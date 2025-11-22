ETV Bharat / sports

அரை சதத்தை தவற விட்ட ஸ்டப்ஸ், பவுமா! வலுவான கம்பேக் கொடுத்த இந்தியா!

தென்னாப்பிரிக்கா அணி தரப்பில் சேனுரன் முத்துசாமி 25 ரன்களுடனும், கைல் வெர்ரைன் ஒரு ரன்னுடனும் நாளை இரண்டாம் நாள் ஆட்டத்தை தொடரவுள்ளனர்.

ரிஷப் பந்த் - டெம்பா பவுமா
ரிஷப் பந்த் - டெம்பா பவுமா (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 22, 2025 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கௌஹாத்தி: இந்திய அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி, முதல் நாள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 247 ரன்களை எடுத்துள்ளது.

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டி கௌகாத்தியில் உள்ள பர்சபாரா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று தொடங்கியது. இதில் டாஸ் வென்ற தென் ஆப்பிரிக்க அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்து இந்திய அணியை பவுலிங் செய்ய அழைத்தது. இன்றைய போட்டிக்கான இந்திய அணியில் சாய் சுதர்ஷன், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆகியோரும், தென்னாப்பிரிக்க அணியில் சேனுரன் முத்துசாமிக்கும் வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது.

இதையடுத்து களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு ஐடன் மார்க்ரம் - ரியான் ரிக்கெல்டன் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர். இருவரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதன் மூலம் முதல் விக்கெட்டிற்கு 82 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தும் அசத்தினர். இந்த இன்னிங்ஸில் இருவரும் அரைசதம் அடிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் ஐடன் மார்க்ரம் 38 ரன்களுக்கும், ரியான் ரிக்கெல்டன் 35 ரன்களுக்கும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

அதன்பின் ஜோடி சேர்ந்த டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் மற்றும் கேப்டன் டெம்பா பவுமா இணை பொறுப்புடன் விளையாடி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 84 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்தனர். அதன்பின் 41 ரன்களில் டெம்பா பவுமாவும், 49 ரன்களில் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸும் அட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய டோனி டி ஜோர்ஸி 28 ரன்களிலும், வியான் முல்டர் 13 ரன்களிலும் என விக்கெட்டுகளை இழந்தனர்.

இதையும் படிங்க:

  1. ஆஸ்திரேலிய ஓபன் பேட்மிண்டன் 2025: இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறி லக்ஷயா சென் சாதனை!
  2. தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள், டி20 அணிகள் அறிவிப்பு - கம்பேக் கொடுக்கும் அதிவேக பவுலர்!

இதன் காரணமாக தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 6 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 247 ரன்களைச் சேர்த்தது. இதில் சேனுரன் முத்துசாமி 25 ரன்களுடனும், கைல் வெர்ரைன் ஒரு ரன்னுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இந்திய அணி தரப்பில் குல்தீப் யாதவ் 3 விக்கெட்டுகளையும், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, முகமது சிராஜ் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டையும் கைப்பற்றியுள்ளனர்.

பிளேயிங் லெவன்

இந்தியா: கேஎல் ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், சாய் சுதர்ஷன், துருவ் ஜூரல், ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா,முகமது சிராஜ்

தென்னாப்பிரிக்கா: ஐடன் மார்க்ரம், ரியான் ரிக்கல்டன், வியான் முல்டர், டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), டோனி டி ஜோர்ஜி, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், கைல் வெர்ரைன், மார்கோ ஜான்சன், செனுரன் முத்துசாமி, சைமன் ஹார்மர், கேசவ் மகாராஜ்

TAGGED:

IND VS SA DAY 1
INDIA VS SOUTH AFRICA 2ND TEST
TEMBA BAVUMA TRISTAN STUBBS
இந்தியா VS தென்னாப்பிரிக்கா
IND VS SA DAY 1

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.