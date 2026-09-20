Asian Games 2026 T20: வரலாற்று சாதனைப் படைத்த சஃபாலி வர்மா - வங்கதேசத்தை எளிதாக வென்ற இந்தியா!
இறுதிப்போட்டியில் இலங்கை அணி, இந்தியாவை எதிர்கொள்கிறது.
Published : September 20, 2026 at 6:17 PM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 இல், டி20 பெண்கள் கிரிக்கெட் தொடரில் வங்கதேசத்துக்கு எதிரான அரையிறுதி போட்டியில் இந்திய அணி 114 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றிப் பெற்றது. இந்திய அணியின் சஃபாலி வர்மா ஆசியப் போட்டிகளில் சதம் அடித்த முதல் வீராங்கனை என்ற வரலாற்று சாதனையை படைத்துள்ளார்.
ஆசியப் போட்டிகளில், பெண்கள் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் முதல் அரையிறுதி போட்டி, ஜப்பானின் கொரோஜி விளையாட்டு பூங்கா மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்றது.
இதில் பலம் வாய்ந்த இந்திய அணியும், வங்கதேசமும் மோதின. டாஸ் வென்று முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 195 ரன்களை குவித்தது. குறிப்பாக இந்திய அணி அதிரடி ஆட்டக்காரரான சஃபாலி வர்மா 49 பந்துகளில் சதம் அடித்து அசத்தினார். இவர் அடித்த அதிரடி சதத்தில் ஒன்பது சிக்ஸர்கள் அடங்கும்.
India secure their spot in the Women's Asian Games Finals with a comprehensive win over Bangladesh 💪 📝: https://t.co/FU9ejrcSky https://t.co/F90VX9T9e6— ICC (@ICC) September 20, 2026
ஹர்மத்பிரித் கௌர் 40 ரன்களும், ஸ்மிருதி மந்தனா 19 பந்துளில் 37 ரன்களையும் தங்கள் பங்கிற்கு சேர்த்து அணியின் ஸ்கோரை 200 ரன்களுக்கு அருகே கொண்டு சென்றனர்.
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196 ரன்கள் வெற்றி இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய வங்கதேச அணி, இந்திய பௌலர்களின் அனல் பறந்த பந்துவீச்சுக்கு ஈடுகொடுக்க முடியாமல் ஆரம்பம் முதலே தடுமாறியது. சீரான இடைவெளியில் விக்கெட்டுகள் விழுந்ததால், 15.4 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து அந்த அணி வெறும் 81 ரன்களை மட்டுமே எடுத்தது. இந்திய அணி தரப்பில் நந்தனி சர்மா மற்றும் தீப்தி சர்மா தலா மூன்று விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அணியின் அபார வெற்றிக்கு வித்திட்டனர்.
இலங்கை வெற்றி: மற்றொரு அரையிறுதிப் போட்டியில், பாகிஸ்தான் அணியை இலங்கை அணி 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த பாகிஸ்தான் அணி 4 விக்கெட்டுகள் இழப்புக்கு 177 ரன்கள் எடுத்தது. 178 ரன்கள் வெற்றி இலக்கை, 13 பந்துகள் மீதமிருக்க 2 விக்கெட்டுகளை மட்டும் இழந்து இலங்கை அணி அடைந்தது.
இதையடுத்து இத்தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணியை இலங்கை எதிர்கொள்கிறது.