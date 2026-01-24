ETV Bharat / sports

யு19 உலகக் கோப்பை 2026: ஆயுஷ் மாத்ரே அதிரடியில் இந்தியா ஹாட்ரிக் வெற்றி

நடப்பு யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.

இந்திய யு19 அணி
இந்திய யு19 அணி (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 24, 2026 at 8:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

புலவாயோ: நியூசிலாந்துக்கு எதிரான யு19 உலகக்கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் குரூப் பி பிரிவில் இடம் பிடித்துள்ள இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. புலவாயோவில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டம் மழை காரணமாக 37 ஓவர்களாக குறைக்கப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து யு19 அணிக்கு தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் டாப் ஆர்டர் வீரர்கள் ஆர்யன் மாண் 5 ரன்களிலும், ஹுகோ போக் 4 ரன்களிலும், கேப்டன் டாம் ஜோன்ஸ் 2 ரன்களிலும், மார்கோ அல்ப் ஒரு ரன்னிலும், ஸ்னேஹித் ரெட்டி 10 ரன்களிலும், ஜேக்கப் காட்டர் 23 ரன்களிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து பெவிலியன் திரும்பினர்.

இறுதியில் கலம் சாம்சன் 37 ரன்களையும், செல்வின் சஞ்சய் 28 ரன்களையும் சேர்த்த நிலையில் மற்ற வீரர்கள் சோபிக்க தவறினர். இதனால் நியூசிலாந்து அணி 36.2 ஓவர்களை மட்டுமே எதிர்கொண்ட நிலையில் 135 ரன்களைச் சேர்த்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய யு19 அணி தரப்பில் ஆர்.எஸ்.அம்ரிஷ் 4 விக்கெட்டுகளையும், ஹெனில் படேல் 3 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர்.

அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில் ஆரோன் ஜார்ஜ் 7 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த அணியின் கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே மற்றும் துணைக்கேப்டன் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இருவரும் அதிரடியாக விளையாடி அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இதில் இருவரும் அடுத்தடுத்து பவுண்டரிகளையும், சிக்ஸர்களையும் பறக்கவிட அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது.

மேற்கொண்டு இருவரின் பார்ட்னர்ஷிப்பும் 76 ரன்களை எட்டிய நிலையில், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 2 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 40 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார். மறுபக்கம் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடி வந்த ஆயுஷ் மாத்ரே தனது அரைசதத்தைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதன்பின் 2 பவுண்டரிகள், 6 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களைச் சேர்த்திருந்த நிலையில் ஆயுஷ் மாத்ரேவும் விக்கெட்டை இழந்தார்.

பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த விஹான் மல்ஹோத்ரா - வேதந்த் திரிவேதி இணை அணியை வெற்றிக்கு அழைத்துச் சென்றனர். இதில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த விஹான் மல்ஹோத்ரா 17 ரன்களையும், வேதந்த் திரிவேதி 13 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் இந்திய யு19 அணி 13.3 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்து யு19 அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றது.

இதையும் படிங்க

இந்த வெற்றியின் மூலம் நடப்பு யு19 உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இதற்கு முன் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக 6 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்திலும், வங்கதேசத்திற்கு எதிராக 18 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும் இந்திய அணி வெற்றியை பதிவு செய்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

INDIA CRUSH NEW ZEALAND
AYUSH MHATRE FIFTY
VAIBHAV SURYAVANSHI RUNS
யு19 உலகக் கோப்பை 2026
INDIA VS NEW ZEALAND U19

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.