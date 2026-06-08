ஆப்கனுக்கு எதிரான டெஸ்டில் இந்தியா இமாலய வெற்றி; மானவ் சுதர் 7 விக்கெட்கள் வீழ்த்தி அபாரம்
இந்திய அணி ஒரு இன்னிங்ஸ் மற்றும் 300 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்றதன் மூலம், டெஸ்ட் வரலாற்றில் தனது மிகப்பெரும் இன்னிங்ஸ் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
Published : June 8, 2026 at 4:25 PM IST|
Updated : June 8, 2026 at 4:30 PM IST
நியூசண்டிகர்: இந்தியா, ஆப்கானிஸ்தான் இடையேயான டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி இன்னிங்ஸ் மற்றும் 300 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இமாலய வெற்றி பெற்றுள்ளது.
முதல் இன்னிங்ஸில் அபாரமாக பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி 8 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 564 ரன்கள் குவித்தது. இந்திய பேட்ஸ்மென்கள் கே.எல். ராகுல் (100), சுப்மன் கில் (126) ஆகியோர் சதம் அடித்து அசத்தினர். தொடர்ந்து இன்றைய 3-வது நாள் ஆட்டத்தை 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 113 ரன்களுடன் தொடங்கிய ஆப்கானிஸ்தான் அணி, ஃபாலோ ஆனை தவிர்க்க திணறியது.
தனது முதல் போட்டியில் களமிறங்கிய மானவ் சுதர் தனது திறமையை நிரூபித்தார். இன்று 3-வது நாள் ஆட்டத்தில் அணியை மீட்டெடுக்கும் முயற்சியில் களமிறங்கிய அசமதுல்லா, பிரசித் கிருஷ்ணா பந்துவீச்சில் டக் அவுட்டாகி அதிர்ச்சி அளித்தார். ஒரு பக்கம் விக்கெட் சரிந்தாலும் மறுபக்கம் நிலைத்து நின்று ஆடிய ரஹமத் ஷா, 6-வது அரை சதத்தை பதிவு செய்தார்.
அதனை தொடர்ந்து விக்கெட் வேட்டை நடத்திய அறிமுக வீரர் மானவ் சுதர் பந்துவீச்சில் சரஃபுதீன் அஷ்ரப் (11), ரஹமத் ஷா (60), சலீம் சஃபி (0) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து நடையை கட்டினர். இரண்டாவது இன்னிங்ஸ் இறுதியில் ஆப்கானிஸ்தான் அணி 152 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்டானது. இந்திய அணி சார்பில் அபாரமாக பந்து வீசிய மானவ் சுதர், 6 விக்கெட்கள் கைப்பற்றினார். இதன் மூலம், இந்திய அணி சார்பில் அறிமுக வீரராக களமிறங்கி 6 விக்கெட்கள் வீழ்த்திய 2-வது வீரர் என்ற சாதனை படைத்தார்.
முன்னதாக இந்திய சுழற்பந்துவீச்சாளர் அமித் மிஸ்ரா தனது முதல் டெஸ்டில் 5 விக்கெட்கள் வீழ்த்தியுள்ளார். இதனைத்தொடர்ந்து ஃபாலோ ஆன் பெற்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி, ஆரம்பம் முதலே தாக்குதல் ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் செதிக்குல்லா அடல், பவுண்டரி, சிக்சர்களாக விளாசினார். அப்போது பந்துவீச வந்த சிராஜ், அப்துல் மாலிக்கை (8), பெவிலியனுக்கு அனுப்பினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து, களமிறங்கிய குர்பாஸ், அதிரடியாக ரன்கள் சேர்த்தார் அப்போது குல்தீப் யாதவ் சுழலில் 24 ரன்களுக்கு அவுட்டானார். தொடர்ந்து களமிறங்கிய மற்ற ஆப்கானிஸ்தான் பேட்ஸ்மென்கள் ரஹமத் ஷா (13), ஹஷமதுல்லா ஷகிதி (5), அஃப்சர் சசாய் (8), அசமதுல்லா ஒமர்சாய் (4) ஆகியோர் வந்த வேகத்தில் பெவிலியன் திரும்பினர்.
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கடைசியாக களமிறங்கிய டெய்லெண்டர்கள் தொடர்ச்சியாக டக் அவுட்டாக ஆப்கானிஸ்தான் அணி 112 ரன்களுக்கு சுருண்டது. இதன் மூலம் இந்திய அணி ஒரு இன்னிங்ஸ் மற்றும் 300 ரன்களில் இமாலய வெற்றி பெற்றது. இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் வாஷிங்டன் சுந்தர், அதிகபட்சமாக 4 விக்கெட்கள் வீழ்த்தினார்.
300 ரன்கள் மற்றும் ஒரு இன்னின்ஸ் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றுள்ளதன் மூலம் டெஸ்ட் வரலாற்றில் இந்திய அணி தனது மிகப்பெரிய வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. இந்திய அணிக்காக தனது அறிமுக டெஸ்ட் போட்டியில் அபாரமாக பந்துவீசிய மானவ் சுதர் மொத்தம் 7 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார்.