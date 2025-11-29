ETV Bharat / sports

சென்னையில் கூடைப்பந்து உலகக்கோப்பை தகுதிச்சுற்று போட்டி - இந்தியா Vs சவூதி அரேபியா நாளை மோதல்

இந்திய அணியில் அரசியல், சாதி பார்க்காமல், பரிந்துரைகளை ஏற்காமல் வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர் என ஆதவ் அர்ஜூனா தெரிவித்தார்.

கூடைப்பந்து வீரர்களுடன் ஆதவ் அர்ஜுனா
கூடைப்பந்து வீரர்களுடன் ஆதவ் அர்ஜுனா (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 29, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: கூடைப்பந்து உலகக் கோப்பைக்கான தகுதிச்சுற்று போட்டி நாளை, நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடைபெறுகிறது. இதில் இந்தியா - சவூதி அரேபியா அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன.

கூடைப்பந்து உலகக் கோப்பை போட்டி வரும் 2027 ஆம் ஆண்டு கத்தாரில் நடக்க உள்ளது. இந்நிலையில் ஆசிய நாடுகளுக்கான தகுதி சுற்று போட்டி நாளை (நவம்பர் 30) சென்னையில் நடைபெற இருக்கிறது. இது தொடர்பாக நேரு உள்விளையாட்டு அரங்கத்தில் இந்திய கூடைப்பந்து சம்மேளனத்தின் தலைவர் ஆதவ் அர்ஜுனா செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார்.

அப்போது அவர், ''FIBA World Cup 2027 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் முதல் செப்டம்பர் வரை கத்தார் நாட்டில் நடைபெற உள்ளது. இந்த தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகளை தகுதிச்சுற்று மூலம் தேர்வு செய்து வருகின்றனர்.

சென்னை மைதானத்தில் நடந்த தகுதிச் சுற்றுப்போட்டியில் பக்ரைன் மற்றும் ஈராக் அணிகளை வென்றோம். கடந்த ஒரு வருடத்தில் இந்திய அணி மேம்பட்டுள்ளது. வீரர்களுக்கான பயிற்சி முறை மற்றும் தயார் செய்தல் உலகத்தர அளவிற்கு மாறி உள்ளது. ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் அணிகள் கடந்த 6 மாதங்களில் பல்வேறு போட்டிகளில் வென்றுள்ளன.

கடந்த முறை சென்னையில் விளையாடிய போது பத்தாயிரம் பேர் பார்வையிட்டனர். கடந்த பத்து வருடங்களில் இந்திய அணி பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றதில்லை. 2 வருடங்களுக்கு முன்பாக அமெரிக்காவை சேர்ந்த பயிற்சியாளரை நியமித்து போட்டியிடுகளுக்கான திட்டங்களை மாற்றினோம். நான்கு சிறந்த இந்தியப் பயிற்சியாளர்களையும் நியமித்துள்ளோம்.

மேலும் அணியில் இளம் வீரர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரித்துள்ளோம். முன்பு 3 கோடி ரூபாய் மட்டுமே செலவிடப்படும். தற்போது அது 30 கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் நிறைய மாற்றங்களை கொண்டு வந்துள்ளோம்.

ஒலிம்பிக் போட்டிகளுக்கு செல்ல வேண்டும் என்பது இலக்கு மட்டுமல்ல. 10 ஆண்டுகளுக்குள் ஆசிய விளையாட்டு போட்டிகளில் பதக்கம் வெல்ல வேண்டும் என்பதும் இலக்கு. 10 முதல் 12 வருடங்களில் ஒலிம்பிக்கில் கூடைப்பந்து போட்டியில் பங்கேற்று பதக்கம் வெல்வதற்கான வேலைகளைத் தொடங்கியுள்ளோம். அதனால் தான் சர்வதேச அளவிலான தொடர்களை நடத்துவதற்காக FIBA வுடன் பணியாற்றி வருகிறோம்.

ஐபிஎல்க்கு பிறகு மிகப்பெரிய தொடராக கூடைப்பந்து இருக்கும். சர்வதேச வீரர்கள் இதில் கலந்து கொள்வார்கள். அதற்கான வேலைகளை செய்து வருகிறோம். இங்கு பெரும்பாலான பள்ளிகளில் கூடைப்பந்து மைதானங்கள், உட்கட்டமைப்புகள் உள்ளன. நாம் எப்படி அதை பயன்படுத்துகிறோம் என்பது முக்கியம். பயிற்சி அளிப்பதற்கான செலவு மிகப் பெரியது. தனியார் நிறுவனங்கள் இல்லாமல் இதை செயல்படுத்த முடியாது.

கூடைப்பந்து லீக் போட்டிகள் வெற்றிகரமாக நடத்தினால் தனியார் நிறுவனங்கள் இதில் முதலீடு செய்வார்கள். அதன் மூலமாக இந்த விளையாட்டு அனைத்து தரப்பினருக்கும் செல்லும். கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு பிசிசிஐ முதலில் அடிமட்டத்தில் இருந்து கவனம் செலுத்தி கிரிக்கெட்டை வளர்த்தது போல கூடைப்பந்து விளையாட்டையும் வளர்க்க உள்ளோம்.

இன்னும் 10 முதல் 15 ஆண்டுகளில் கிரிக்கெட்டுக்கு அடுத்த விளையாட்டாக கூடைப்பந்து இருக்கும். அரசாங்கத்தின் பங்களிப்பு இதில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துவது தான். ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கான கூடைப்பந்து லீக் போட்டிகளை நடத்தத் திட்டமிட்டு உள்ளோம். அது மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அணிகள், ஏலம் உள்ளிட்ட அனைத்தும் வெளிப்படையாக நடைபெறும்.

நான் தமிழ்நாடு, பஞ்சாப் வீரர்கள் என்று தனியாக பார்ப்பதில்லை. அனைவரும் இந்திய வீரர்கள். திறமை உள்ள வீரர்கள் அணியில் இடம் பெறுவார்கள். இந்திய அணியில் அரசியல், சாதி என எதுவும் கணக்கில் கொள்ளாமல் யாரின் பரிந்துரைகளையும் ஏற்றுக் கொள்ளாமல், பயிற்சியாளர் மற்றும் சம்மேளனத்தில் உள்ளவர்களின் ஆலோசனைப்படி வீரர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

இந்திய கூடைப்பந்து சம்மேளனத்திடம் எங்களது விளையாட்டுகளை நடத்த போதுமான நிதி உள்ளது. எதிர்காலத்தில் எங்களது சம்மேளனத்தை நாங்கள் பிசிசிஐ போன்று உருவாக்குவோம்.

நம்மிடம் சர்வதேச அளவிலான நல்ல மைதானங்கள் கிடையாது. நாங்கள் எப்போதும் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்த கோரிக்கை வைக்கிறோம். உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மேம்படும் போது தனியார் நிறுவனங்கள் முதலீடு செய்யும். இப்போது அதிகமாக மது மற்றும் போதை பழக்கம் உள்ளது. இதற்கான ஒரே தீர்வு விளையாட்டு மட்டும் தான். கல்வி மட்டுமே தீர்வு கிடையாது.

இதையும் படிங்க: வாகன புதுப்பிப்பு கட்டண உயர்வு... வேலைநிறுத்த எச்சரிக்கை விடுத்த டிரைலர் லாரி உரிமையாளர் சங்கம்

குழந்தைகள் 10 வயது முதல் 35 வயது வரை அதீத செயல் திறனுடன் இருப்பார்கள். அவர்களை அமைதியாக உட்காரவைக்கும் போது மதுவின் அல்லது போதைப் பழக்கமோ ஏற்படும்.

இளைஞர்களின் சக்தியை நாம் விளையாட்டின் பக்கம் திருப்பும் போது மது மற்றும் போதை பொருட்களின் பயன்பாடு குறையும். அதற்கு நாம் விளையாட்டு தொடர்பான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளில் அதிகமாக முதலீடு செய்ய வேண்டும்'' என்று ஆதவ் அர்ஜுனா கூறினார்.

TAGGED:

WORLD CUP QUALIFIERS
கூடைப்பந்து தகுதிச்சுற்று
உலகக்கோப்பை கூடைப்பந்து
இந்தியா சவூதி அரேபியா பலப்பரீட்சை
BASKETBALL WORLD CUP QUALIFIERS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.