உலகக் கோப்பை அரங்கில் மீண்டும் மோதும் இந்தியா vs பாகிஸ்தான்
இந்தியா-பாகிஸ்தான் ஹாக்கி அணிகள் கடைசியாக கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் நேருக்கு நேர் மோதியது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : March 18, 2026 at 1:01 PM IST
ஹைதராபாத்: ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரில் பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் குழு டி பிரிவில் ஒன்றாக இடம் பெற்றுள்ளன.
சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பின் சார்பில் 2026ஆம் ஆண்டிற்கான உலகக் கோப்பை ஹாக்கி தொடர் பெல்ஜியம் மற்றும் நெதர்லாந்தில் இந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெறவுள்ளது. இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் உள்பட மொத்தம் 16 அணிகள் பங்கேற்கும் இந்த தொடரில் எந்த அணி சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் தற்போதிலிருந்தே ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகரித்து வருகின்றன.
இந்த நிலையில், ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரில் பங்கேற்கும் அணிகள் மற்றும் இடம்பிடித்திருக்கும் குழுக்களை சர்வதேச ஹாக்கி கூட்டமைப்பு அறிவித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக பரம எதிரிகளான இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் குழு டி பிரிவில் ஒன்றாக இடம் பிடித்திருப்பது, ரசிகர்களின் ஆர்வத்தை மோலும் தூண்டியுள்ளது. ஏனெனில் சமீப காலங்களில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் இடையே போர் பதற்றமானது நிலவி வருகிறது.
𝗣𝗼𝗼𝗹𝘀 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 #𝗛𝗪𝗖𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗠𝗲𝗻'𝘀 𝗪𝗼𝗿𝗹𝗱 𝗖𝘂𝗽 𝗮𝗻𝗻𝗼𝘂𝗻𝗰𝗲𝗱! 🔥— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) March 17, 2026
Some exciting fixtures are lined up at the FIH Hockey World Cup 2026 Belgium and Netherlands.
📱Subscribe to the FIH Hockey World Cup 2026 Early Bird Pass on https://t.co/71D0pOpuZ8. pic.twitter.com/NtZpCmix0x
இதன் காரணமாக ஒவ்வொரு விளையாட்டு போட்டிகளிலும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் அணிகள் மோதும் போட்டிகள் மீது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்து வருகின்றனர். அந்தவகையில் தற்போது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் ஹாக்கி உலகக் கோப்பை தொடரிலும் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன. அதுமட்டுமின்றி உலகக் கோப்பை போன்ற பெரிய தொடரின் லீக் சுற்றிலேயே இரு அணிகளும் மோதவிருப்பது ஹாக்கி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஏனெனில் இரு அணிகளும் கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு ஆசிய சாம்பியன்ஸ் கோப்பை தொடரில் நேருக்கு நேர் மோதி இருந்தது. அதன்பின் நடைபெற இருந்த ஆசிய கோப்பை தொடரில், பாகிஸ்தான் அணியானது பாதுகாப்பு காரணங்களால் தொடரில் இருந்து வெளியேறியது குறிப்பிடத்தக்கது. இதுதவிர்த்து இந்தியா,பாகிஸ்தான் இடம்பிடித்துள்ள குழுவில் இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸ் அணிகளும் இடம்பெற்றுள்ளன.
Football ❌— Sports Apna l Indian sports 🇮🇳 (@sportsapna1) March 18, 2026
Cricket ❌
Now it’s HOCKEY time. 🏑🔥
🇮🇳 India vs Pakistan 🇵🇰 loading at the FIH Hockey World Cup 2026.
Same rivalry. Different turf. Same goosebumps. ✨ pic.twitter.com/3Gl4RrZOfs
ஹாக்கி உலகக் கோப்பை குழுக்கள் (ஆடவர் & மகளிர்)
மகளிர்
- குழு ஏ: நெதர்லாந்து, ஆஸ்திரேலியா, சிலி, ஜப்பான் (நெதர்லாந்து)
- குழு பி: அர்ஜென்டினா, ஜெர்மனி, அமெரிக்கா, ஸ்காட்லாந்து (பெல்ஜியம்)
- குழு சி: பெல்ஜியம், ஸ்பெயின், நியூசிலாந்து, அயர்லாந்து (பெல்ஜியம்)
- குழு டி: சீனா, இங்கிலாந்து, இந்தியா, தென்னாப்பிரிக்கா (நெதர்லாந்து)
ஆடவர்
- குழு ஏ: நெதர்லாந்து, அர்ஜென்டினா, நியூசிலாந்து, ஜப்பான் (நெதர்லாந்து)
- குழு பி: பெல்ஜியம், ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், மலேசியா (பெல்ஜியம்)
- குழு சி: ஆஸ்திரேலியா, ஸ்பெயின், அயர்லாந்து, தென்னாப்பிரிக்கா (பெல்ஜியம்)
- குழு டி: இங்கிலாந்து, இந்தியா, பாகிஸ்தான், வேல்ஸ் (நெதர்லாந்து)