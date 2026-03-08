டி20 உலகக் கோப்பை 2026: கோப்பையை வெல்லப்போவது யார்? இந்தியா vs நியூசிலாந்து இன்று மோதல்
Published : March 8, 2026 at 6:01 AM IST
அஹ்மதாபாத்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இன்று நடைபெறும் இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளன.
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரான இறுதிக் கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. மொத்தம் 20 அணிகள் பங்கேற்ற இந்த தொடரின், சூப்பர் 8 சுற்றுக்கு பிறகு நான்கு அணிகள் அரையிறுதி சுற்றுக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதில் முதல் அரையிறுதி ஆட்டத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அணியும், இரண்டாவது அரையிறுதியில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்திய இந்திய அணியும் இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது.
இந்நிலையில் இன்று நடைபெறும் மாபெரும் இறுதிப் போட்டியில் சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணியை எதிர்த்து, மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணி பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளது. இவ்விரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இந்த போட்டி அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள வான்கடே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.
இதில் நடப்பு சாம்பியன் என்ற அந்தஸுடன் இந்திய அணியும், முதல் உலகக் கோப்பை வெல்லும் முனைப்புடன் உள்ள நியூசிலாந்து அணியும் பலப்பரீட்சை நடத்தவுள்ளதால், எந்த அணி வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை வெல்லும் என்ற ஆவலுடன் ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
இந்திய அணி
சூர்யகுமார் யாதவ் தலைமையிலான இந்திய அணி, இந்த உலகக் கோப்பை தொடரில் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான சூப்பர் 8 சுற்று ஆட்டத்தில் தோல்வியைடைந்ததை தவிர்த்து மற்ற அனைத்து போட்டிகளிலும் அபாரமான வெற்றியை பதிவு செய்த கையோடு இந்த இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது. இதனால் இப்போட்டியிலும் இந்திய அணி ஆதிக்கத்தை செலுத்துவதுடன் மூன்றாவது முறையாக கோப்பையை வெல்லும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
அணியின் பேட்டிங்கை பொறுத்தவரையில் டாப் ஆர்டரில் சஞ்சு சாம்சன், இஷான் கிஷன் ஆகியோர் அசத்தலான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். மிடில் ஆர்டரில் திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோரும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், அபிஷேக் சர்மா, சூர்யகுமார் ஆகியோர் தொடர்ந்து பெரிய ரன்களை குவிக்க தவறி வருவது அணிக்கு சற்று பின்னடைவை ஏற்படுத்தும் விஷயமாக பார்க்கப்படுகிறது.
மறுபக்கம் அணியின் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் அர்ஷ்தீப் சிங், ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோருடன் ஹர்திக் பாண்டியாவும் வேகப்பந்து வீச்சில் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார். அதேசமயம் கடந்த இரண்டு போட்டிகளில் வருண் சக்ரவர்த்தி ரன்களை வாரி வழங்கி இருப்பது பின்னடைவை ஏற்படுத்திய காரணத்தால், இப்போட்டியில் அவருக்கு பதிலாக குல்தீப் யாதவ் களமிறங்கும் வாய்ப்புகள் உள்ளன.
நியூசிலாந்து அணி
மறுபக்கம் மிட்செல் சான்ட்னர் தலைமையிலான நியூசிலாந்து அணி தொடர்ச்சியாக சிறப்பாக செயல்பட்டு இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது. இதனால் இதுவரை ஐசிசி நடத்தும் வெள்ளைப் பந்து தொடர்களில் தங்களுடைய கோப்பை தாகத்தை இம்முறை நியூசிலாந்து அணி தணிக்கும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
அதற்கேற்றவகையில் அணியின் பேட்டிங்கில் ஃபின் ஆலன், டிம் செஃபெர்ட் தொடர்ந்து எதிரணிக்கு அச்சுறுத்தால இருந்த வருகின்றனர். மேற்கொண்டு ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலீப்ஸ், டேரில் மிட்செல், மார்க் சாப்மேன் ஆகியோரும் தேவையான ரன்களை சேர்த்து வருகின்றனர். அவர்களுடன் மிட்செல் சான்ட்னர், கோல் மெக்கன்ஸியும் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக உள்ளது.
அதேபோல் பவுலிங்கை பொறுத்தவரையில் மேட் ஹென்றி மற்றும் லோக்கி ஃபெர்குசன் ஆகியோர் தங்களின் வேகத்தை காட்டி எதிரணியை ஸ்தம்பிக்க வைக்க முடியும். அவர்களுடன் மிட்செல் சான்ட்னர், ரச்சின் ரவீந்திரா மற்றும் கிளென் பிலீப்ஸ் ஆகியோரும் சுழற்பந்து வீச்சில் சிறப்பாக செயல்படுவதால், பலம் பொருந்திய இந்திய அணிக்கு எதிராக நிச்சயம் நியூசிலாந்து அணி சவாலை கொடுக்கும் என கணிக்கப்படுகிறது.
நேருக்கு நேர்
இவ்விரு அணிகளும் சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டை பொறுத்தவரையிலும் 30 முறை நேருக்கு நேர் சந்தித்துள்ளன. அதில் இந்திய அணி 18 வெற்றிகளை பதிவு செய்து தங்களுடைய ஆதிக்கத்தை செலுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் நியூசிலாந்து அணி 11 போட்டிகளில் வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது.
டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் இரு அணிகளும் இதுவரை மூன்று முறை நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளன. இதில் நியூசிலாந்து அணியானது மூன்று போட்டிகளிலும் இந்திய அணியை வீழ்த்தி வெற்றி பெற்றதுடன், ஆதிக்கத்தையும் செலுத்தியுள்ளது. அதனால் இந்த முறை நியூசிலாந்தின் ஆதிக்கத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைப்பதுடன், கோப்பையையும் கைப்பற்றி இந்திய அணி பதிலடி கொடுக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளன.
நரேந்திய மோடி கிரிக்கெட் மைதானம்
அஹ்மதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி கிரிக்கெட் மைதானம் பேட்டர்களுக்கு சாதகமான மைதானமாக திகழ்கிறது. இங்கு இதுவரை 17 சர்வதேச டி20 போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. இதில் முதலில் பேட்டிங் செய்த அணிகள் 11 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணிகள் 06 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன. மேலும் இந்த போட்டி இரவில் நடைபெறுவதன் காரணமாக, பனியின் தாக்கமும் இருக்கும் என்று கணிக்கப்படுகிறது.
நேரலை தகவல்கள்
ஐசிசி ஆடவர் டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் அனைத்து போட்டிகளையும் இந்தியாவில் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் நெட்வொர்க் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்கிறது. அதே போல் ஜியோ ஹாட்ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை காண முடியும். இதில் இப்போட்டியானது இந்திய நேரப்படி இரவு 7 மணிக்கு தொடங்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வு மாலை 6.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்தியா: சஞ்சு சாம்சன், அபிஷேக் சர்மா, இஷான் கிஷன், சூர்யகுமார் யாதவ்(கேப்டன்), ஹர்திக் பாண்டியா, திலக் வர்மா, ஷிவம் துபே, அக்ஸர் படேல், அர்ஷ்தீப் சிங், வருண் சக்கரவர்த்தி/குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
நியூசிலாந்து: டிம் செஃபெர்ட், ஃபின் ஆலன், ரச்சின் ரவீந்திரா, கிளென் பிலீப்ஸ், மார்க் சாப்மேன், டேரில் மிட்செல், மிட்செல் சான்ட்னர்(கேப்டன்), ஜேம்ஸ் நீஷம், கோல் மெக்கன்ஸி, மேட் ஹென்றி, லோக்கி ஃபெர்குசன்.