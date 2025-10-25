ரோகித் சர்மா, கோலி அபார ஆட்டம்: ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிராக இந்தியா ஆறுதல் வெற்றி!
இந்தியாவிற்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை ஆஸ்திரேலியா அணி 2-1 என்ற கணக்கில் ஆஸ்திரேலியா வென்றுள்ளது.
Published : October 25, 2025 at 6:11 PM IST
சிட்னி (ஆஸ்திரேலியா): ஆஸ்திரேலியா அணிக்கு எதிரான 3வது ஒருநாள் போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றது. ஆஸ்திரேலியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி மூன்று போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடர், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. முதல் இரண்டு போட்டிகளில் வென்று ஆஸ்திரேலியா தொடரை கைப்பற்றியுள்ள நிலையில், மூன்றாவது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெற்றது.
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆஸ்திரேலியா அணி பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. ஆஸ்திரேலியா அணியின் துவக்க ஜோடி ஆரம்பம் முதலே அதிரடி காட்டியது. சிராஜ், ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோரது ஓவர்களை பவுண்டரிகளாக விளாசியது. இந்நிலையில் டிராவிஸ் ஹெட் 29 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், சிராஜ் பந்துவீச்சில் அவுட்டானார். இதனைத்தொடர்ந்து கேப்டன் மிட்செல் மார்ஷ், அக்சர் படேல் பந்தில் போல்டானார். சற்று நிதானமாக ஆடிய மேத்யூ ஷார்ட் 30 ரன்களுக்கு அவுட்டானார்.
ஒரு பக்கம் விக்கெட் வீழந்த நிலையில் மறுபக்கம் ரென்ஷா அணிக்கு பக்கபலமாக ரன்கள் சேர்த்தார். ஒருநாள் போட்டிகளில் தனது முதல் அரைசதத்தை கடந்தார். ரென்ஷா, கேரி கூட்டணி ஆஸ்திரேலியா அணியை சரிவிலிருந்து மீட்ட நிலையில், கேரி 24 ரன்களுக்கு ஹர்ஷிஷ் ராணா பவுண்டரி அடிக்க ஆசைப்பட்டு, 24 ரன்களுக்கு நடையை கட்டினார். உடனடியாக ரென்ஷா 56 ரன்களுக்கு வாஷிங்டன் சுந்தர் பந்தில் போல்டாக ஆஸ்திரேலியா ரன் ரேட் குறைந்தது. அடுத்த வந்த வீரர்களில் நாதன் எல்லீஸ் (16), கொன்னொலி (23) மட்டும் ஓரளவு ரன்கள் சேர்த்தனர்.
இறுதியில் ஆஸ்திரேலியா 50 ஓவர்கள் முடிவில் 236 ரன்கள் எடுத்து ஆல் அவுட்டானது. இந்திய பவுலர்கள் சார்பில் ஹர்ஷித் ராணா அதிகபட்சமாக 4 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார். போகிற போக்கில் எட்டக்கூடிய இலக்கை விரட்டிய இந்திய அணிக்கு ரோகித் சர்மா, கில் ஜோடி அதிரடி துவக்கம் வழங்கினர். மிட்செல் ஸ்டார்க் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் பவுண்டரிகளாக சிதறடித்தனர். முதல் விக்கெட்டிற்கு 69 ரன்கள் சேர்த்த நிலையில் ஹேசல்வுட் பந்தில் கில் 24 ரன்களுக்கு அவுட்டானார்.
பின்னர் களமிறங்கிய கோலி பவுண்டரி அடித்து இந்த தொடரில் தனது ரன் கணக்கை துவக்கினார். ரோகித், கோலி ஜோடி நிலைத்து நின்று ஆடி ஆஸ்திரேலியா வீரர்களை பந்துவீச்சை துவம்சம் செய்தது. ரோகித் சர்மா அபாரமாக விளையாடி ஒருநாள் போட்டிகளில் தனது 33வது சதத்தை கடந்தார். மறூமுனையில் கோலி 75வது அரைசதத்தை கடந்தார்.
இரண்டாவது விக்கெட்டிற்கு ரோகித் சர்மா, கோலி ஜோடி 150 ரன்களுக்கு மேல் சேர்த்த நிலையில் இந்திய அணி 9 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. ரோகித் சர்மா 121*, கோலி 74* அவுட்டாகாமல் களத்தில் இருந்தனர். இதன்மூலம் இந்திய அணி ஆறுதல் வெற்றியோடு தொடரை முடித்தது. இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையேயான டி20 தொடர் வரும் 29ஆம் தேதி தொடங்குகிறது.