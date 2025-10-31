ETV Bharat / sports

ஆஸ்திரேலியாவின் தொடர் வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து சாதனை படைத்த இந்தியா!

மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரின் பரபரப்பான அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றுள்ளது.

ஆஸ்திரேலியா - இந்தியா
ஆஸ்திரேலியா - இந்தியா (AP)
October 31, 2025

ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 339 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை வெற்றிகரமாக அடைந்ததன் மூலம், இந்திய மகளிர் அணி சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிகபட்ச இலக்கை வெற்றிகரமாக சேஸ் செய்த அணி என்ற புதிய உலக சாதனையைப் படைத்துள்ளது

நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டீல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடந்த மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரின் பரபரப்பான போட்டியில் இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்தது. இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி மூன்றாவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியதுடன், கோப்பையை வெல்லும் வாய்ப்பையும் பெற்றுள்ளது.

இந்திய அணிக்காக அற்புதமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 127 ரன்களையும், கேப்டன் ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் 89 ரன்கள் எடுத்து அணியின் வெற்றிக்கு உதவினர். இந்த போட்டியில் அணியின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்த ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் ஆட்டநாயகி விருதையும் வென்றார். ரசிகர்களுக்கு விருந்து படைத்த இந்த போட்டியில் பல சாதனைகளும் முறியடிக்கப்பட்டன. அவற்றை இப்பதில் பார்ப்போம்.,

மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிகபட்ச சேஸிங்

இந்த போட்டியில் இந்திய மகளிர் அணி 339 ரன்கள் என்ற இலக்கை வெற்றிகரமாக அடைந்ததன் மூலம், சர்வதேச மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிகபட்ச இலக்கை சேஸிங் செய்த அணி என்ற சாதனையைப் படைத்துள்ளது. முன்னதாக ஆஸ்திரேலிய அணி லீக் சுற்றின் போது இந்தியாவுக்கு எதிராக 331 ரன்கள் என்ற இலக்கை சேஸிங் செய்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை தற்சமயம் இந்தியா முறியடித்துள்ளது. மேலும், ஒருநாள் உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டியில்(ஆடவர்-மகளிர்) ஒரு அணி 300 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ரன்களைச் சேஸிங் செய்தது இதுவே முதல் முறை என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

மகளிர் ஒருநாள் போட்டிகளில் சேஸிங் செய்யப்பட்ட அதிகபட்ச இலக்குகள்

339 - இந்திய மகளிர் vs ஆஸ்திரேலிய மகளிர், நவி மும்பை, 2025 WC

331 - ஆஸ்திரேலிய மகளிர் vs இந்திய மகளிர், விசாகப்பட்டினம், 2025 WC

302 - இலங்கை மகளிர் vs தென்னாப்பிரிக்க மகளிர், போட்செஃப்ஸ்ட்ரூம், 2004

ஒரு போட்டியில் அதிக ரன்கள்

இந்தியா மற்றும் ஆஸ்திரேலியா மகளிர் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில் இரு அணிகளும் இணைந்து மொத்தமாக 679 ரன்களைக் குவித்தன. இதன் மூலம் மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிகபட்ச ரன்களைக் குவித்த போட்டியாகவும் இது மாறியுள்ளது. இதற்கு முன்பு 2017 உலகக் கோப்பையில் இங்கிலாந்து மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியில் 678 ரன்கள் குவிக்கப்பட்டதே சாதனையாக இருந்தது.

உலகக் கோப்பைப் போட்டியில் சதம் அடித்த இளம் வீராங்கனை

உலகக் கோப்பை நாக் அவுட் போட்டியில் சதம் அடித்த இளம் வீராங்கனை என்ற வரலாற்றை ஆஸ்திரேலியாவின் ஃபோப் லிட்ச்ஃபீல்ட் படைத்துள்ளார். 22 வயதான அவர் இப்போட்டியில் 93 பந்துகளை எதிர்கொண்டு 17 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 119 ரன்களைச் சேர்த்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஆஸியின் தொடர் வெற்றிக்கு முற்றுப்புள்ளி

இந்த போட்டியில் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தியதன் மூலம், அந்த அணியின் தொடர் வெற்றிகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது. இதற்கு முன் ஆஸ்திரேலிய அணி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரில் தொடர்ச்சியாக 15 வெற்றிகளைப் பதிவு செய்திருக்கும் நிலையில், தங்களுடைய முதல் தோல்வியை நேற்று சந்தித்துள்ளது.

மகளிர் உலகக் கோப்பையில் தொடர் வெற்றிகள்

  • 15 வெற்றி - ஆஸ்திரேலியா (2022-2025)
  • 15 வெற்றி - ஆஸ்திரேலியா (1997-2000)
  • 12 வெற்றி - ஆஸ்திரேலியா (1978-1982)
  • 11 வெற்றி - நியூசிலாந்து (1988-1993)
  • 10 வெற்றி - இங்கிலாந்து (1993-1997)

