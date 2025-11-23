ETV Bharat / sports

இந்திய கிரிக்கெட்டிற்கு மற்றும் ஒரு மணி மகுடம்; பார்வையற்றோர் உலகக் கோப்பையை வென்று மகளிர் அணி சாதனை!

இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி பார்வையற்றோருக்கான உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

பார்வையற்றோர் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி
பார்வையற்றோர் இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி (CABI)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 23, 2025 at 4:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கொழும்பு: பார்வையற்றோருக்கான மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் நேபாள் அணியை 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது.

பார்வையற்றோருக்கான முதல் மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடைபெற்றது. இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு இந்தியா மற்றும் நேபாள் மகளிர் அணிகள் முன்னேறின. இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இறுதிப்போட்டி இன்று கொழும்புவில் இன்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய மகளிர் அணி முதலில் பவுலிங் செய்வதாக அறிவித்தது.

அதன்படி களமிறங்கிய நேபாள் மகளிர் அணியில் டாப் ஆர்டர் வீரராங்கனைகள் கேப்டன் பினிடா புன் 5 ரன்னிலும், மன்கெஷி சௌத்ரி 8 ரன்னிலும், சுஸ்மா தமாங் 6 ரன்னிலும் என அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து ஏமாற்றமளித்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த பிமலா ராய் மற்றும் சரிதா இருவரும் ஓரளவு தாக்குப்பிடித்து அணியின் விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியின் ஸ்கோரையும் சீரான வேகத்தில் உயர்த்தினர்.

இதில் பிமலா 26 ரன்களைச் சேர்த்து விக்கெட்டை இழக்க, மறுபக்கம் இறுதிவரை ஆட்டமிழக்காமல் இருந்த சரிதா 35 ரன்களைச் சேர்த்து அணிக்கு ஃபினிஷிங்கைக் கொடுத்தார். இதன் மூலம் நேபாள் மகளிர் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 5 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 114 ரன்களைச் சேர்த்தது. இந்திய மகளிர் அணி தரப்பில் ஜமுனா ராணி மற்றும் அனு குமாரி ஆகியோர் தலா ஒரு விக்கெட்டை கைப்பற்றினர்.

பின்னர் இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய மகளிர் அணிக்கும் தொடக்கம் சிறப்பானதாக அமையவில்லை. அணியின் தொடக்க வீராங்கனைகள் தீபிகா 6 ரன்னிலும், அனெகா தேவி 2 ரன்னிலும் என விக்கெட்டை இழந்தனர். பின்னர் ஜோடி சேர்ந்த கருணா மற்றும் பௌலா சரெண் ஜோடி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி விக்கெட் இழப்பை தடுத்து நிறுத்தியதுடன், அணியை வெற்றியை நோக்கியும் அழைத்துச் சென்றனர்.

இருவரும் இணைந்து மூன்றாவது விக்கெட்டிற்கு 50 ரன்களுக்கு மேல் பார்ட்னர்ஷிப் அமைத்த நிலையில், கருணா 42 ரன்களில் ஆட்டமிழந்து பெவிலியன் திரும்பினார். மறுபக்கம் தொடர்ந்து அதிரடியாக விளையாடிய பௌலா சரெண் 4 பவுண்டரிகள் உள்பட 44 ரன்களையும், அவருடன் இணைந்து விளையாடிய பசந்தி ஹன்ஸ்டா 13 ரன்களையும் சேர்த்து இந்திய அணிக்கு வெற்றியைத் தேடிக்கொடுத்தனர்.

இதையும் படிங்க:

  1. அரை சதத்தை தவற விட்ட ஸ்டப்ஸ், பவுமா! வலுவான கம்பேக் கொடுத்த இந்தியா!
  2. டிராவிஸ் ஹெட் மிரட்டல் சதம்! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி ஆஸ்திரேலியா அபார வெற்றி!!

இதன் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி 12.1 ஓவர்களிலேயே இலக்கை எட்டியதுடன் 7 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் நேபாள் மகளிர் அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்தது. இந்த வெற்றியின் மூலம் பார்வையற்றோருக்கான மகளிர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரிலும் இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது. இப்போட்டியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட பௌலா சரெண் ஆட்ட நாயகியாகத் தேர்வு செய்யப்பட்டார்.

TAGGED:

BLIND WOMENS T20 WORLD CUP
INDIA WOMEN BLIND CRICKET TEAM
BLIND WOMEN T20 WORLD CUP WINNER
2025 BLIND WOMENS T20 WORLD CUP
BLIND WOMENS T20 WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

மிதியடிகளாக மாறும் 'தீட்டு' துணிகள்! தாமிரபரணியை தூய்மைப்படுத்தும் பெண்களின் அசத்தல் முயற்சி!

15 ஆண்டுகளில் 232 யானைகள் உயிரிழப்பு! வனத்துறை அதிகாரிகள் கூறுவது என்ன?

மலேசியா, சிங்கப்பூருக்கு பறக்கும் 'மெகா' நண்டுகள்! கலக்கும் மீனவ இளைஞர்!

ஹாக்கியில் அதிரடி காட்டும் கப்பலூர் அரசு கள்ளர் பள்ளி மாணவிகள்! மைதான வசதி எப்போது கிடைக்கும்?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.