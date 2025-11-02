முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்குமா இந்தியா? ஆஸ்திரேலியாவுடன் இன்று மோதல்!
மூன்றாவது டி20 போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹேசில்வுட் இடம் பிடிக்க மாட்டார் என்பது, அந்த அணிக்கு மிகப்பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : November 2, 2025 at 10:23 AM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் மூன்றாவது போட்டி, இன்று ஹோப்ர்ட்டில் உள்ள பெல்லரிவ் ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி தற்சமயம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடவுள்ளது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் போட்டியானது மழை காரணமாக கைவிடப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்து தொடரில் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.
இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான மூன்றாவது டி20 போட்டி இன்று ஹோபர்ட்டில் உள்ள பெல்லரிங் ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த ஆட்டத்தில் வெற்றி பெறும் அணி தொடரில் முன்னிலைப் பெறுவதுடன், தொடரை வெல்லும் வாய்ப்பையும் பெறும் என்பதால், இதில் யார் வெற்றி பெறுவார்கள் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, முதல் போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடிய நிலையில், கடந்த ஆட்டத்தில் பேட்டிங்கில் சோதப்பியது. குறிப்பாக அணியில் அபிஷேக் சர்மாவைத் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் சொற்ப ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்ததே அணியின் தோல்விக்கு மிகமுக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றி பெறுவதுடன், முந்தைய போட்டிக்கான பதிலடியையும் கொடுக்கும் என்று எதிர்பார்க்கலாம்.
Our next challenge beckons 👊— BCCI (@BCCI) November 2, 2025
🎥 Melbourne ✈️ Hobart as #TeamIndia are all set for the 3⃣rd T20I#AUSvIND pic.twitter.com/2TSncBgidg
அணியின் பேட்டிங்கில் சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஷுப்மன் கில் உள்ளிட்டோர் வலு சேர்க்கின்றனர். அணியின் பவுலிங்கைப் பொறுத்த வரையில் குல்தீப், வருண் சக்ரவர்த்தி தொடர்ந்து எதிரணிக்கு நெருக்கடியைக் கொடுத்து வருகின்றனர். அவர்களுடன் ஜஸ்பிரித் பும்ராவும் அணியில் இருப்பதால், நிச்சயம் எதிரணிக்கு சவாலை கொடுப்பார்கள் என்ற சந்தேகமில்லை.
ஆஸ்திரேலிய அணி
மறுபக்கம் மிட்செல் மார்ஷ் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள ஆஸ்திரேலிய அணியானது, இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியை வென்ற உத்வேகத்துடன் இந்த போட்டியில் விளையாடுகிறது. இருப்பினும் இப்போட்டிக்கான ஆஸ்திரேலிய அணியில் முக்கிய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹேசில்வுட் இடம் பிடிக்க மாட்டார் என்பது, அந்த அணிக்கு மிகப்பெரும் பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது.
More than 82,000 fans packed out the MCG as Mitch Marsh and Josh Hazlewood put on a show. #AUSvIND— cricket.com.au (@cricketcomau) October 31, 2025
Match report: https://t.co/jx8eJV0Xvl pic.twitter.com/x2DZ96xN8v
அதேசமயம் கிளென் மேக்ஸ்வெல், ஆடம் ஜாம்பா உள்ளிட்ட நட்சத்திர வீரர்கள் இப்போட்டிக்கு திரும்பியுள்ளனர். இதனால் அணியின் பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு துறை வலுமைப் பெரும் என்றாலும், வேகப்பந்துவீச்சில் அந்த அணி எவ்வாறு இந்திய அணியை சமாளிக்கும் என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 34 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 20 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் ஆஸ்திரேலிய அணி 12 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றிருக்கும் நிலையில், இரண்டின் போட்டிகளின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதனால் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை தொடருமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்.
Jasprit Bumrah stunners are back on the menu 😮💨 #AUSvIND pic.twitter.com/EkbdbPZiMH— cricket.com.au (@cricketcomau) November 1, 2025
பெல்லரிவ் ஓவல் கிரிக்கெட் மைதானம்
மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக பார்க்கப்படுகிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை நடைபெற்ற 20 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 09 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 10 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணியின் கேப்டன் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஆஸ்திரேலியா-இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி மதியம் 1.45 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 1.15 மணிக்கு நடைபெறும்.
GOOD GRIEF JOSH INGLIS 🤩 #AUSvIND | #PlayoftheDay | @BKTtires pic.twitter.com/g2Qb2CW7Pj— cricket.com.au (@cricketcomau) October 31, 2025
உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: அபிஷேக் சர்மா, ஷுப்மன் கில், சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்),திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல், ஹர்ஷித் ரானா/அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி.
ஆஸ்திரேலிய அணி: மிட்செல் மார்ஷ் (கேப்டன்), டிராவிஸ் ஹெட், மேத்யூ ஷார்ட், டிம் டேவிட், கிளென் மேக்ஸ்வெல், மிட்செல் ஓவன், மார்கஸ் ஸ்டோய்னிஸ், சீன் அபோட்/சேவியர் பார்ட்லெட், நாதன் எல்லிஸ், மேத்யூ குன்னேமன், ஆடம் ஜாம்பா