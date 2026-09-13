ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி 2026 | தென்கொரியாவை வீழ்த்தி 6-வது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றது இந்தியா!
இந்தத் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதன் மூலம் சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு நடத்தும் ஆடவர் ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கும் இந்திய அணி நேரடியாகத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
Published : September 13, 2026 at 8:07 PM IST
ஹைதராபாத்: ஜூனியர் ஆடவர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி 2026 தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், இந்திய அணி தென்கொரியாவை 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றியது.
சீனாவில் நடைபெற்று வரும் ஜூனியர் ஆடவர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி 2026 தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நிறைவடைந்துள்ளது. இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில், இந்திய அணி பலம் வாய்ந்த தென்கொரிய அணியை எதிர்கொண்டது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், இந்திய அணி தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணிக்கு கடுமையான அழுத்தம் கொடுத்தது.
ஆட்டம் தொடங்கிய 9ஆவது நிமிடத்தில் அஜீத் யாதவ் இந்திய அணிக்காக முதல் கோலை பதிவு செய்து அசத்தினார். அவரைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 13ஆவது நிமிடத்தில் அன்மோல் எக்காவும், ஆட்டத்தின் 21ஆவது நிமிடத்தில் பிரதீப் சிங்கும் என அடுத்தடுத்து கோல்களைப் பதிவு செய்து அசத்தினர். மறுபக்கம் கோலடிக்க கடுமையாக போராடிய தென்கொரிய வீரர்களால் இந்திய அணியின் டிஃபென்ஸைத் தகர்க்க முடியவில்லை.
𝗪𝗘 𝗗𝗜𝗗 𝗜𝗧! 🇮🇳🏆— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
The Indian Junior Men’s Team have conquered the continent once again, beating South Korea 4–1 in the AHF Junior Asia Cup 2026 final to successfully defend their crown! 🏑🥇
The title win also seals India’s spot at the FIH Junior World Cup! 🌏🏆… pic.twitter.com/SreJosuZin
இதன் காரணமாக முதல் பாதி ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 3-0 என்ற கோல் கணக்கில் வலுவான முன்னிலையில் இருந்தது. தொடர்ந்து நடைபெற்ற இரண்டாம் பாதி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணியின் கையே ஓங்கி இருந்தது. இதில் ஆட்டத்தின் 50ஆவது நிமிடத்தில் அஷு மௌரியா கோலடித்து அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்.
மறுபக்கம் இறுதிவரை போராடிய தென்கொரிய அணிக்கு ஆட்டத்தின் 54ஆவது நிமிடத்தில் லீ மின்யூக் ஆறுதல் கோலை பதிவு செய்தார். ஆனால் அதன்பின் தென்கொரிய அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவுசெய்ய முடியவில்லை. இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் தென்கொரிய அணியை வீழ்த்தி, நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரில் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றியது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய ஹாக்கி அணி, ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் தொடர்ந்து 4ஆவது முறையாகவும், ஒட்டுமொத்தமாக 6ஆவது முறையும் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது. மேலும், இந்தத் தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதன் மூலம் சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு நடத்தும் ஆடவர் ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கும் இந்திய அணி நேரடியாகத் தகுதி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
𝗥𝗘𝗪𝗔𝗥𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗧𝗛𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦! 🏆🇮🇳— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2026
Hockey India honours the Indian Junior Men’s Team for their triumphant title defence at the AHF Junior Asia Cup 2026! 👑🔥
₹3 lakh to each player and ₹1.5 lakh to each member of the support staff for their outstanding… pic.twitter.com/m5JT2zhAyo
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இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்திய இந்திய ஜூனியர் ஆடவர் ஹாக்கி அணி வீரர்களைக் கௌரவிக்கும் விதமாக, ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு பரிசுத்தொகை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, இறுதிப் போட்டியில் விளையாடிய வீரர்களுக்கு தலா ரூ. 3 லட்சமும், பயிற்சியாளர்கள் உள்ளிட்ட அணி ஊழியர்களுக்கு தலா ரூ. 1.5 லட்சமும் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.