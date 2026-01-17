ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை 2026: வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி இந்திய அணி த்ரில் வெற்றி
பந்துவீச்சில் அபாரமாக செயல்பட்டு இந்திய அணியின் வெற்றிக்கு உதவிய விஹான் மல்ஹோத்ரா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.
Published : January 17, 2026 at 10:41 PM IST
புலவாயோ: வங்கதேச அணிக்கு எதிரான யு19 உலகக் கோப்பை லீக் போட்டியில் இந்திய அணி 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று அசத்தியது.
ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற 7ஆவது லீக் ஆட்டத்தில் இந்தியா மற்றும் வங்கதேச அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தின. புலவாயோவில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற வங்கதேச அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
Innings Break!— BCCI (@BCCI) January 17, 2026
Abhigyan Kundu's 80 and Vaibhav Sooryavanshi's 72 guide India U19 to 238 👏
Over to the bowlers now! 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/8P6KxkszO5#U19WorldCup pic.twitter.com/yuaSfqtDHR
அதன்படி களமிறங்கிய இந்திய அணியில் கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே 6 ரன்களிலும், வேதந்த் திரிவேதி ரன்கள் ஏதுமின்றியும், விஹான் மல்ஹோத்ரா 7 ரன்களிலும் விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி - அபிக்யான் குண்டு இணை சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி ஸ்கோரை உயர்த்தியதுடன், இருவரும் தங்களின் அரைசதங்களையும் பதிவு செய்து அசத்தினர்.
பின்னர் 6 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 72 ரன்களில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி விக்கெட்டை இழக்க, 4 பவுண்டரிகள், 3 சிக்ஸர்கள் என 80 ரன்களைச் சேர்த்த கையோடு அபிக்யான் குண்டுவும் விக்கெட்டை இழந்தார். இதன் காரணமாக இந்திய அணி 48.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 238 ரன்களில் ஆல் அவுட்டானது. வங்கதேசம் தரப்பில் அல் ஃபஹத் 5 விக்கெட்டுகளை கைப்பற்றினார்.
India overcome Bangladesh's fight to win a thrilling contest in #U19WorldCup 2026 👊#INDvBAN 📝: https://t.co/3PntQkQE7q pic.twitter.com/YwHFtxs3at— ICC (@ICC) January 17, 2026
பின்னர் வங்கதேச அணி இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய போது மழை குறுக்கிட்டதன் காரணமாக டக்வொர்த் லூயிஸ் முறைப்படி 29 ஓவர்களில் 165 ரன்கள் இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச அணியில் கேப்டன் ஹகிம் தமிம் 51 ரன்களையும், ரிஃபாத் பெக் 37 ரன்களையும் சேர்த்ததை தவிர மற்ற வீரர்கள் பெரிதளவில் ரன்களை சேர்க்காமல் பெவிலியன் திரும்பினர்.
இதன் காரணமாக வங்கதேச அணி 28.3 ஓவர்களில் 146 ரன்களை மட்டுமே எடுத்த நிலையில் ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி தரப்பில் அபாரமான பந்துவீச்சை வெளிப்படுத்திய விஹான் மல்ஹோத்ரா 4 விக்கெட்டுகளையும், கிலான் படேல் 2 விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றினர். இதன் மூலம் இந்திய யு19 அணி 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வங்கதேச யு19 அணியை வீழ்த்தியது.
Vihaan Malhotra is the Player of the Match for his fantastic spell 🙌— BCCI (@BCCI) January 17, 2026
India U19 clinch a thriller by 18 runs (DLS Method) to make it 2⃣ wins out of 2⃣ 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/8P6KxkszO5#U19WorldCup pic.twitter.com/uEen5eU9X3
இதையும் படிங்க
இதன் மூலம் நடப்பு யு19 உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணி தொடர்ச்சியாக இரண்டாவது வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. மேலும் இப்போட்டியில் அபாரமாக பந்துவீசி அணியின் வெற்றிக்கு உறுதுணையாக இருந்த விஹான் மல்ஹோத்ரா ஆட்ட நாயகன் விருதை வென்றார்.