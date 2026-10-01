ETV Bharat / sports

கவுகாத்தியில் புதிய சகாப்தம் படைத்த ஷுப்மன் கில்; கிரிக்கெட் உலகை மிரளவைத்த சாதனைகளின் பின்னணி!

வெஸ்ட் இண்டீஸூக்கு எதிராக இந்திய கேப்டன் ஷுப்மன் கில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 223 ரன்களைக் குவித்ததன் மூலம், சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் அதிவேக இரட்டை சதம் உள்பட பல்வேறு உலக சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார்.

ஷுப்மன் கில்
ஷுப்மன் கில் (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2026 at 11:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ஹைதராபாத்: கவுகாத்தியில் நேற்று நடைபெற்ற வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிக்கு எதிரான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியில், 406 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை 43.3 ஓவர்களில் எட்டி இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டி நேற்று கவுகாத்தியில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் டாஸை இழந்து முதலில் பேட்டிங் செய்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணி, ஜான் காம்பெல், ஷாய் ஹோப் மற்றும் அமீர் ஜாங்கோ ஆகியோரின் சதங்களின் மூலம் 50 ஓவர்களில் 7 விக்கெட்டுகளை இழந்து 405 ரன்களைக் குவித்தது. இந்திய அணி தரப்பில் குர்னூர் பிரார் மற்றும் குல்தீப் யாதவ் தலா 2 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.

தொடர்ந்து 406 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணியில், தொடக்க வீரர் ரோஹித் சர்மா சதம் விளாசி அசத்தினார். அவர் 101 ரன்கள் எடுத்த நிலையில் விக்கெட்டை இழந்தார். மற்றொரு தொடக்க வீரரான கேப்டன் ஷுப்மன் கில் அதிரடியாக விளையாடி இரட்டை சதம் விளாசியதுடன், இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 223 ரன்களைக் குவித்து இந்திய அணிக்கு வெற்றியைத் தேடித்தொடுத்தார்.

இதன் மூலம் இந்திய அணி 43.3 ஓவர்களில் இலக்கை எட்டியதுடன், 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இப்போட்டியில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் அணியை வெற்றிப் பாதைக்கு அழைத்துச் சென்ற ஷுப்மன் கில் ஆட்டநாயகன் விருதை வென்றார். இப்போட்டியில் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டின் பல உலக சாதனைகள் படைக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றின் விவரம் இதோ..,

அதிவேக இரட்டை சதம்

இந்திய அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில் வெறும் 117 பந்துகளில் இரட்டை சதம் விளாசி, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் அதிவேகமாக இரட்டை சதம் விளாசிய வீரர் என்ற புதிய உலக சாதனை படைத்தார். இதற்கு முன் இந்திய வீரர் இஷான் கிஷன் 126 பந்துகளில் இரட்டை சதம் அடித்ததே சாதனையாக இருந்த நிலையில், தற்போது ஷுப்மன் கில் அதனை முறியடித்துள்ளார்.

சேஸிங்கில் மெகா சாதனை

இப்போட்டியில் ஷுப்மன் கில் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் 223 ரன்களைச் சேர்த்திருந்தார். ஒருநாள் போட்டி வரலாற்றில், சேஸிங்கின் போது ஒரு பேட்ஸ்மேன் அடித்த மிக அதிகபட்ச தனிநபர் ரன்கள் இதுவாகும். இதற்கு முன் 2023 உலகக்கோப்பையில் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக ஆஸ்திரேலியாவின் கிளென் மேக்ஸ்வெல் அடித்த 201* ரன்களே சாதனையாக இருந்த நிலையில், அதனை ஷுப்மன் கில் முறியடித்துள்ளார்.

கேப்டனாக இரட்டை சதம்

ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இரட்டை சதம் அடித்த 2-ஆவது இந்திய கேப்டன் என்ற பெருமையை கில் பெற்றுள்ளார். இதற்கு முன் வீரேந்தர் சேவாக் மட்டுமே கேப்டனாக இருந்து இரட்டை சதம் (219 ரன்கள்) அடித்திருந்தார். உலக அளவில் இந்த சாதனையைச் செய்யும் 3ஆவது கேப்டன் இவராவார். இதுதவிர, ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ரோஹித் சர்மாவுக்குப் பிறகு அதிக இரட்டை சதங்கள் அடித்த வீரர் என்ற சாதனையையும் ஷுப்மன் கில் பெற்றுள்ளார்.

இந்தியாவின் மிகச்சிறந்த 'ரன் சேஸ்'

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் 400-க்கும் மேற்பட்ட ரன்களை ஒரு அணி வெற்றிகரமாகத் துரத்திப் பிடிப்பது இது இரண்டாவது முறை மட்டுமே ஆகும். இதற்கு முன்பு, 2006-ஆம் ஆண்டு ஜோஹன்பர்க்கில் நடந்த போட்டியில், ஆஸ்திரேலியா நிர்ணயித்த 434 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கைத் தென்னாப்பிரிக்கா அணி சேஸிங் செய்திருந்தது. அந்த வரலாற்றுச் சாதனைக்குப் பிறகு, 20 ஆண்டுகளுக்குப் பின் இந்தியா தற்போது 406 ரன்களை வெற்றிகரமாகச் சேஸ் செய்து அப்பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

ஒரே போட்டியில் 5 சதங்கள்

இந்தியா - வெஸ்ட் இண்டீஸ் இடையேயான இப்போட்டியில் இரு அணி வீரர்களும் சேர்ந்து மொத்தம் 5 சதங்களை விளாசினர். வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியில் ஜான் காம்ப்பெல் (101), ஷாய் ஹோப் (104), அமீர் ஜாங்கோ (114) என மூன்று வீரர்களும், இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மா (101) மற்றும் ஷுப்மன் கில் (223*) என இரு வீரர்களும் சதம் விளாசினர். இதன் மூலம் சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரே போட்டியில் 5 சதங்கள் பதிவு செய்யப்படுவது இதுவே முதல் முறையாகும்.

ரோஹித் சர்மாவின் 12,000 ரன்கள் மைல்கல்

இப்போட்டியில் அதிரடியாக விளையாடி தனது 35-ஆவது ஒருநாள் சதத்தைப் பூர்த்தி செய்த ரோஹித் சர்மா, சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 12,000 ரன்கள் என்ற இமாலய மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதன் மூலம் சச்சின் டெண்டுல்கர், விராட் கோலி ஆகியோருக்குப் பிறகு இந்த இலக்கை எட்டும் 3-ஆவது இந்திய வீரர் என்ற பெருமையைப் பெற்றுள்ளார்.

மிரட்டல் பார்ட்னர்ஷிப்

இப்போட்டியில் ஷுப்மன் கில் - ரோஹித் சர்மா இணை முதல் விக்கெட்டுக்கு 255 ரன்கள் குவித்து அசத்தியது. இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில், ஒருநாள் போட்டிகளில் முதல் விக்கெட்டுக்கு எடுக்கப்பட்ட இரண்டாவது மிக உயர்ந்த பார்ட்னர்ஷிப் இதுவாகும். இதற்கு முன் 2003-ல் நியூசிலாந்துக்கு எதிராக சச்சின் டெண்டுல்கர் - வீரேந்தர் சேவாக் ஜோடி ஹைதராபாத்தில் 258 ரன்கள் எடுத்து சாதனை படைத்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையும் படிக்கவும்

குல்தீப் யாதவின் 200 விக்கெட்டுகள்

சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிகக் குறைந்த போட்டிகளில் 200 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்திய முதல் இந்திய சுழற்பந்து வீச்சாளர் என்ற வரலாற்றுச் சாதனையை குல்தீப் யாதவ் படைத்துள்ளார். அவர் தனது 123-ஆவது ஒருநாள் போட்டியில் இந்த மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார். இதற்கு முன் இந்திய ஸ்பின்னர்களில் அனில் கும்ப்ளே 144 போட்டிகளில் இந்த இலக்கை எட்டியதே சாதனையாக இருந்தது, அதை குல்தீப் தற்போது முறியடித்துள்ளார்.

TAGGED:

INDIA CHASES DOWN 406
இந்தியா வெஸ்ட் இண்டீஸ்
ஷுப்மன் கில் இரட்டை சதம்
குல்தீப் யாதவ் 200 விக்கெட்டுகள்
INDIA VS WEST INDIES ODI 2026

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.