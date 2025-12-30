ETV Bharat / sports

மகளிர் டி20 கிரிக்கெட்: திணரும் இலங்கை அணி; ஒயிட்வாஷ் செய்யும் முனைப்பில் இந்திய அணி?

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகள் இதுவரை 30 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்திய அணி 24 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 30, 2025 at 10:48 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகளுக்கு இடையிலான ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியானது இன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இலங்கை மகளிர் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இவ்விரு அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்று முடிந்த முதல் நான்கு டி20 போட்டிகளின் முடிவிலும் இந்திய அணி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், 4-0 என்ற கணக்கில் தொடரையும் கைப்பற்றியது.

இந்நிலையில் தொடரின் ஐந்தாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டியானது இன்று திருவனந்தபுரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்த போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி பெறும் பட்சத்தில் இலங்கை அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்யும். அதேசமயம் இலங்கை அணி ஆறுதல் வெற்றியை பெற முயற்சிக்கும். இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணி

ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளதால், இன்றைய ஆட்டத்திலும் ஆதிக்கத்தை தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. அணியின் பேட்டிங்கில் ஷஃபாலி வர்மா, ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ரிச்சா கோஷ் உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் தீப்தி சர்மா, கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீசாரணி ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.

இலங்கை மகளிர் அணி

மறுபக்கம் சமாரி அத்தபத்து தலைமையிலான இலங்கை மகளிர் அணி அடுத்தடுத்து தோல்விகளைத் தழுவி வருகிறது. மேலும் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனைகளான விஷ்மி குணரத்னே, ஹாசினி பெரேரா, ஹர்ஷித்ரா சமரவிக்ரமா உள்ளிட்டோர் தொடர்ந்து சோபிக்க தவறி வருவது அணிக்கு பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது. இதனால் முந்தைய தோல்விகளுக்கு பதிலடி கொடுப்பதுடன், இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று ஆறுதல் வெற்றியை பெற இலங்கை அணி போராடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் இந்தியா-இலங்கை மகளிர் அணிகள் இதுவரை 30 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளனர். இதில் இந்திய அணி 24 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் இலங்கை அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

க்ரீன்ஃபீல்ட் மைதானம்

திருவனந்த்புரத்தில் உள்ள க்ரீன்ஃபீல்ட் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 6 டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் 3 முறை முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகளும், 3 முறை சேஸிங் செய்த அணிகளும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனால், இப்போட்டியில் டாஸ் வெல்லும் அணி பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம் என கூறப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க

உத்தேச லெவன்

இந்திய மகளிர் அணி: ஷஃபாலி வர்மா, ஸ்மிருதி மந்தனா, ஹர்லீன் தியோல், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர்(கேப்டன்), ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, அமன்ஜோத் கவுர், அருந்ததி ரெட்டி, வைஷ்ணவி சர்மா, ரேணுகா சிங் தாக்கூர், ஸ்ரீ சரணி

இலங்கை மகளிர் அணி: ஹாசினி பெரேரா, சாமரி அதபத்து(கேப்டன்), ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரம, கவிஷா தில்ஹாரி, இமேஷா துலானி, நிலக்ஷிகா சில்வா, கௌஷானி நுத்யங்கனா, மல்ஷா ஷெஹானி, ரஷ்மிகா செவ்வந்தி, காவ்யா கவிந்தி, நிமாஷா மதுஷானி

TAGGED:

INDIA WOMEN VS SRI LANKA WOMEN
INDIA WOMEN CRICKET TEAM
INDIA WOMEN PLAYING XI 5TH T20I
இந்தியா மகளிர் VS இலங்கை மகளிர்
IND W VS SL W 5TH T20I

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.