-1 என உயர்த்தினர். தொடர்ந்து ஆதிக்கம் செலுத்திய இந்திய அணிக்கு 41ஆவது நிமிடத்தில் அபிஷேக், 44ஆவது நிமிடத்தில் ராஜ்குமார் பால் மற்றும் 54ஆவது நிமிடத்தில் தில்பிரீத் சிங் ஆகியோர் அடுத்தடுத்து கோல்களை பதிவு செய்து, 7-1 என்ற கணக்கில் அணியின் வரலாற்று வெற்றியை உறுதி செய்தனர்.

இதன் மூலம் ஆட்டநேர முடிவில், இந்திய அணி 7-1 என்ற கோல் கணக்கில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. முன்னதாக, கடந்த ஜூன் 23 அன்று நடைபெற்ற தொடக்க ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி 4-3 என்ற கணக்கில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தியிருந்தது. இதன் தொடர்ச்சியாக, தற்போதைய இரண்டாவது ஆட்டத்திலும் மாபெரும் வெற்றி பெற்று, பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான தங்களது பத்தாண்டுகால ஆதிக்கத்தை இந்தியா தொடர்ந்து வருகிறது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில், போட்டி நிறைவடைந்ததும் இரு நாட்டு வீரர்களும் பரஸ்பரம் கைகுலுக்கியும் கட்டிப்பிடித்தும் தங்களது வாழ்த்துகளை பரிமாறிக்கொண்ட தருணம் ரசிகர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியது. ஏனெனில், பஹல்காம் பயங்கரவாதத் தாக்குதலுக்குப் பிறகு ஏற்பட்ட அரசியல் மற்றும் பாதுகாப்பு காரணங்களால், இரு நாட்டு கிரிக்கெட் அணிகளும் சர்வதேச போட்டிகளில் கைகுலுக்கும் வழக்கத்தைத் தவிர்த்து வந்தன.

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பாகிஸ்தான் வீரர்களுடன் கைகுலுக்க மறுக்கும் 'நோ-ஹேண்ட்ஷேக்' கொள்கையை இந்திய கிரிக்கெட் அணிகள் பின்பற்றி வரும் நிலையில், இந்திய ஹாக்கி அணி அதற்கு முற்றிலும் மாறான விளையாட்டு அணுகுமுறையைக் கையாண்டு வருகிறது. சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் விதிமுறைகள் மற்றும் ஒலிம்பிக் சாசனக் கோட்பாடுகளுக்கு மதிப்பளித்தே இம்முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஹாக்கி இந்தியா கூட்டமைப்பு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

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FIH PRO LEAGUE 2026
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இந்தியா VS பாகிஸ்தான்
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