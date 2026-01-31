ஐந்தாவது டி20: சொந்த மண்ணில் கம்பேக் கொடுப்பாரா சஞ்சு சாம்சன்?
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 29 முறை நேருக்கு நேர் மோதிய நிலையில், இந்திய அணி 17 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து அணி 11 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
திருவனந்தபுரம்: இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று விசாகப்பட்டினத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள நியூசிலாந்து அணி தற்சமயம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த முதல் நான்கு டி20 போட்டிகளின் முடிவில் இந்திய அணி மூன்று போட்டியிலும், நியூசிலாந்து அணி ஒரு போட்டியிலும் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி இன்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே இந்திய அணி தொடரை வென்றுள்ள நிலையில், இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை தொடருமா? அல்லது நியூசிலாந்து அணி மீண்டும் வெற்றி பெற்று ஆறுதலை தேடுமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, முதல் மூன்று போட்டிகளிலும் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றியை பதிவு செய்த நிலையில், நான்காவது டி20 போட்டியில் தோல்வியைத் தழுவி ரசிகர்களை ஏமாற்றத்தில் ஆழ்த்தியது. இதற்கு முக்கிய காரணம் அணியின் பேட்டர்கள் சரிவர செயல்பாடாததே என்று கூறப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய போட்டியில் பேட்டர்கள் மீதான அழுத்தமும் அதிகரித்துள்ளது.
மறுபக்கம் தொடர்ந்து ரன்களைச் சேர்க்க தடுமாறி வரும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு, இது வாழ்வா ? சாவா? ஆட்டமாக இன்றைய போட்டி உள்ளது. ஒருவேளை இந்த போட்டியில் சாம்சன் ரன்களை சேர்க்க தவறும் பட்சத்தில், பிளேயிங் லெவனில் அவருடைய இடம் கேள்விக்குள்ளாகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபக்கம் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி அடுத்தடுத்து தோல்விகளைச் சந்தித்த நிலையில், கடைசி டி20 போட்டியில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வெற்றியை பதிவு செய்து அசத்தியது. அதிலும் குறிப்பாக அணியின் தொடக்க வீரர்கள் டிம் செஃபெர்ட், டெவான் கான்வே அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மேற்கொண்டு நியூசிலாந்து அணியில் ஜிம்மி நீஷம், லோக்கி ஃபெர்குசன் மற்றும் ஃபின் ஆலன் ஆகியோர் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர். அதேசமயம் கிளென் பிலீப்ஸ், டேரில் மிட்செல், மார்க் சாப்மேன் ஆகியோரும் சிறப்பான ஃபார்மில் உள்ளதால், இன்றைய ஆட்டத்தில் அவர்கள் மீதான எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 29 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 17 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதே சமயம் நியூசிலாந்து அணி 11 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
க்ரீன் ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானம்
திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள விடிசிஏ கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 7 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளது. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 4 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், சேஸிங் செய்த அணிகள் 3 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இந்த போட்டியில் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழி வகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
நியூசிலாந்து: டிம் செஃபெர்ட், டெவோன் கான்வே/ஃபின் ஆலன், ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலிப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), ஜிம்மி நீஷம், மாட் ஹென்றி, இஷ் சோதி, லோக்கி ஃபெர்குசன்,
இந்தியா: அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன்/ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷிவம் துபே, ஹர்திக் பாண்டியா, ரிங்கு சிங், ஹர்ஷித் ரானா, வருண் சக்ரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.