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இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி: லக்னோவில் நாளை இந்தியா vs ஆப்கானிஸ்தான் பலப்பரீட்சை; தொடரை கைப்பற்றுமா இந்தியா?

இந்திய மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 5 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்திய அணி 4 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது.

இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான்
இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 16, 2026 at 8:02 PM IST

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ஹைதராபாத்: இந்தியா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நாளை லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி, ஒரு டெஸ்ட் மற்றும் 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் தற்சமயம் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற்று வருகிறது. அந்த வகையில், நடைபெற்று முடிந்த முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று, 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரில் முன்னிலை வகிக்கிறது.

இந்நிலையில், இந்தியா மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி, நாளை லக்னோவில் உள்ள ஏக்னா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இந்திய அணி ஏற்கனவே முதல் ஒருநாள் போட்டியில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், இந்த ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்ற முயற்சிக்கும். மறுபக்கம், ஆப்கானிஸ்தான் அணியும் இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரைச் சமன் செய்யக் கடுமையாகப் போராடும் என்பதால், இப்போட்டி மீதான எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணி

ஷுப்மன் கில் தலைமையிலான இந்திய அணி, முதல் ஒருநாள் போட்டியில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்த கையோடு இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் ஷுப்மன் கில், இஷான் கிஷன், கேஎல் ராகுல் உள்ளிட்டோர் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. பந்துவீச்சிலும் அறிமுக வீரர்களான குர்னூர் பிரார் மற்றும் ஹர்ஷ் துபே ஆகிய இருவரும் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தியுள்ளனர்.

ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி

மறுபக்கம் ஹஸ்மதுல்லா ஷாஹிதி தலைமையிலான் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணியும் முதல் ஆட்டத்தில் வெற்றிபெற கடுமையாக போராடியது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணியின் தொடக்க வீரர் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் சதம் விளாசி அசத்தினார். இருப்பினும் எந்த அணியால் இறுதியில் வெற்றிபெற முடியவில்லை. இதன் காரணமாக இந்த போட்டியில் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி சிறப்பாக செயல்பட்டு வெற்றிபெறுவதுடன், தொடரை சமன் செய்யும் முனைப்பில் களமிறங்கவுள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்திய மற்றும் ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகள் இதுவரை 5 முறை மட்டுமே நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 4 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டபடவில்லை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேரலை தகவல்கள்

இந்தியா - ஆஃப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த ஒருநாள் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டிகளை காண முடியும். இதில் ஒருநாள் போட்டிகள் அனைத்தும் மதியம் 1.30 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 1 மணிக்கு நடைபெறும்.

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இந்தியா: ரோஹித் சர்மா, ஷுப்மன் கில்(கேப்டன்), இஷான் கிஷன், ஸ்ரேயஸ் ஐயர், கே. எல். ராகுல், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, வாஷிங்டன் சுந்தர், ஹர்ஷ் தூபே, குல்தீப் யாதவ், அர்ஷ்தீப் சிங், குர்னூர் பிரார்.

ஆஃப்கானிஸ்தான்: ரஹ்மானுல்லா குர்பாஸ், இப்ராஹிம் ஜத்ரான், செதிகுல்லா அடல், ரஹ்மத் ஷா, ஹஷ்மத்துல்லா ஷாஹிதி(கேப்டன்), அஸ்மத்துல்லா ஒமர்சாய், முகமது நபி, ரஷித் கான், அல்லா கசான்ஃபர், முகமது சலீம், ஜியா உர் ரஹ்மான்.

TAGGED:

INDIA VS AFGHANISTAN
RAHMANULLAH GURBAZ
SHUBMAN GILL
கிரிக்கெட்
INDIA VS AFGHANISTAN ODI

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