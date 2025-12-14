உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் இறுதிப்போட்டி: ஹாங்காங்கை வீழ்த்துமா இந்தியா?
நேற்று நடைபெற்ற உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் அரையிறுதி போட்டியில் நடப்பு சாம்பியனான எகிப்த்தை இந்தியா வீழ்த்தி இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்தது.
Published : December 14, 2025 at 12:08 PM IST
சென்னை: சென்னையில் இன்று நடைபெறும் உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் இறுதிப்போட்டியில் போட்டியில் இந்தியா - ஹாங்காங் அணிகள் மோதுகின்றன.
உலகக்கோப்பை ஸ்குவாஷ் போட்டி, சென்னையில் கடந்த 9ஆம் தேதி துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. ராயப்பேட்டையில் உள்ள தனியார் வணிக வளாகத்தில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில், இந்தியா, தென்னாபிரிக்கா, ஜப்பான், மலேசியா, தென்கொரியா, ஆஸ்திரேலியா, ஹாங்காங், சீனா, எகிப்து, போலந்து, பிரேசில், சுவிட்சர்லாந்து, உள்ளிட்ட 12 நாடுகளை சேர்ந்த வீரர் - வீராங்கனைகள் பங்கேற்றுள்ளனர்.
இந்தியா சார்பில் மூத்த வீராங்கனை ஜோஸ்னா சின்னப்பா, அனாஹத், செந்தில் வேலவன், அபய் சிங் ஆகியோர் விளையாடி வருகின்றனர். நேற்று நடைபெற்ற அரையறுதி போட்டியில் இந்தியா - எகிப்த் அணிகள் மோதின.
இதில் இந்திய அணி 3-0 என்ற கணக்கில் எகிப்து அணியை வீழ்த்தி, இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறியது. ஆண்கள் ஒற்றையர் ஆட்டங்களில் இந்திய வீரர்கள் வேலவன் செந்தில்குமார் 7-1, 7-3, 7-6 என்ற நேர்செட் கணக்கில் எகிப்தின் இப்ராகிம் எல்காபானியையும், இந்திய வீரர் அபய் சிங் 7-5, 6-7, 7-5, 7-6 என்ற செட் கணக்கில் எகிப்தின் ஆடம் ஹவாலையும் வீழ்த்தினர்.
பெண்கள் ஒற்றையர் பிரிவில் இந்திய வீராங்கனை அனாஹத் சிங் 6-7, 7-5, 7-3, 3-7, 7-3 என்ற செட் கணக்கில் எகிப்தின் நூர் ஹெய்கலை வென்றார். நேற்று நடைபெற்ற மற்றொரு அரையிறுதி ஆட்டத்தில் ஹாங்காங் - ஜப்பான் அணிகள் மோதின. இதில் 2-2 என்ற கணக்கில் இரு அணிகளும் சமனில் முடித்தனர்.
பின்னர், செட் கணக்கின் அடிப்படையில் ஹாங்காங் அணி வெற்றி பெற்றதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இந்நிலையில், இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா - ஹாங்காங் அணிகள் மோதுகின்றன.