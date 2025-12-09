டி20 தொடரிலும் ஆதிக்கத்தை தொடருமா சூர்யா படை? தென்னாப்பிரிக்காவுடன் இன்று மோதல்
ஹைதராபாத்: இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையேயான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் முதல் போட்டி இன்று கட்டாக்கில் உள்ள பாரபத்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து வரும் தென்னாப்பிரிக்க அணி மூன்று வடிவிலான கிரிக்கெட் தொடர்களிலும் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த டெஸ்ட் தொடரை தென்னாப்பிரிக்க அணியும், ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணியும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளன. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரானது இன்று முதல் தொடங்கவுள்ளது.
அந்தவகையில், இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கும் இடையிலான முதல் டி20 போட்டி இன்றைய தினம் கட்டாக்கில் உள்ள பாரபத்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. இதில் ஒருநாள் தொடரை உத்வேகத்துடன் இந்திய அணியும், ஒருநாள் தொடர் தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்கும் முனைப்பில் தென்னாப்பிரிக்க அணியும் விளையாடவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி வெற்றி பெற்று தொடரில் முன்னிலைப் பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி கடந்த ஆஸ்திரேலிய தொடரில் அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியதுடன், தொடரையும் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது. இதனால் இந்த தொடரிலும் இந்திய அணியின் ஆதிக்கம் தொடரும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன. மேலும் ஷுப்மன் கில், ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் காயத்திலிருந்து மீண்டுள்ளது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய அணியின் பேட்டிங்கைப் பொறுத்தவரையில் சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா, அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ் ஆகியோரும், பந்துவீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்ரவர்த்தி ஆகியோருக்கும் உள்ளனர். அவர்களுடன், ஆல் ரவுண்டர்களாக ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் தூபே மற்றும் அக்ஸர் படேல் ஆகியோரும் அணியில் இடம் பிடிப்பார்கள் என்பதால், இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி வெற்றியை ஈட்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி
மறுபக்கம் ஐடன் மார்க்ரம் தலைமையில் களமிறங்கியுள்ள தென்னாப்பிரிக்க அணியானது, ஒருநாள் தொடரை இழந்த கையோடு இந்த ஆட்டத்தை எதிர்கொள்கிறது. இதனால் நிச்சயம் அந்த அணி வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற உத்வேகத்துடன் விளையாடும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. அதேசமயம் காயம் காரணமாக டோனி டி ஜோர்ஸி, குவேனா மபாகா ஆகியோர் தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளது அணிக்கு பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இருப்பினும் அணியின் பேட்டிங்கில் குயின்டன் டி காக், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஐடன் மார்க்ரம், டேவிட் மில்லர், டோனவன் ஃபெரீரா, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், ரீஸா ஹென்றிக்ஸ் என அதிரடி வீரர்கள் வரிசைகட்டி நிற்கின்றனர். அவர்களுடன் பவுலிங்கில் ஆன்ரிர் நோர்ட்ஜே, மார்கொ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மஹாராஜ், லுங்கி இங்கிடி உள்ளிட்டோரும் இருப்பதால், நிச்சயம் எதிரணிக்கு சவாலளிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 18 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. அதேசமயம் தென்னாப்பிரிக்க அணி 12 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியில் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
மேலும் இந்தியாவில் இவ்விரு அணிகளும் 12 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் தென்னாப்பிரிக்க அணி 6 போட்டிகளில் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளது. இந்திய அணி 5 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் தென்னாப்பிரிக்க அணி ஆதிக்கத்தை தொடருமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
பாரபத்தி கிரிக்கெட் மைதானம்
கட்டாக்கில் உள்ள பாரபத்தி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இதுவரை 3 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ளது. அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி ஒரு முறையும், இரண்டாவது பேட்டிங் செய்த அணி இரண்டு முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளனர். இதனால் இந்த ஆட்டத்தில் டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையேயான இந்த தொடரை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். போட்டிகள் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா - ஷுப்மன் கில், அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, சிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, குல்தீப் யாதவ்.
தென்னாப்பிரிக்கா: குயின்டன் டி காக், ஐடன் மார்க்ரம் (கேப்டன்), ரீஸா ஹென்றிக்ஸ், டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், மார்கோ ஜான்சன், கார்பின் போஷ், கேசவ் மஹராஜ், லுங்கி என்கிடி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே.
அணிகள்
இந்திய டி20 அணி: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), ஷுப்மன் கில் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, அக்சர் படேல், ஜிதேஷ் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், ஹர்ஷித் ராணா, வாஷிங்டன் சுந்தர்.
தென்னாப்பிரிக்க டி20 அணி: ஐடன் மார்க்ரம், ஒட்னீல் பார்ட்மேன், கார்பின் போஷ், டெவால்ட் பிரெவிஸ், குயின்டன் டி காக், டொனோவன் ஃபெரீரா, ரீசா ஹென்ட்ரிக்ஸ், மார்கோ ஜான்சன், கேசவ் மகராஜ், ஜார்ஜ் லிண்டே, லூதோ சிபம்லா, டேவிட் மில்லர், லுங்கி இங்கிடி, அன்ரிச் நோர்ட்ஜே, டிரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ்.