ஆசிய கோப்பை தகுதிச் சுற்று: ஹாங்காங்கை வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி!

ஹாங்காங் அணிக்கு எதிரான அறிமுக ஆட்டத்திலேயே இந்திய வீரர் ரயான் வில்லியம்ஸ் கோலடித்து அணியின் வெற்றிக்கு வழிவகுத்தார்.

இந்தியா vs ஹாங்காங்
Published : April 1, 2026 at 1:26 PM IST

கொச்சி: ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டியில் இந்திய அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

எதிர்வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு சவுதி அரேபியாவில் ஆசிய கோப்பை கால்பந்து தொடர் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் தொடருக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. அதன் ஒரு பகுதியாக கொச்சியில் உள்ள ஜவஹர்லால் நேரு சர்வதேச மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆட்டத்தில் இந்திய அணி, ஹாங்காங் அணியை எதிர்கொண்டது.

இந்த போட்டியின் தொடக்கம் முதலே இந்திய அணி வீரர்கள் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஆதிக்கத்தை தொடர்ந்தனர். அதன் காரணமாக ஆட்டத்தின் 4-வது நிமிடத்திலேயே இந்திய அணியின் அறிமுக வீரர் ரயான் வில்லியம்ஸ் கோலடித்து அசத்தினார். பின்னர் இந்திய வீரர்கள் டிஃபென்ஸை வலிமைப்படுத்தியதன் காரணமாக, முதல் பாதி ஆட்டத்தில் 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலையை பெற்றது.

அதனை தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாவது பாதியிலும் இந்திய அணி வீரர்கள் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தினர். இதன் மூலம் ஆட்டத்தின் 50-வது நிமிடத்தில் ஆகாஷ் மிஸ்ரா மீண்டும் ஒரு கோலை அடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார். மறுபக்கம் கம்பேக் கொடுக்க முயற்சித்த ஹாங்காங் அணியில், ஆட்டத்தின் 65-வது நிமிடத்தில் எவர்டன் காமர்கோ அணிக்காக முதல் கோலை பதிவு செய்தார்.

இருப்பினும் இந்திய வீரர்கள் டிஃபென்ஸில் சிறப்பாக செயல்பட்டதன் காரணமாக, ஹாங்காங் அணியால் மேற்கொண்டு எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை. இதன் மூலம் ஆட்ட நேர முடிவில் இந்திய அணி 2-1 என்ற கோல்கள் கணக்கில் ஹாங்காங் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதன் மூலம் இந்திய அணி பட்டியலில் 5 புள்ளிகளுடன் மூன்றாம் இடத்தை பிடித்துள்ளது.

இதனால் ஆசிய கோப்பை தொடரில் விளையாடும் வாய்ப்பை இந்திய அணி இழந்திருந்தாலும், சொந்த மண்ணில் பெற்ற இந்த வெற்றி அணிக்கு மிகப் பெரும் உத்வேகத்தை வழங்கும் என்று கருதப்படுகிறது. மேற்கொண்டு அணியின் புதிய பயிற்சியாளர் காலித் ஜமீல் தலைமையின் கீழ் இந்திய அணி பெற்ற முதல் வெற்றி இது என்பதாலும், இனி வரும் போட்டிகளில் இந்திய அணி சிறப்பாக செயல்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பும் அதிகரித்துள்ளது.

