இந்தியா vs நியூசிலாந்து | ரோஹித் சர்மா - விராட் கோலி கம்பேக்; ஒருநாள் தொடரிலும் ஆதிக்கத்தைத் தொடருமா இந்தியா?
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 123 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்தியா 63 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.
Published : November 3, 2026 at 5:06 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் போட்டி நாளை (நவம்பர் 4) ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களிலும், 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரிலும் விளையாடவுள்ளது. இதில், இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடர் நேற்றுடன் முடிவடைந்தது. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இந்த 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 3-2 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
இதனைத் தொடர்ந்து, இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர் நாளை முதல் தொடங்கவுள்ளது. அந்த வகையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டி ஆக்லாந்தில் உள்ள ஈடன் பார்க் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. ஏற்கெனவே டி20 தொடரை வென்றுள்ள இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரிலும் ஆதிக்கம் செலுத்துமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
🎥 𝐅𝐫𝐚𝐦𝐞𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐓-𝟏 💙 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/DK3QDMgCMR— BCCI (@BCCI) November 3, 2026
இந்திய அணி
பிசிசிஐ வீரர்களைச் சுழற்சி முறையில் பயன்படுத்தத் திட்டமிட்டுள்ளதால், ஒருநாள் தொடருக்கான இந்திய அணியில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதில் முதல் மூன்று ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான கேப்டனாக ஷுப்மன் கில்லும், கடைசி இரண்டு ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான கேப்டனாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயரும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் சீனியர் நட்சத்திர வீரர்களான ரோஹித் சர்மா மற்றும் விராட் கோலி ஆகியோர் இத்தொடரில் விளையாடவுள்ளதால், அவர்கள் மீதான எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.
பேட்டிங்கில் ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில், விராட் கோலி ஆகியோருடன் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல் ஆகியோர் மிடில் ஆர்டருக்கு வலு சேர்க்கின்றனர். ஆல்-ரவுண்டர்கள் வரிசையில் நமன் தீர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி மற்றும் அக்ஷர் படேல் ஆகியோர் களம் காண்கின்றனர். பந்துவீச்சில் முகமது சிராஜ் மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் வேகப்பந்து வீச்சை வழிநடத்தவுள்ளது அணிக்குக் கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபுறம், மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி, டி20 தொடரை இழந்ததற்கு ஒருநாள் தொடரில் பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் களம் இறங்கவுள்ளது. இருப்பினும் அந்த அணியின் நட்சத்திர வீரர்கள் டெவோன் கான்வே, ரச்சின் ரவீந்திரா, மார்க் சாப்மேன் உள்ளிட்டோர் அடுத்தடுத்து காயங்களைச் சந்தித்து, தொடரில் இருந்து வெளியேறியுள்ளது அந்த அணிக்குப் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
One Day cricket returns! 🙌 The five-match Hero VIDA ODI Series, Powered by Nova Ai+ Smartphone starts tomorrow at Eden Park! Buy tickets at https://t.co/pLy38Oh8fE 🎟️ #NZvIND https://t.co/nk373oVE55— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 2, 2026
இருப்பினும், நியூசிலாந்து அணியின் பேட்டிங்கில் வில் யங், டிம் செய்ஃபெர்ட், டேரில் மிட்செல், டாம் லாதம் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் இருப்பது அணிக்கு சற்று நம்பிக்கையளிக்கிறது. அவர்களுடன் ஆல்-ரவுண்டர்களாக மைக்கேல் பிரேஸ்வெல்லும், கேப்டன் மிட்செல் சான்ட்னரும் உள்ளனர். பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் நாதன் ஸ்மித், கைல் ஜேமிசன், மேட் ஹென்றி மற்றும் ஜேக்கப் டஃபி ஆகியோர் இந்திய பேட்டர்களுக்கு சவால் அளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 123 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்தியா 63 போட்டிகளிலும், நியூசிலாந்து 52 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஒரு போட்டி 'டை' ஆனதுடன், 7 போட்டிகளில் முடிவு ஏதும் எட்டப்படவில்லை.
நேரலை விவரம்
இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி காலை 7.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளன. இந்தப் போட்டிகளை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் (Sony Sports Network) மற்றும் டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் (DD Sports) தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் (SonyLIV) ஒடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.
THE ROAR OF THE MEN IN BLUE RETURNS TO THE 50-OVER ARENA! 🔥 Rohit Sharma, Virat Kohli and Shubman Gill lead India's charge as the Men in Blue take on Mitchell Santner's Black Caps in the ODI series! ⚡ Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI on 4th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 2, 2026
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உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), விராட் கோலி, ஸ்ரேயாஸ் ஐயர், கே.எல். ராகுல், நமன் தீர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்ஷர் படேல், குல்தீப் யாதவ் / குர்னூர் பிரார், முகமது சிராஜ், அர்ஷ்தீப் சிங்.
நியூசிலாந்து அணி: வில் யங், டிம் செய்ஃபெர்ட், டேரில் மிட்செல், டாம் லாதம், கிளென் பிலிப்ஸ், மைக்கேல் பிரேஸ்வெல், மிட்செல் சான்ட்னர் (கேப்டன்), நாதன் ஸ்மித், கைல் ஜேமிசன், மேட் ஹென்றி, ஜேக்கப் டஃபி.