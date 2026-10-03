ஆசிய விளையாட்டு 2026 | அபிஷேக், திலக் அதிரடி பேட்டிங்...பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தங்கம் வென்றது இந்தியா!
ஆசிய விளையாட்டு கிரிக்கெட் போட்டியில் மகளிர் பிரிவிலும் இந்திய அணி தங்கம் வென்றிருந்த நிலையில், தற்போது ஆடவர் அணியும் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : October 3, 2026 at 1:37 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் கிரிக்கெட் இறுதிப்போட்டியில், இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி 50 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் ஆடவர் கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், பாரம்பரிய எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இன்று ஜப்பானின் கரோகி ஸ்போர்ட்ஸ் பார்க் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தின. ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகமும் ஆவலோடு எதிர்பார்த்த இந்த த்ரில்லர் போட்டியில், டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட்டிங் செய்ய தீர்மானித்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு வைபவ் சூர்யவன்ஷி - அபிஷேக் சர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கத்தை வழங்கினர். இதில் அடுத்தடுத்து சிக்ஸர்களை விளாசிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி 15 ரன்களில் விக்கெட்டை இழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய சஞ்சு சாம்சனும் 2 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். ஒருபக்கம் விக்கெட்டுகள் சரிந்த நிலையிலும், மறுமுனையில் அதிரடியாக விளையாடி வந்த அபிஷேக் சர்மா 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்தினார்.
We did tell you it was a tacky surface. Abhishek Sharma clearly wasn’t listening 😏#AsianGames2026 #PAKvIND #GoldMedalMatch #ACC pic.twitter.com/AW3fI1R59E— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) October 3, 2026
தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த அபிஷேக் சர்மா வெறும் 28 பந்துகளில் 7 சிக்ஸர்கள் மற்றும் 3 பவுண்டரிகளுடன் 61 ரன்கள் குவித்து விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷன் 20 ரன்களுக்கும், ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் 21 ரன்களுக்கும், ஷிவம் தூபே 27 ரன்களுக்கும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் களத்தில் இருந்த திலக் வர்மா 4 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 51 ரன்களைக் குவித்து சிறப்பான ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார்.
இதன் மூலம் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 211 ரன்களைக் குவித்தது. பாகிஸ்தான் அணி தரப்பில் அஹ்மத் தனியால் மற்றும் அராஃபத் மின்ஹாஸ் இணை தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர். பின்னர், 212 ரன்கள் எடுத்தால் தங்கம் வெல்லலாம் என்ற கடினமான இலக்குடன் களம் இறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி, இந்திய அணியின் துல்லியமான பந்துவீச்சை எதிர்கொள்ள முடியாமல் ஆரம்பத்திலேயே திணறியது.
A fiery finish ⚡️— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
How good was that late flourish from Tilak Varma and Shivam Dube? 👌👌
Updates ▶️ https://t.co/g4wzZagyGj#TeamIndia | #AsianGames pic.twitter.com/8S7RZ3HXBR
அந்த அணியில் தொடக்க வீரரும் கேப்டனுமான சாஹிப்சாதா ஃபர்ஹான் 10 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து களமிறங்கிய உஸ்மான் கான் 3 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். மேற்கொண்டு மற்றொரு தொடக்க வீரரான மாஸ் சதகத்தும் 23 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழக்க, பாகிஸ்தான் அணி 39 ரன்களுக்கே 3 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. அதன்பின் இணைந்த ஹசன் நவாஸ் மற்றும் சைம் அயுப் இணை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து விக்கெட் சரிவை தடுத்து நிறுத்தி, அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
இதில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஹாசன் நவாஸ் தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்தார். மேற்கொண்டு இருவரும் இணைந்து 87 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், சைம் அயுப் 29 ரன்களுக்கு விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றிக்குக் கடைசி 3 ஓவர்களில் 52 ரன்கள் தேவை என்ற நிலை ஏற்பட்டதால், ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பும் நொடிக்கு நொடி அதிகரித்திருந்தது.
𝗚𝗢𝗟𝗗 𝗠𝗘𝗗𝗔𝗟𝗟𝗜𝗦𝗧𝗦 𝗔𝗚𝗔𝗜𝗡 🥇— BCCI (@BCCI) October 3, 2026
Congratulations #TeamIndia for successfully defending the Asian Games Gold Medal 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/g4wzZagyGj#AsianGames pic.twitter.com/sg7z4dhUzH
ஒருபுறம் விக்கெட்டுகள் சரிந்தாலும், இறுதிவரை அதிரடியாகப் போராடிய ஹாசன் நவாஸ் 5 பவுண்டரிகள் மற்றும் 7 சிக்ஸர்கள் விளாசி 96 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில், இன்னிங்ஸின் கடைசி பந்தில் விக்கெட்டை இழந்தார். இதனால் பாகிஸ்தான் அணியால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 192 ரன்கள் மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய ஷிவம் தூபே, அக்ஸர் படேல் மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
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இதன் மூலம் இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி 19 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் இந்திய ஆடவர் கிரிக்கெட் அணி ஆசிய விளையாட்டுத் தொடரில் தங்கப் பதக்கத்தை வென்று அசத்தியுள்ளது. முன்னதாக, இத்தொடரின் மகளிர் பிரிவிலும் இந்திய அணி தங்கம் வென்றிருந்த நிலையில், தற்போது ஆடவர் அணியும் சாம்பியன் பட்டம் வென்று ஆசிய விளையாட்டில் இரட்டைத் தங்கச் சாதனை படைத்துள்ளது.