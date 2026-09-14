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மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026| இலங்கையை வீழ்த்தி 8-வது முறையாக கோப்பையைக் கைப்பற்றியது இந்தியா!

மகளிர் ஆசிய கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் 8ஆவது முறையாக (4 முறை ஒருநாள், 4 முறை டி20) சாம்பியன் பட்டம் வென்றும் இந்திய மகளிர் அணி சாதனை படைத்துள்ளது.

இந்திய மகளிர் அணி
இந்திய மகளிர் அணி (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 7:00 AM IST

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ஹைதராபாத்: மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இலங்கை அணியை 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்திய இந்திய மகளிர் அணி, 8-ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் நடைபெற்ற மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை 2026 தொடர் விறுவிறுப்பாக நிறைவடைந்துள்ளது. இதன் இறுதிப் போட்டி நேற்று துபாய் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இதில் இந்திய மகளிர் அணி, இலங்கை மகளிர் அணியை எதிர்கொண்டது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்தார்.

இதையடுத்துக் களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு ஸ்மிருதி மந்தனா - ஷஃபாலி வர்மா இணை அதிரடியான தொடக்கம் கொடுத்தனர். ஆரம்பம் முதலே இலங்கை அணியின் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்த இந்த ஜோடி, தங்களது அரைசதங்களைப் பதிவு செய்து அசத்தியதுடன், முதல் விக்கெட்டிற்கு 129 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பும் அமைத்தனர். அதன்பின் 9 பவுண்டரிகள், 2 சிக்ஸர்கள் என 68 ரன்களைச் சேர்த்த நிலையில் ஷஃபாலி வர்மா விக்கெட்டை இழந்தார்.

அவரைத் தொடர்ந்து 5 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 59 ரன்களை எடுத்திருந்த ஸ்மிருதி மந்தனாவும் ஆட்டமிழந்தார். பின்னர் களமிறங்கிய கேப்டன் ஹர்மன்பிரீத் கவுர் 14 ரன்களிலும், ரிச்சா கோஷ் 17 ரன்களிலும், தீப்தி சர்மா 5 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்தனர். இதனால், நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய மகளிர் அணி 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 183 ரன்கள் சேர்த்தது.

அதன்பின், 184 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கிக் களமிறங்கிய இலங்கை அணியில், தொடக்க வீராங்கனை இமேஷா திலானி 4 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து அதிர்ச்சி அளித்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கேப்டன் சாமரி அத்தபத்து மற்றும் விஷ்மி குணரத்னே இணை, இந்திய அணியின் பந்துவீச்சை ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். ஆனால், அவர்களாலும் நீண்ட நேரத்திற்கு நீடிக்க முடியவில்லை.

இதில் அதிரடி காட்ட முயன்ற கேப்டன் சாமரி அத்தபத்து 36 ரன்களிலும், விஷ்மி குணரத்னே 20 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர். அடுத்துக் களமிறங்கிய வீராங்கனைகளில் நிலாக்‌ஷிகா சில்வா ஓரளவிற்குப் போராடி 22 ரன்கள் சேர்த்ததைத் தவிர, மற்ற வீராங்கனைகள் அனைவரும் இந்திய அணியின் பந்துவீச்சில் சொற்ப ரன்களுக்கு அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியனுக்கு நடையைக் கட்டினர்.

இதனால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் இலங்கை மகளிர் அணி அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 111 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமாக பந்துவீசிய ஸ்ரீசாரணி 4 விக்கெட்டுகளையும், தீப்தி சர்மா 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டனர். இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 72 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இலங்கை மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், நடப்பு ஆசிய கோப்பை தொடரிலும் சாம்பியன் பட்டத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தியது.

மேலும், மகளிர் ஆசிய கோப்பை தொடர் வரலாற்றில் 8ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றும் இந்தியா சாதனை படைத்துள்ளது. இதில் 4 முறை ஒருநாள் வடிவிலும், 4 முறை டி20 வடிவிலும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த இறுதிப் போட்டியில் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய ஷபாலி வர்மா ஆட்டநாயகி விருதைப் பெற்றார்.

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இதற்கிடையே, போட்டி முடிந்து நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில் மீண்டும் ஒரு சர்ச்சை வெடித்தது. ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் தலைவரும், பாகிஸ்தான் உள்துறை அமைச்சருமான மொஹ்சின் நக்வியிடமிருந்து சாம்பியன் கோப்பையைப் பெற இந்திய மகளிர் அணி மறுப்பு தெரிவித்தது. மைதானத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய இந்தச் சம்பவம், தற்போது கிரிக்கெட் அரங்கிலும், சமூக வலைத்தளங்களிலும் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.

TAGGED:

மகளிர் டி20 ஆசிய கோப்பை
இந்திய மகளிர் அணி
மொஹ்சின் நக்வி சர்ச்சை
INDIA CRUSHES SRI LANKA
WOMENS ASIA CUP 2026

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