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ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026 | முதல் நாளே 4 தங்கம் உட்பட 11 பதக்கங்களை வாரிக் குவித்தது இந்தியா!

ஆசிய பாரா விளையாட்டின் முதல் நாளில் மோனா அகர்வால், ரிங்கு ஹூடா, நிஷாத் குமார், சௌமியா ஆகியோர் தங்கம் வென்று சதனை படைத்துள்ளனர்.

ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026
ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026 (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 19, 2026 at 8:02 PM IST

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ஹைதராபாத்: ஆசிய பாரா விளையாட்டு போட்டிகளில் இன்றைய ஒரே நாளில் மட்டும் இந்தியா 4 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 2 வெண்கலம் என மொத்தம் 11 பதக்கங்களை வென்று புள்ளிப் பட்டியலில் 4ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளனர்.

ஜப்பானின் ஐச்சி-நகோயா நகரில் 5-ஆவது ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டிகள் இன்று கோலாகலமாகத் தொடங்கின. தொடரின் முதல் நாளான இன்று இந்திய மாற்றுத்திறனாளி தடகள வீரர்கள் தங்களின் அசாத்திய திறமையை வெளிப்படுத்தி அடுத்தடுத்து பதக்கங்களை வென்று சாதனை படைத்துள்ளனர். இன்றைய ஒரே நாளில் மட்டும் இந்தியா 4 தங்கம், 5 வெள்ளி மற்றும் 2 வெண்கலம் என மொத்தம் 11 பதக்கங்களை வென்று புள்ளிப் பட்டியலில் 4-ஆவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

துப்பாக்கி சுடுதலில் இரட்டைப் பதக்கம்

இன்று நடைபெற்ற மகளிருக்கான 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் ஸ்டாண்டிங் (SH1) பிரிவில் இந்தியாவின் மோனா அகர்வால் 250.0 புள்ளிகள் குவித்து, புதிய ஆசிய பாரா விளையாட்டு சாதனையுடன் தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். இதே பிரிவில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனையான அவானி லேகரா 249.6 புள்ளிகளுடன் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார். இதன் மூலம் போட்டியின் முதல் பதக்கக் கணக்கிலேயே இந்திய வீராங்கனைகள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியை ஒருசேர வென்று பெருமை சேர்த்துள்ளனர்.

தடகளத்தில் தங்க மழை

பாரா தடகளப் போட்டிகளில் இந்தியாவுக்கு மேலும் இரண்டு தங்கப் பதக்கங்கள் கிடைத்தன. ஆடவர் நீளம் தாண்டுதல் (T47) பிரிவில் இந்திய வீரர் நிஷாத் குமார், 7.11 மீட்டர் தூரம் தாண்டி தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். அதேபோல், மகளிருக்கான 1500 மீட்டர் (T12/T13) ஓட்டப்பந்தயத்தில் இந்திய வீராங்கனை சௌமியா தங்கப் பதக்கத்தையும், மற்றொரு இந்திய வீராங்கனையான ராதா வெங்கடேஷ் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும் கைப்பற்றி அசத்தினர். மேலும், மகளிர் 1500 மீட்டர் (T11) பிரிவில் ரவண்ணி வலசநைனி வெண்கலப் பதக்கம் வென்றார்.

ஈட்டி எறிதலில் இந்தியர்களின் ஆதிக்கம்

ஆடவர் ஈட்டி எறிதல் (F46) பிரிவிலும் இந்திய வீரர்கள் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியைத் தட்டிச் சென்றனர். உலக சாம்பியனான ரிங்கு ஹூடா தனது கடைசி வாய்ப்பில் 65.11 மீட்டர் தூரத்திற்கு ஈட்டி எறிந்து தங்கப் பதக்கத்தைக் கைப்பற்றி அசத்தினார். இவரைத் தொடர்ந்து மற்றொரு இந்திய நட்சத்திர வீரரான அஜீத் சிங் யாதவ் 65.02 மீட்டர் தூரம் ஈட்டி எறிந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றார்.

ஜூடோ மற்றும் நீச்சலில் பதக்கங்கள்

பாரா ஜூடோ போட்டியில் மகளிர் J2 -52 கிலோ பிரிவில் கோகிலா கௌஷிக்லேட் வெள்ளிப் பதக்கத்தையும், ஆடவர் J1 -70 கிலோ பிரிவில் கபில் பர்மர் வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றனர். பாரா நீச்சல் போட்டியில், ஆடவர் 100 மீட்டர் பிரீஸ்டைல் (S13) பிரிவில் இந்தியாவின் ரவி புடிகினா வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.

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உலக சாதனையைச் சமன் செய்த ஷீத்தல் தேவி

இன்று நடைபெற்ற பாரா வில்வித்தை மகளிர் காம்பவுண்ட் தகுதிச் சுற்றில் இந்தியாவின் ஷீத்தல் தேவி 720-க்கு 704 புள்ளிகள் குவித்து, உலக சாதனையைச் சமன் செய்ததோடு புதிய ஆசிய சாதனையும் படைத்து ஒட்டுமொத்த விளையாட்டு உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார். இதுதவிர, டேபிள் டென்னிஸ் பிரிவில் இந்தியாவின் பவினா படேல், சோனல்பென் மற்றும் பிராச்சி பாண்டே ஆகியோர் தத்தமது பிரிவுகளில் அரையிறுதிக்கு முன்னேறி, இந்தியாவுக்கு மேலும் மூன்று பதக்கங்களை உறுதி செய்துள்ளனர்.

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ASIAN PARA GAMES 2026
ஆசிய பாரா விளையாட்டு 2026
பாரா தடகளப் போட்டிகள் 2026
இந்தியாவின் பதக்க எண்ணிக்கை
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