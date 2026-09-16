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சஞ்சு சாம்சன் மின்னல் வேக அரைசதம்; ஆப்கானிஸ்தானை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது இந்தியா!

ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

சஞ்சு சாம்சன்
சஞ்சு சாம்சன் (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2026 at 9:17 AM IST

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டெல்லி: அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில், இந்திய அணி 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றுள்ளது

இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி நேற்று டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. காயம் காரணமாக வருண் சக்ரவர்த்தி இப்போட்டியிலிருந்து விலகியதை அடுத்து, அவருக்கு மாற்றாக ரவி பிஷ்னோய் இந்திய அணியின் பிளேயிங் லெவனில் சேர்க்கப்பட்டார்.

இதையடுத்துக் களமிறங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணியில், தொடக்க வீரர் ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய செதிகுல்லா அடல் 12 ரன்களிலும், கேப்டன் இப்ராஹிம் ஜத்ரான் 37 ரன்களிலும், குல்பதின் நைப் 10 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் வந்த வீரர்களில் ரஷித் கான் 28 ரன்களையும், முகமது நபி 20 ரன்களையும் சேர்த்தனர்.

இதன் மூலம் 20 ஓவர்கள் முடிவில், ஆஃப்கானிஸ்தான் அணி 8 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 159 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்திய அணி தரப்பில் சிறப்பான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய நிதிஷ் குமார் ரெட்டி 3 விக்கெட்டுகளையும், அர்ஷ்தீப் சிங் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். அதன்பின், 160 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கிப் பதிலடி கொடுத்த இந்திய அணிக்கு, சஞ்சு சாம்சன் மற்றும் அபிஷேக் சர்மா ஜோடி அதிரடியான தொடக்கத்தைக் கொடுத்தனர்.

இருவரும் தொடர்ந்து அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி, முதல் விக்கெட்டிற்கு 88 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்து அசத்தினர். பின்னர், 2 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்கள் என 39 ரன்கள் எடுத்திருந்த நிலையில் அபிஷேக் சர்மா தனது விக்கெட்டை இழந்தார். மறுமுனையில் வெறும் 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்து அசத்திய சஞ்சு சாம்சன், 7 பவுண்டரிகள், 4 சிக்ஸர்களுடன் 57 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார்.

தொடர்ந்து களமிறங்கிய இஷான் கிஷன் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 38 ரன்களையும், திலக் வர்மா 15 ரன்களையும் சேர்த்து அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர். இதன் மூலம் இந்திய அணி 14.5 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன், 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் ஆப்கானிஸ்தான் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரையும் இந்திய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.

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இப்போட்டியில் அபாரமாகப் பந்துவீசி 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய நிதிஷ் குமார் ரெட்டி ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இதையடுத்து இந்தியா - ஆப்கானிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி நாளை டெல்லியில் உள்ள அருண் ஜெட்லி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

இந்தியா VS ஆப்கானிஸ்தான்
சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி அரைசதம்
இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் டி20
நிதிஷ் குமார் ரெட்டி
INDIA CRUSH AFGHANISTAN

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