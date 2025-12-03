ETV Bharat / sports

நடத்தை விதிகளை மீறிய ஹர்ஷித் ரானா! ஐசிசி எடுத்த அதிரடி முடிவு

ஹர்ஷித் ரானா தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து, மேற்கொண்டு விசாரணை தேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

ஹர்ஷித் ரானா
ஹர்ஷித் ரானா (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 3, 2025 at 1:42 PM IST

ஹைதராபாத்: ஐசிசி நடத்தை விதிகளை மீறியதாக இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஹர்ஷித் ரானாவுக்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளி அபராதமாக விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி தற்சமயம் மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி 17 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றியைப் பதிவு செய்ததுடன், 1-0 என்ற கணக்கில் தொடரிலும் முன்னிலைப் பெற்றுள்ளது.

இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடரின் வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்கும் இரண்டாவது போட்டி இன்று (நவ.03) ராய்ப்பூரில் உள்ள ஷாஹீத் வீர் நாராயண் சிங் சர்வதேச கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஏற்கெனவே இந்திய அணி முதல் போட்டியை வென்றுள்ள நிலையில், இந்த போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.

மறுபக்கம் தென்னாப்பிரிக்க அணி முந்தைய தோல்விக்கு பதிலடி கொடுப்பதுடன், தொடரையும் சமன் செய்யுமா என்ற சந்தேகம் அதிகரித்துள்ளது.இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன. இந்நிலையில் இப்போட்டிக்கு முன்னதாக நடத்தை விதிகளை மீறியதாக இந்திய வீரருக்கு ஐசிசி அபராதம் விதித்துள்ளது.

அந்தவகையில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியின் போது ஐசிசி நடத்தை விதிகளை மீறியதாக ஹர்ஷித் ரானா மீது குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. அதன்படி, முதல் ஒருநாள் போட்டியில் டெவால்ட் பிரேவிஸின் விக்கெட்டை ஹர்ஷித் ரானா கைப்பற்றியதுடன், அதனை கொண்டாடும் விதமாக, பெவிலின் நோக்கி சென்று கொண்டிருந்த பிரேவிஸை நோக்கி சில வார்த்தைகளை கூறினார்.

இதனையடுத்து ஐசிசி நடத்தை விதிகள் 2.5-ன் படி ஒரு சர்வதேச போட்டியின் போது ஒரு பேட்ஸ்மேன் ஆட்டமிழந்தவுடன் அவரை இழிவுபடுத்தும் அல்லது ஆக்ரோஷமான மற்றும் மோசமான வார்த்தைகள், செயல்கள் அல்லது சைகைகளைப் பயன்படுத்துதல் குற்றமாகும். அந்த வகையில் தற்சமயம் ஹர்ஷித் ரானா நடத்தை விதியை மீறியதாக, அவருக்கு ஒரு டிமெரிட் புள்ளியை ஐசிசி அபராதமாக வழங்கியுள்ளது.

மேலும் கடந்த 24 மாதங்களில் ஹர்ஷித் ரானாவின் முதல் விதிமீறல் இது என்பதால், அவருக்கு கூடுதல் அபராதங்கள் ஏதும் விதிக்கப்படவில்லை. மேலும் ஹர்ஷித் ரானா தனது குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டதை அடுத்து, மேற்கொண்டு விசாரணை தேவையில்லை என்பதையும் ஐசிசி தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

இந்திய ஒருநாள் அணி: ரோஹித் ஷர்மா, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், விராட் கோலி, திலக் வர்மா, கே.எல். ராகுல் (கேப்டன்), ரிஷப் பந்த், வாஷிங்டன் சுந்தர், ரவீந்திர ஜடேஜா, குல்தீப் யாதவ், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, ஹர்ஷித் ராணா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், பிரசித் கிருஷ்ணா, அர்ஷ்தீப் சிங், துருவ் ஜூரல்.

தென்னாப்பிரிக்க ஒருநாள் அணி: டெம்பா பவுமா (கேப்டன்), ஓட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், நந்த்ரே பர்கர், குயின்டன் டி காக், டோனி டி ஜோர்ஜி, ரூபின் ஹெர்மன், கேசவ் மகராஜ், மார்கோ ஜான்சன், ஐடன் மார்க்ராம், லுங்கி இங்கிடி, ரியான் ரிக்கல்டன், பிரனாலன் சுப்ரயன்.

