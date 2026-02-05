டி20 உலகக் கோப்பை: பயிற்சி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தியது இந்தியா
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இந்திய அணி முதல் லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்க அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
நவி மும்பை: தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெறவுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரானது நாளை மறுநாள் (பிப்வரி 7) முதல் தொடங்கவுள்ளது. முன்னதாக தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள், பிற அணிகளுடன் பயிற்சி ஆட்டங்களில் விளையாடி வருகின்றன.
அதன் ஒருபகுதியாக இந்திய அணி தென்னாப்பிரிக்க அணியுடன் பலப்பரீட்சை நடத்தியது. நவி மும்பையில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. இதையடுத்து களமிறங்கிய இந்திய அணியில் இஷான் கிஷன் அதிரடியாக விளையாடி 20 பந்துகளில் அரைசதம் கடந்தார்.
பின்னர் 2 பவுண்டரிகள், 7 சிக்ஸர்கள் என 53 ரன்களை சேர்த்து இஷான் கிஷன் ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் வெளியேற, மற்றொரு தொடக்க வீரரான அபிஷேக் சர்மாவும் 24 ரன்களுடன் பெவிலியன் திரும்பினார். அடுத்து களமிறங்கிய திலக் வர்மா 3 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்களுடன் 45 ரன்களில் விக்கெட்டை இழந்தார்.
அவரைத் தொடர்ந்து வந்த கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் 30 ரன்களையும், ஹர்திக் பாண்டியா 30 ரன்களையும் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, இறுதிவரை களத்தில் இருந்த அக்ஸர் படேல் 35 ரன்களை சேர்த்தார். இதன் மூலம் இந்திய அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்டுகளை இழந்து 240 ரன்களை சேர்த்தது.
அதன்பின் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய தென்னாப்பிரிக்க அணியில் ஜார்ஜ் லிண்டே ரன்கள் ஏதுமின்றி விக்கெட்டை இழந்தார். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த ஐடன் மார்க்ரம் - ரியான் ரிக்கெல்டன் இணை அதிரடியாக விளையாடியதுடன் அணியின் ஸ்கோரையும் மளமளவென உயர்த்தினர். இதில் மார்க்ரம் 38 ரன்களில் ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் ஆனார்.
அவரைத் தொடர்ந்து களமிறங்கிய டெவால்ட் பிரேவிஸ் 2 ரன்களிலும், டேவிட் மில்லர் 13 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் இணைந்த ஜேசன் ஸ்மித் மற்றும் டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் ஆகியோர் அணியின் விக்கெட் இழப்பை தடுத்ததுடன், அதிரடியாக விளையாடி ஸ்கோரை உயர்த்தும் முயற்சியிலும் இறங்கினர்.
இதில் ஜேசன் ஸ்மித் 35 ரன்களில் ஆட்டமிழக்க, அடுத்து வந்த மார்கோ ஜான்செனும் 31 ரன்களில் நடையைக் கட்டினார். அதேசமயம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ் 45 ரன்களை சேர்த்தார். ஆனாலும் தென்னாப்பிரிக்க அணியால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 7 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 210 ரன்களை மட்டுமே எடுக்க முடிந்தது.
இந்திய அணி தரப்பில் அபிஷேக் சர்மா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார். இதன் மூலம் இந்திய அணி 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்க அணியை வீழ்த்தி வெற்றியை பதிவு செய்தது. இதனையடுத்து நாளை மறுநாள் இந்திய அணி தங்களின் முதல் லீக் ஆட்டத்தில் அமெரிக்க அணியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது குறிப்பிடத்து.