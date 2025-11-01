உலகக்கோப்பையை வென்று மகுடம் சூடப்போவது யார்? இந்தியா Vs தென்னாப்பிரிக்கா நாளை மோதல்!
இதுநாள் வரையிலும் உலகக் கோப்பையை வென்றிடாத இந்தியா-தென்னாப்பிரிக்க அணிகள் நாளை இறுதிப் போட்டியில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், இதில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Published : November 1, 2025 at 5:41 PM IST
ஹைதராபாத்: ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் நாளை நடைபெறும் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா-ஆஸ்திரேலிய மகளிர் அணிகள் நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டீல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற்று வரும் ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரானது இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. அரையிறுதி ஆட்டங்களில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி தென்னாப்பிரிக்காவும், ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இந்திய அணியும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிவுள்ளன. இந்நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இறுதிப்போட்டி நாளை நவி மும்பையில் உள்ள டி.ஒய்.பாட்டீல் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
மகளிர் உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் முறையாகவும், இந்திய அணி மூன்றாவது முறையாகவும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிவுள்ளன. இதுநாள் வரையிலும் உலகக் கோப்பையை வென்றிடாத இரு அணிகள், நாளை பலப்பரிட்சை நடத்தவுள்ளன. இதனால் இப்போட்டியில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வென்று மகுடம் சூடும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளன.
November 1, 2025
இந்திய மகளிர் அணி
ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் தலைமையிலான இந்திய மகளிர் அணி சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி இறுதிப்போட்டி வரை முன்னேறியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அரையிறுதி ஆட்டத்தில் வலிமை வாய்ந்த ஆஸ்திரேலிய அணியை வீழ்த்தி, வரலாற்று வெற்றியுடன் இந்த இறுதிப்போட்டியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இதனால் இந்த போட்டியில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்று புதிய சரித்திரம் படைக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
Final destination: Mumbai. ✈️— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 31, 2025
All roads lead to the #CWC25 Final as #TheProteas Women make their final journey in pursuit of greatness! 🏆#Unbreakable pic.twitter.com/aGfxdPdBe2
இந்திய அணியின் பேட்டிங்கில் ஸ்மிருதி மந்தனா, ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் ஆகியோர் முதுகெலும்பாக உள்ளனர். அவர்களுடன் ஷஃபாலி வர்மா, அமஞ்சோத் கவுர், ரிச்சா கோஷ் உள்ளீட்டோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டால், நிச்சயம் இந்திய அணி வெற்றி பெறும் என்று நம்பலாம். அதே சமயம் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் ரேனுகா சிங், தீப்தி சர்மா, ஸ்னே ரானா, கிரந்தி கவுட், ஸ்ரீ சாரணி ஆகியோர் சிறப்பாக செயல்பட்டு எதிரணிக்கு அழுத்தம் கொடுப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தென்னாப்பிரிக்க அணி
மறுபக்கம் லாரா வோல்வார்ட் தலைமையிலான தென்னாப்பிரிக்கா மகளிர் அணியும், இந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அபாரமாக விளையாடி அடுத்தடுத்து வெற்றிகளைக் குவித்தது. அதிலும் குறிப்பாக அந்த அணி வரலாற்றில் முதல் முறையாக ஒருநாள் உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறி அசத்தியுள்ளது. இதனால் இறுதிப் போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று புதிய வரலாற்றை உருவாக்கும் முனைப்பில் தென்னாப்பிரிக்க மகளிர் அணி இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
📽️ Raw reactions after an ecstatic win 🥹— BCCI Women (@BCCIWomen) October 31, 2025
The #WomenInBlue celebrate a monumental victory and a record-breaking chase in Navi Mumbai 🥳
Get your #CWC25 tickets 🎟️ now: https://t.co/vGzkkgwXt4 #TeamIndia | #INDvAUS pic.twitter.com/MSV9AMX4K1
தென்னாப்பிரிக்க அணியின் பேட்டிங்கில் கேப்டன் லாரா வோல்வார்ட், தஸ்மின் பிரிட்ஸ், மரிஸான் கேப் உள்ளிட்டோர் நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றன. இருப்பினும் அணியின் மற்ற வீராங்கனைகள் பெரிதளவி சோபிக்க தவறி வருவது பின்னடைவாக பார்க்கப்படுகிறது. பவுலிங்கைப் பொறுத்தவரையில் மரிஸான் கேப், நோன்குலுலேக்கோ மலாபா, நதின் டி கிளார்க், அயபோங்கா காக்கா உள்ளிட்டோர் இந்திய அணிக்கு நெருக்கடி அளிக்கக்கூடும்.
நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இரு அணிகளும் இதுவரை 34 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்திய அணி 20 முறையும், தென்னாப்பிரிக்க அணி 13 முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் இப் போட்டியிலும் இந்திய அணி தங்களின் ஆதிக்கத்தை தொடர்வதுடன், சாதனை படைக்குமா? என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
From dreams to reality. 🤩— Proteas Women (@ProteasWomenCSA) October 30, 2025
Witness the emotion as #TheProteas Women book their place in the #CWC25 final! 🌍🏆#Unbreakable pic.twitter.com/AoBPHUBfhW
டி.ஒய்.பாட்டீல் கிரிக்கெட் மைதானம்
டி.ஒய்.பாட்டீல் மைதானம் பேட்டர்களின் சொர்க்கபுரியாக திகழ்கிறது. இந்த மைதானத்தில் இதுவரை 3 சர்வதேச ஒருநாள் போட்டிகள் மட்டுமே நடைபெற்றுள்ள நிலையில், அதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி இரண்டு முறையும், இரண்டாவது பேட்டிங் செய்த அணி ஒரு முறையும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதனால் டாஸ் வெல்லும் அணி முதலில் பேட்டிங்கைத் தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி மகளிர் ஒருநாள் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டியை ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதேபோல் ஜியோ-ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியைக் காண முடியும். இத்தொடரின் அனைத்து போட்டிகளும் இந்திய நேரப்படி மதியம் 3 மணிக்கு மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு 2.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்திய அணி: ஸ்மிருதி மந்தனா, ஷஃபாலி வர்மா, ஹர்லீன் தியோல்/அமன்ஜோத் கவுர், ஹர்மன்ப்ரீத் கவுர் (கேப்டன்), ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ், தீப்தி ஷர்மா, ரிச்சா கோஷ், ஸ்னே ராணா, கிராந்தி கவுட், ஸ்ரீ சரணி, ரேணுகா தாக்கூர்
தென்னாப்பிரிக்கா அணி: லாரா வோல்வார்ட் (கேப்டன்), டாஸ்மின் பிரிட்ஸ், சுனே லூஸ், அன்னேரி டெர்க்சன், அன்னேக் போஷ், மரிஸான் கேப், சினாலோ ஜஃப்டா, சோளே டிரையோன், நாதின் டி கிளர்க், அயபோங்கா காக்கா, நோன்குலுலெகோ மலாபா