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ஜூனியர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி 2026 | சீனாவை வீழ்த்தி இந்தியா த்ரில் வெற்றி; ஹாட்ரிக் சாம்பியன் பட்டம் வென்று சாதனை!

இந்த மகத்தான வெற்றியின் மூலம், ஜூனியர் மகளிர் ஆசிய கோப்பை வரலாற்றில் தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தைத் தக்கவைத்துக் கொண்ட இரண்டாவது அணி என்ற பெருமையை இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி பெற்றுள்ளது.

இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி
இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி (@Hockey India)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 13, 2026 at 5:16 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஜூனியர் மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரின் இறுதிப் போட்டியில், சீன அணியை 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது.

சீனாவில் நடைபெற்று வரும் ஜூனியர் மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி 2026 தொடரின் நடப்பு சீசன் விறுவிறுப்பாக நிறைவடைந்துள்ளது. இன்று நடைபெற்ற இறுதிப் போட்டியில், இந்திய மகளிர் அணி பலம் வாய்ந்த சீன மகளிர் அணியை எதிர்கொண்டது. பெரும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இப்போட்டியில், இரு அணி வீராங்கனைகளும் தொடக்கம் முதலே சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி எதிரணிக்கு கடுமையான அழுத்தம் கொடுத்தனர்.

இதில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணிக்கு, போட்டியின் 17ஆவது நிமிடத்தில் சனிகா சந்திரகாந்த் மானே மூலம் முதல் கோல் கிடைத்தது. அதன்பின் இரு அணிகளும் தங்களது டிஃபென்ஸைப் பலப்படுத்தியதால், மேற்கொண்டு கோல் அடிக்க முடியாமல் இரு தரப்பும் போராடின. இதன் காரணமாக, ஆட்டத்தின் முதல் பாதி முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் முன்னிலை பெற்றது.

தொடர்ந்து நடைபெற்ற ஆட்டத்தின் இரண்டாம் பாதியிலும், இரு அணி வீராங்கனைகளும் தங்களது டிஃபென்ஸ் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, எதிரணியின் கோலடிக்கும் முயற்சிகளை முறியடித்தனர். இறுதிவரை போராடிய சீன அணியால் ஆட்டத்தின் கடைசி நிமிடம் வரை ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியாமல் போனது. இதனால், ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் சீனாவை வீழ்த்தி, த்ரில் வெற்றியுடன் சாம்பியன் பட்டத்தையும் வென்றது.

இந்த வெற்றியின் மூலம், ஜூனியர் மகளிர் ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி தொடரில் இந்திய அணி தொடர்ந்து மூன்றாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி வரலாற்றுச் சாதனை படைத்துள்ளது. மேலும், இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றதன் மூலம், இந்திய ஜூனியர் மகளிர் ஹாக்கி அணி அடுத்ததாக நடைபெறவுள்ள மகளிர் ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடருக்கு நேரடியாகத் தகுதி பெற்றுள்ளது.

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மேலும், இத்தொடரில் சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசத்திய இந்திய ஜூனியர் மகளிர் ஹாக்கி அணி வீராங்கனைகளைக் கௌரவிக்கும் விதமாக, ஹாக்கி இந்தியா அமைப்பு பரிசுத்தொகை அறிவித்துள்ளது. அதன்படி, இறுதிப் போட்டியில் விளையாடிய அணி வீராங்கனைகளுக்கு தலா ரூ. 3 லட்சமும், பயிற்சியாளர்கள் உள்ளிட்ட அணி ஊழியர்கள் தலா ரூ. 1.5 லட்சமும் பரிசுத்தொகையாக வழங்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது.

TAGGED:

INDIA DEFEAT CHINA
ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி
இந்திய மகளிர் ஹாக்கி அணி
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