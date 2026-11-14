யு19 ஆசியக் கோப்பை 2026 | பாகிஸ்தானைப் பழிதீர்த்து கோப்பையை வெல்லுமா இந்தியா?
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் யு19 அணிகள் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ள நிலையில், அதில் இந்தியா 17 போட்டிகளில் வெற்றிபெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது.
Published : November 14, 2026 at 7:59 AM IST
ஹைதராபாத்: ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் அண்டர் 19 ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் நாளை பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஆசிய கிரிக்கெட் கவுன்சில் நடத்தும் அண்டர் 19 ஆடவர் ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர், இம்முறை ஓமன் நாட்டில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நடைபெற்று முடிந்த அரையிறுதிப் போட்டிகளின் முடிவில் ஆப்கானிஸ்தான் யு19 அணியை 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இந்திய யு19 அணியும், வங்கதேச யு19 அணியை 9 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி பாகிஸ்தான் யு19 அணியும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளன.
இதனைத் தொடர்ந்து, நாளை நடைபெறும் சாம்பியன் பட்டத்திற்கான இறுதிப் போட்டியில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் யு19 அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. இதனால் நடப்புத் தொடரின் லீக் சுற்றிலும், கடந்த 2025 ஆசியக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியிலும் பாகிஸ்தானிடம் கண்ட தோல்விகளுக்குப் பழிதீர்த்து, இந்திய அணி கோப்பையைக் கைப்பற்றுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Captain Lakshya Raichandani is the Player of the Match for his 93(90) in the chase 🫡 India U19 enter the Final with a convincing 8️⃣-wicket victory 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/mssnDLDhTk #MensU19AsiaCup https://t.co/beI3GFvtE8— BCCI (@BCCI) November 12, 2026
இந்திய யு19 அணி
லக்ஷ்ய ராய்சந்தானி தலைமையிலான இந்திய யு19 அணி, லீக் சுற்றில் பாகிஸ்தானிடம் தோல்வியைத் தழுவினாலும், அதன்பின் அபாரமாக கம்பேக் கொடுத்து தொடர் வெற்றிகளைப் பதிவு செய்துள்ளது. குறிப்பாக, அரையிறுதிப் போட்டியில் ஆப்கானிஸ்தான் நிர்ணயித்த 228 ரன்கள் என்ற இலக்கை 36.5 ஓவர்களிலேயே எட்டி, அபார வெற்றியுடன் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளது.
அணியின் பேட்டிங்கில் கேப்டன் லக்ஷ்ய ராய்சந்தானி, ஆர்யவீர் சேவாக், வி.கே. வினீத் ஆகியோருடன் அர்ஜுன் ராஜ்புத், விக்கெட் கீப்பர் அன்வய் டிராவிட் ஆகியோரும் சிறப்பான ஃபார்மில் இருப்பது அணிக்குப் பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது. பந்துவீச்சில் மோஹித் உல்வா, ஆர்யன் சவ்சானி, மணல் சவுகான் மற்றும் இஷான் சூட் ஆகியோர் எதிரணிக்குக் கடும் சவால் அளிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
பாகிஸ்தான் யு19 அணி
மறுபுறம், ஃபர்ஹான் யூசுப் தலைமையிலான நடப்பு சாம்பியன் பாகிஸ்தான் அணி, இத்தொடரில் இதுவரை விளையாடிய அனைத்துப் போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுத் தோல்வியே காணாத அணியாக இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது. குறிப்பாக, அந்த அணி நடப்பு சீசனில் நடைபெற்ற இந்திய அணிக்கு எதிரான லீக் போட்டியில் 3 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்ற உத்வேகத்துடன் இந்தப் போட்டியை எதிர்கொள்ளவுள்ளது.
Flawless is the word to describe this Pakistan side. They haven't put a foot wrong throughout the tournament and will now look to cap off a dominant campaign by adding another piece of silverware in two days' time 🇵🇰🙌 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #ACC https://t.co/zpXezLCTTH— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 12, 2026
பாகிஸ்தான் அணியின் பேட்டிங்கில் உஸ்மான் கான், ஹயாம் கான் மற்றும் லீக் போட்டியில் இந்தியாவிற்கு எதிராகச் சதம் விளாசிய விக்கெட் கீப்பர் ஹம்சா ஜஹூர் ஆகியோருடன் கேப்டன் ஃபர்ஹான் யூசுப், அகமது ஹுசைன் ஆகியோரும் அபாரமான ஃபார்மில் உள்ளனர். பந்துவீச்சைப் பொறுத்தவரையில் ரிஸ்வானுல்லா, அலி ராசா, நிகாப் ஷபீக் மற்றும் முகமது சய்யாம் ஆகியோரும் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு வருவது அணிக்குப் பெரும் பலமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் யு19 அணிகள் ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை 31 முறை நேருக்கு நேர் மோதியுள்ளன. இதில் இந்தியா 17 போட்டிகளிலும், பாகிஸ்தான் 13 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. ஒரு போட்டி சமனில் முடிந்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
நேரலை விவரம்
இந்தியா யு19 - பாகிஸ்தான் யு19 அணிகளுக்கு இடையிலான இந்த இறுதிப் போட்டி இந்திய நேரப்படி காலை 10.30 மணிக்குத் தொடங்கவுள்ளது. இந்தப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கள் சோனி ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் (Sony Sports Network) தொலைக்காட்சி சேனல்களில் நேரலையில் கண்டுகளிக்கலாம். ஆன்லைனில் பார்க்க விரும்பும் ரசிகர்கள் சோனி லிவ் (SonyLIV) ஓடிடி தளத்தில் நேரடி ஒளிபரப்பைக் காண முடியும்.
🇵🇰 Pakistan vs India 🇮🇳 ~ The #DPWorldMensU19AsiaCup2026 Final! A rematch of last edition's finale and the ultimate showdown for the trophy. No excuses ~ be at OCA Ground 1 tomorrow at 9:00 AM sharp! 🏆👀 #PAKvIND #ACC https://t.co/NPtGXufBS3— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 13, 2026
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உத்தேச லெவன்
இந்தியா யு19 அணி: லக்ஷ்ய ராய்சந்தானி (கேப்டன்), ஆர்யவீர் சேவாக், வி.கே. வினீத், யஷ்வர்தன் சவுகான், அர்ஜுன் ராஜ்புத், அன்வய் டிராவிட், மணல் சவுகான், காவ்யா படேல், ஆர்யன் சவ்சானி, மோஹித் உல்வா, இஷான் சூட்.
பாகிஸ்தான் யு19 அணி: உஸ்மான் கான், ஹயாம் கான், அப்துல் காதிர், அகமது ஹுசைன், ஹம்சா ஜஹூர், ஃபர்ஹான் யூசுப் (கேப்டன்), ஹஸ்னைன் அப்பாஸ் தார், முகமது சய்யாம், நிகாப் ஷபீக், அலி ராசா, ரிஸ்வானுல்லா.