மழையால் கைவிடப்பட்ட ஆட்டம்; ஆஸியை வீழ்த்தி தொடரை வென்றது இந்தியா!
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக ஆயிரம் ரன்களை பூர்த்தி செய்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை அபிஷேக் சர்மா படைத்துள்ளார்.
Published : November 8, 2025 at 5:24 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆஸ்திரேலியா-இந்தியா இடையிலான ஐந்தாவது டி20 போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்ட நிலையில், இந்த டி20 தொடரை இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் இந்திய அணி தற்சமயம் ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் போட்டியானது மழை காரணமாக கைவிடப்பட்ட நிலையில், இரண்டாவது போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணியும், அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் இந்திய அணியும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் இத்தொடரில் இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றிருந்தது.
இந்த நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான டி20 தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் 5ஆவது மற்றும் கடைசி போட்டி இன்று பிரிஸ்பேனில் உள்ள காபா கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலிய அணி முதலில் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்த நிலையில், முதலில் பேட்டிங் செய்ய களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு அபிஷேக் சர்மா - ஷுப்மன் கில் இணை தொடக்கம் கொடுத்தனர்.
India got off to a strong start at 0-52 after 4.5 overs before weather forced the final match of the series to be abandoned. #AUSvIND pic.twitter.com/55zNjREOxa— cricket.com.au (@cricketcomau) November 8, 2025
இதில் இருவரும் தொடக்கம் முதலே அதிரடியாக விளையாடியதன் மூலம், இந்திய அணி 4.5 ஓவர்களில் விக்கெட்டுகள் இழப்பின்றி 52 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தது. அச்சமயத்தில் மழை குறுக்கிட்டதன் காரணமாக ஆட்டம் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டது. அதன்பின் தொடர் மழை காரணமாக ஐந்தாவது டி20 போட்டி கைவிடப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை இந்திய அணி 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
மேலும் இத்தொடரில் அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்திய இந்திய அணியின் தொடக்க வீரர் அபிஷேக் சர்மா ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றும் அசத்தியுள்ளார். மேலும் இத்தொடரை இந்திய அணி கைப்பற்றியதன் மூலம், ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான கடைசி மூன்று டி20 தொடர்களையும் வென்று அசத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
அபிஷேக் சர்மா சாதனை
இந்த போட்டியில் அபிஷேக் சர்மா 23 ரன்களைச் சேர்ததன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் தனது 1000 ரன்களை பூர்த்தி செய்தார். இதன் மூலம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக ஆயிரம் ரன்களை பூர்த்தி செய்த இரண்டாவது இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை அவர் படைத்துள்ளார். இந்த பட்டியலில் விராட் கோலி 27 இன்னிங்ஸ்களில் 1000 ரன்களை கடந்து முதலிடத்தில் உள்ள நிலையில், அபிஷேக் சர்மா 28 இன்னிங்ஸ்களில் இந்த மைல் கல்லை எட்டி இரண்டாம் இடத்தைப் பிடித்துள்ளார்.
1️⃣6️⃣3️⃣ Runs— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
1️⃣6️⃣1️⃣.3️⃣8️⃣ Strike Rate
4️⃣0️⃣.7️⃣5️⃣ Average
6️⃣8️⃣ Highest Score
For his sparkling and impactful performances, Abhishek Sharma has been named the 𝙋𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙎𝙚𝙧𝙞𝙚𝙨 🏅👏#TeamIndia | #AUSvIND | @IamAbhiSharma4 pic.twitter.com/YBIxwm7gw0
டி20 கிரிக்கெட்டில் அதிவேக 1000 ரன்கள் (இன்னிங்ஸ்) (இந்தியா)
- 27 இன்னிங்ஸ்- விராட் கோலி
- 28 இன்னிங்ஸ்- அபிஷேக் சர்மா
- 29 இன்னிங்ஸ்- கேஎல் ராகுல்
- 31 இன்னிங்ஸ்- சூர்யகுமார் யாதவ்
- 40 இன்னிங்ஸ்- ரோஹித் சர்மா
அதேசமயம் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் மிகக்குறைந்த பந்துகளில் ஆயிரம் ரன்களைக் கடந்த வீரர் என்ற சூர்யகுமார் யாதவின் சாதனையையும் அபிஷேக் சர்மா முறியடித்துள்ளார். முன்னதாக சூர்யகுமார் யாதவ் 573 பந்துகளில் ஆயிரம் ரன்களை கடந்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது அபிஷேக் சர்மா 528 பந்துகளில் இந்த மைல் கல்லை எட்டி புதிய சாதனையைப் படைத்துள்ளார்.
𝘼𝙗𝙝𝙞𝙨𝙝𝙚𝙠 𝘼𝙨𝙘𝙚𝙣𝙙𝙨 🔝— BCCI (@BCCI) November 8, 2025
1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ T20I runs and counting for the swashbuckling Abhishek Sharma. 👏
He also becomes the second-fastest #TeamIndia batter to achieve this feat 🔥#AUSvIND | @IamAbhiSharma4 pic.twitter.com/60OCsf5rJA
மிகக்குறைந்த பந்துகளில் 1000 டி20 ரன்களை கடந்த வீரர்கள்
- 528 பந்துகள்- அபிஷேக் சர்மா
- 573 பந்துகள்- சூர்யகுமார் யாதவ்
- 599 பந்துகள்- பில் சால்ட்
- 604 பந்துகள்- கிளென் மேக்ஸ்வெல்
- 609 பந்துகள்- ஆண்ட்ரே ரஸ்ஸல் / ஃபின் ஆலன்