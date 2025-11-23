இந்திய கிரிக்கெட்டிற்கு மற்றும் ஒரு மணி மகுடம்; பார்வையற்றோர் உலகக் கோப்பையை வென்று மகளிர் அணி சாதனை!
இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி பார்வையற்றோருக்கான உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.
Published : November 23, 2025 at 4:09 PM IST
கொழும்பு: பார்வையற்றோருக்கான மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் நேபாள் அணியை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.
பார்வையற்றோருக்கான முதல் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்றது. இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு இந்தியா மற்றும் நேபாள் மகளிர் அணிகள் முன்னேறின. இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இறுதிப்போட்டி இன்று கொழும்புவில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.
INDIA ARE CHAMPIONS! 🇮🇳🏆🔥— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
India win the final by 7 wickets!
A classy FOUR by Phula Saren (B3) to fine leg seals the victory in style.
Chase wrapped up in 12.1 overs — absolute dominance! 💙🇮🇳
Nepal: 114/5 (20 overs)
India: 117/3 (12.1 overs)#INDvsNEP #Final #BlindCricket pic.twitter.com/R14XFYY2Ec
அதன்படி களமிறங்கிய நேபாள் மகளிர் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரராங்கனைகள் கேப்டன் பினிடா புன் 5 ரன்னிலும், மன்கெஷி சௌத்ரி 8 ரன்னிலும், சுஸ்மா தமாங் 6 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த பிமலா ராய் மற்றும் சரிதா இருவரும் ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.
இதில் பிமலா 26 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சரிதா 35 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் நேபாள் மகளிர் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 114 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்திய மகளிர் அணி தரப்பில் ஜமுனா ராணி மற்றும் அனு குமாரி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.
🏅 PLAYER OF THE MATCH — PHULA SAREN— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
India Women
What a sensational all-round performance! 🔥
Batting:
• 44 runs
• 27 balls
• 4 fours
• Strike Rate: 162.96
A match-winning knock at the top and solid contribution with the ball — a true clutch performance in the final! 💙🇮🇳 pic.twitter.com/fdNrWDbLq1
பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய மகளிர் அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீராங்கனைகள் தீபிகா 6 ரன்னிலும், அனெகா தேவி 2 ரன்னிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கருணா மற்றும் பௌலா சரெண் ஜோடி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியை வெற்றியை நோக்கியும் அழைத்துச் சென்றனர்.
இருவரும் இணைந்து மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 50 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், கருணா 42 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார். மறுபக்கம் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய பௌலா சரெண் 4 பவுண்டரிகள் உள்பட 44 ரன்களையும், அவருடன் இணைந்து விளையாடிய பசந்தி ஹன்ஸ்டா 13 ரன்களையும் சேர்த்து இந்திய அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.
CHAMPIONS! 🏆💙— Cricket Association for the Blind in India (CABI) (@blind_cricket) November 23, 2025
A journey of hard work, heart, and sheer determination — and they did it!
Every player, every moment, every effort… it all led to this.
So proud of this incredible team! 🇮🇳🔥#Champions #TeamIndia #Victory #Finals #ProudMoment #CricketFamily pic.twitter.com/CjVUFWYwlC
இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 12.1 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நேபாள் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பார்வையற்றோருக்கான மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலும் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பௌலா சரெண் ஆட்ட நாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.