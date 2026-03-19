பதவிக்காலத்தை நீட்டிக்க கோரி பிசிசிஐ-யிடம் அதிரடி கோரிக்கை வைத்த அகர்கர்
இந்திய ஆடவர் அணி தேர்வுக்குழுவின் தலைவராகத் தொடர்ந்து பணியாற்ற அஜித் அகர்கர் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : March 19, 2026 at 5:17 PM IST
ஹைதராபாத்: இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் மூத்த தேர்வுக்குழுத் தலைவரான அஜித் அகர்கர், தனது பதவிக்காலத்தை 2027 ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று பிசிசி-யிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.
நடந்து முடிந்த ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்தது. அதிலும் குறிப்பாக இந்திய அணி சொந்த மண்ணில் கோப்பையை வென்றதுடன், அடுத்தடுத்து சாம்பியன் பட்டங்களை வென்ற ஒரே அணி என்ற பெருமையையும் பெற்றது. இதையடுத்து அணி வீரர்கள், பயிற்சியாளர், தேர்வுக்குழுவினர் உள்ளிட்டோருக்கு பல்வேறு தரப்புகளில் இருந்து வாழ்த்துகளும் குவிந்து வருகின்றன.
இந்நிலையில், இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் தேர்வுக்குழு தலைவராக சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வரும் அஜித் அகர்கர், தனது பதவிக்காலத்தை 2027-ஆம் ஆண்டு ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடர் வரை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று பிசிசிஐ-யிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. கடந்த 2023 ஜூலை மாதம் இந்திய அணி தேர்வுக்குழுத் தலைவராக பொறுப்பேற்ற அஜித் அகர்கரின் தலைமை கீழ், இந்திய அணிக்குத் தொடர்ச்சியான வெற்றிகளைப் பெற்றுள்ளது.
அதிலும் குறிப்பாக அவர் தேர்வு செய்த இந்திய அணி, நான்கு ஐசிசி தொடர்களில் மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இதில் 2023ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தோல்வியைத் தவிர்த்து, 2024 மற்றும் 2026ஆம் ஆண்டு டி20 உலகக் கோப்பைகளையும், 2025ஆம் ஆண்டு ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் கோப்பையையும் வென்று அசத்தியுள்ளது. அதேசமயம் தற்போதைய ஒப்பந்தத்தின்படி, அகர்கரின் பதவிக்காலம் இந்தாண்டு ஜூன் மாதத்துடன் முடிவடைகிறது.
🚨 AJIT AGARKAR TILL 2027 WORLD CUP 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) March 19, 2026
- Agarkar seeks an extension as chairman of selectors till 2027 Cricket World Cup [Sahil Malhotra from TOI] pic.twitter.com/MbqNAYHqCS
இதையடுத்து புதிய தேர்வுக்குழுத் தலைவரை தேடும் பணிகளில் பிசிசிஐ இறங்கியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இநிலையில், அணியின் தற்போதைய வெற்றிப் பயணத்தை தொடரவும், அடுத்த ஒருநாள் உலகக் கோப்பை வரை தனது பதவியை நீட்டிக்கும் படியும் அஜித் அகர்கர் பிசிசிஐ-யிடம் விருப்பம் தெரிவித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் அடுத்தடுத்த ஐசிசி தொடர்களில் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளதால், அகர்கரின் கோரிக்கையை பரிசீலிக்கவும் பிசிசிஐ முன்வந்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஏனெனில் ஐசிசி ஒருநாள் உலகக் கோப்பைக்கான பணிகளை இந்தியா ஏற்கனவே தொடங்கியுள்ள நிலையில், தேர்வுக்குழுவிலும் எந்த மாற்றமும் செய்யாமல் முன்னேறவே பிசிசிஐயும் திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் இதுகுறித்து எந்தவொரு அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை. ஒருவேளை பிசிசிஐ அவரின் கோரிக்கையை ஏற்றால் 2027ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியை உருவாக்கும் பொறுப்பும் அகர்கரிடம் இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.