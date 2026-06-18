புரோ லீக் ஹாக்கி: உலக சாம்பியன் ஜெர்மனியை 3-1 என வீழ்த்தி இந்திய அணி அபார வெற்றி
இந்திய ஹாக்கி வரலாற்றில் அதிக சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர் என்ற திலீப் திர்கியின் சாதனையை முறியடித்து மன்ப்ரீத் சிங் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.
Published : June 18, 2026 at 3:52 PM IST
ஹைதராபாத்: புரோ லீக் ஹாக்கி தொடரில் இந்திய அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் உலக சாம்பியனான ஜெர்மனி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது.
சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு நடத்தி வரும் புகழ்பெற்ற புரோ லீக் ஹாக்கி தொடரின் நடப்பாண்டு சீசன் நெதர்லாந்தின் உள்ள ரோட்டர்டாம் நகரில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இன்று நடைபெற்ற லீக் போட்டியில் இந்திய அணி, உலக சாம்பியனான ஜெர்மனி அணியை எதிர்கொண்டது.
இந்த போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்தே இந்திய அணி ஆதிக்கத்தைச் செலுத்தியது. அதன் பலனாக ஆட்டத்தின் 7ஆவது நிமிடத்திலேயே மந்தீப் சிங் இந்திய அணிக்காக முதல் கோலைப் பதிவு செய்து அசத்தினார். அதனைத் தொடர்ந்து ஆட்டத்தின் 13ஆவது நிமிடத்தில் ஷிலாந்த் லக்ராவும் கோலடித்து அசத்த, இந்திய அணி 2-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலைப் பெற்றது.
𝐖𝐇𝐀𝐓. 𝐀. 𝐖𝐈𝐍. 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 17, 2026
The Men in Blue overcome reigning World Champions Germany with a superb 3-1 victory at the FIH Hockey Pro League 2025–26 in Rotterdam, Netherlands. 💙
⏭️ India will be back in action against Germany tomorrow at 11 PM IST for their next clash.
📺… pic.twitter.com/eNLWd6rWQ9
அதன்பின் ஆட்டத்தின் 35ஆவது நிமிடத்தில் நீலகண்ட சர்மாவும் கோலை பதிவு செய்ய இந்திய அணியின் வெற்றியும் உறுதியானது. மறுபக்கம் இறுதிவரை கோலடிக்க முடியாமல் தடுமாறி வந்த ஜெர்மனி அணிக்கு ,ஆட்டத்தின் 45ஆவது நிமிடத்தில் ரஃபேல் ஹார்ட்கோப் கோலடித்தி ரசிகர்களுக்கு ஆறுதலளித்தார். ஆனால் அதன்பின் அந்த அணியால் எந்தவொரு கோலையும் பதிவு செய்ய முடியவில்லை.
இதன் காரணமாக ஆட்டநேர முடிவில் இந்திய அணி 3-1 என்ற கோல் கணக்கில் உலக சாம்பியனான ஜெர்மனி அணியை வீழ்த்தி அபார வெற்றியைப் பதிவு செய்து அசத்தியுள்ளது. அதுமட்டுமின்றி நடப்பு புரோ லீக் ஹாக்கி தொடரிலும் இந்திய அணி தங்களுடைய முதல் வெற்றியைப் பதிவு செய்து கம்பேக் கொடுத்துள்ளது.
இதுவரை இத்தொடரின் 10 போட்டிகளில் விளையாடிய இந்திய அணி ஒரு வெற்றி, 6 தோல்விகள் மூன்று டிரா என மொத்தம் 7 புள்ளிகளைப் பெற்று 8ஆம் இடத்தில் தொடர்கிறது. அதேசமயம் இந்த பட்டியலில் பெல்ஜியம் அணி 28 புள்ளிகளுடன் முதலிடத்திலும், ஆஸ்திரேலியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் தலா 21 புள்ளிகளுடன் அடுத்தடுத்த இடங்களிலும் உள்ளன.
𝐖𝐇𝐄𝐑𝐄 𝐋𝐄𝐆𝐄𝐍𝐃𝐒 𝐁𝐄𝐋𝐎𝐍𝐆. 🏑— Hockey India (@TheHockeyIndia) June 18, 2026
With 𝟒𝟏𝟑 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐜𝐚𝐩𝐬, Manpreet Singh has become the most-capped player in the history of Indian hockey. 🇮🇳💙
His name now sits among some of the greatest players the sport has ever seen, while remaining the… pic.twitter.com/wTQhA5JrFy
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இது ஒருபுறம் இருக்க, இப்போட்டியில் விளையாடியதன் மூலம் இந்திய வீரர் மன்ப்ரீத் சிங் தனது 413-வது சர்வதேச போட்டியை நிறைவு செய்தார். இதன் மூலம், இந்திய ஹாக்கி வரலாற்றில் அதிக சர்வதேச போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர் என்ற திலீப் திர்கியின் (412 போட்டிகள்) சாதனையை முறியடித்து அவர் புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.