தென்னாப்பிரிக்கா அணியை ஊதித் தள்ளிய இந்தியா - 101 ரன்களில் அபார வெற்றி
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக அபாரமாக விளையாடிய ஹர்திக் பாண்டியா அரைசதம் கடந்து இந்திய அணிக்கு ரன்கள் சேர்த்தார்.
Published : December 10, 2025 at 8:12 AM IST
கட்டாக் (ஒடிசா): இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையே நேற்று (டிச.9) நடந்த முதல் டி20 போட்டியில் 101 ரன்கள் வித்தியாசாத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென்னாப்பிரிக்கா அணி டெஸ்ட் தொடரை முழுமையாக வென்ற நிலையில், ஒருநாள் தொடரை இந்தியா அணி கைப்பற்றியது. இதனைத்தொடர்ந்து 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடர் நேற்று தொடங்கியது. கட்டாக்கில் நடைபெற்ற போட்டியில் டாஸ் வென்ற தென்னாப்பிரிக்கா அணி பவுலிங் தேர்வு செய்தது. முதல் ஓவரிலேயே இந்திய அணி பேட்டர்கள் அதிரடியாக ரன்கள் சேர்க்கும் முனைப்பில் களம் இறங்கினர்.
ஆனால் வந்த வேகத்தில் பவுண்டரி அடித்த ஷுப்மன் கில் 4 ரன்களுக்கு நிகிடி வேகத்தில் நடையை கட்டினார். அதனைத் தொடர்ந்து கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவ் வேகமாக ரன்கள் சேர்க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டார். ஆனால் 12 ரன்களுக்கு நிகிடி பந்தில் சிக்ஸ் அடிக்க ஆசைப்பட்டு அவுட்டானார். மறுபக்கம் அபிஷேக் ஷர்மா மார்கோ யான்சென், சிபம்லா பந்துவீச்சில் பவுண்டரிகளாக விளாசினார். இந்த நேரத்தில் மார்கோ யான்சென் அபாரமான கேட்ச்சால் 17 ரன்களுக்கு அபிஷேக் சர்மா அவுட்டானார். இவரை தொடர்ந்து சற்று நிலைத்து நின்று ரனக்ள் சேர்த்த திலக் வர்மா 32 பந்துகளில் 26 ரன்கள் எடுத்து அவுட்டானார்.
அதேபோல் நிதானமாக விளையாடிய அக்சர் படேல் 23 ரன்களில் அவுட்டானார். இந்திய அணி 104 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்கள் இழந்து திணறிய நிலையில், ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் தூபே அணியை மீட்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டது. ஆனால் ஷிவம் தூபே 11 ரன்களுக்கு அவுட்டான நிலையில், ஹர்திக் பாண்டியா அபாரமாக விளையடி அரைசதம் கடந்தார். இந்திய அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்கள் இழந்து 175 ரன்கள் எடுத்தது, ஹர்திக் பாண்டியா அவுட்டாகாமல் 59 ரன்கள் எடுத்தார்.
தென்னாப்பிரிக்கா சார்பில் நிகிடி 3 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார். பின்னர் சற்று கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய தென்னாப்பிரிக்கா அணிக்கு ஆரம்பமே அதிர்ச்சியாக அமைந்தது. டி காக், அர்ஷ்தீப் சிங் பந்தில் டக் அவுட்டானார். அதனைத் தொடர்ந்து அதிரடி வீரர் ஸ்டப்ஸ் 14 ரன்களில் நடையை கட்டினார். பின்னர் மார்க்ரம், பிரவீஸ் அணியை மீட்கும் முயற்சியில் அதிரடியாக ஆடினர். ஆனால் இந்த ஜோடி நீண்ட நேரம் நிலைக்கவில்லை. மார்க்ரம் 14 ரன்களுக்கு அக்சர் படேல் பந்தில் அவுட்டாக, மில்லர் 1 ரன்னுக்கு பாண்டியா பந்துவீச்சில் அவுட்டானார்.
பின்னர் வந்த வீரர்களான டோனவன் ஃபெரீரா(5), ஜான்சன்(12), பிரெவீஸ் (22) அடுத்தடுத்து சொற்ப ரன்களில் நடையை கட்டினர். தென்னாப்பிரிக்கா அணி 74 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி பவுலர்கள் அர்ஷ்தீப் சிங், பும்ரா, சக்கரவர்த்தி, அக்சர் படேல் ஆகியோர் தலா இரண்டு விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினர். இந்திய அணியின் இந்த எளிதான வெற்றியின் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் 1-0 என முன்னிலை பெற்றுள்ளது.