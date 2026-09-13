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மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 | இலங்கைக்கு பதிலடி கொடுக்குமா இந்திய மகளிர் அணி?

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இவ்விரு அணிகளும் இதுவரை 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன நிலையில், இந்திய அணி 25 முறை வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசாத்திய ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.

இந்தியா vs இலங்கை
இந்தியா vs இலங்கை (AFP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 4:02 PM IST

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ஹைதராபாத்: மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், இன்று இந்திய மகளிர் அணி இலங்கை அணியை எதிர்த்துப் பலப்பரீட்சை நடத்துகிறது

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்று வரும் மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 தொடர் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. இதில் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில், இலங்கை மகளிர் அணியை எதிர்த்து இந்திய மகளிர் அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. கடந்த ஆசிய கோப்பை தொடரில் இந்தியாவை வீழ்த்தி இலங்கை அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்ற நிலையில், அதற்கான பதிலடியை இந்திய அணி இப்போட்டியில் கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணி

ஹர்மன்பிரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி, நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடிய அனைத்து லீக் போட்டிகளிலும் அபார வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தி வருகிறது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி தங்களது வெற்றியைத் தொடர்வதுடன், சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்று சாதனை படைக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்களிடையே அதிகரித்துள்ளது.

இந்திய அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில், ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். அவர்களுடன் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர், பார்தி புல்மாலி, ரிச்சா கோஷ் ஆகியோரும் இருப்பது பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது. பந்துவீச்சில் தீப்தி சர்மா, ஸ்ரீசாரணி, நந்தினி சர்மா மற்றும் ரேனுகா சிங் ஆகியோரும் தொடர்ந்து எதிரணிகளுக்கு நெருக்கடி கொடுத்து வருவது இந்திய அணிக்கு கூடுதல் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

இலங்கை அணி

மறுபக்கம், சமாரி அத்தபத்து தலைமையிலான இலங்கை மகளிர் அணியும் விளையாடிய அனைத்து போட்டிகளிலும் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்த கையோடு இந்த இறுதிப் போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அணியின் கேப்டன் சமாரி அத்தபத்து பேட்டிங் மட்டுமின்றி, பந்துவீச்சிலும் தேவைப்படும் நேரங்களில் விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அபார ஃபார்மில் உள்ளார்.

அவருடன் ஹர்ஷிதா சமரவிக்ரமா, கவிஷா தில்ஹாரி, நிலாக்‌ஷிகா சில்வா மற்றும் இமெஷா துலானி ஆகியோரும் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. அணியின் பந்துவீச்சை பொறுத்தமட்டில் சுகந்திகா குமாரி, மிதாலி அயோதியா மற்றும் சாமுதி பிரபோடா ஆகியோரும் நம்பிக்கையளிக்கின்றனர். இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றிபெறும் என்ற கூடுதல் எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்துள்ளது.

நேருக்கு நேர்

சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டைப் பொறுத்தவரையில், இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் அணிகள் இதுவரை 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 25 முறை வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசாத்திய ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம், இலங்கை அணி 5 முறை மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

நேரலை விவரம்

மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம், இத்தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளையும் சோனி லிவ் ஓடிடி தளத்திலும் குறிப்பிட்ட சந்தாவைச் செலுத்தி இந்திய ரசிகர்கள் நேரலையில் காணலாம். இதுதவிர டிடி ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் இந்த போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் இலவசமாக காணலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மைதானம் & போட்டி நேரம்

மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்துப் போட்டிகளும் துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் மட்டுமே நடைபெறவுள்ளன. மேலும், போட்டிகள் அனைத்தும் இந்திய நேரப்படி இரவு 8 மணிக்குத் தொடங்கும் நிலையில், போட்டிக்கான டாஸ் நிகழ்வு இரவு 7.30 மணிக்கு நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

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உத்தேச லெவன்

இந்தியா: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, பிரத்திகா ராவல், ஹர்மன்பிரீத் கவுர் (கேப்டன்), பாரதி புல்மாலி, ரிச்சா கோஷ், தீப்தி சர்மா, பிரேமா ராவத், ஸ்ரீ சரணி, கிராந்தி கௌட், நந்தினி சர்மா.

இலங்கை: இமேஷா துலானி, சாமரி அதபத்து (கேப்டன்), சஞ்சனா கவிந்தி, ஹர்ஷித சமரவிக்ரம, ஹாசினி பெரேரா, கவிஷா தில்ஹாரி, நிலக்ஷிகா சில்வா, கௌஷானி நுத்யங்கனா, சுகந்திகா குமாரி, சாமுதி பிரபோதா, மிதாலி அயோத்தி.

TAGGED:

ASIA CUP FINAL
ஆசிய கோப்பை
இந்தியா VS இலங்கை
ஸ்மிருதி மந்தனா
INDIA VS SRI LANKA

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