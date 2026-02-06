யு19 உலகக்கோப்பை 2026 மகுடம் யாருக்கு? இறுதிப் போட்டியில் இந்தியா vs இங்கிலாந்து மோதல்
ஐசிசி யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் வரலாற்றில் இந்திய அணி ஏற்கென்வே 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றுள்ள நிலையில், 6ஆவது முறையாக பட்டம் வென்று சாதனை படைக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
Published : February 6, 2026 at 10:25 AM IST
ஹராரே: இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான யு19 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி இன்று ஹராரேவில் உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் ஆயுஷ் மாத்ரே தலைமையிலான இந்தியா அணியும், தாமஸ் ரியூ தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளன. இதனையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான இறுதிப் போட்டி இன்று ஹராரேவில் உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது.
ஏற்கெனவே 10ஆவது முறையாக இறுதிப் போட்டிக்கு முன்னேறிவுள்ள இந்திய அணி, அதில் 5 முறை சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றும் சாதித்துள்ளது. இதனால் இன்றைய ஆட்டத்திலும் வெற்றி பெற்று 6ஆவது முறையாக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றும் முனைப்புடனும், மறுபக்கம் இங்கிலாந்து அணி இரண்டாவது கோப்பைக்கான கனவுடனும் இந்த போட்டியை எதிர்கொள்ள இருப்பதால் ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளும் அதிகரித்துள்ளன.
இந்திய யு19 அணி
ஆயுஷ் மாத்ரே தலைமையிலான இந்திய அண்டர்19 அணி நடப்பு உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் இதுவரை தோல்வியையே தழுவாமல் வெற்றி நடையுடன் இறுதிப் போட்டிக்குள் நுழைந்துள்ளது. இதனால் இறுதிப் போட்டியில் இந்திய அணி தங்களின் ஆதிக்கத்தை செலுத்தி வெற்றியைப் பதிவு செய்யும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன.
அணியின் பேட்டிங்கில் ஆயுஷ் மாத்ரே, வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஆரோன் ஜார்ஜ், விஹான் மல்ஹோத்ரா, அபிக்யான் குண்டு உள்ளிட்டோரும், பவுலிங்கில் கிலான் படேல், ஹெனில் படேல், கனிஷ்க் சௌகான், தீபேஷ் தேவேந்திரன் உள்ளிட்டோரும் சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருவது அணிக்கு பெரும் பலமாக பார்க்கப்படுகிறது.
இங்கிலாந்து யு19 அணி
மறுபக்கம் தாமஸ் ரீவ் தலைமையிலான இங்கிலாந்து அணியும் இந்த உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில் அபார ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக அரையிறுதி ஆட்டத்தில் அந்த அணி ஆஸ்திரேலியாவை வீழ்த்தி இந்த இறுதிப் போட்டிகுள் நுழைந்துள்ளது. அணியின் பேட்டிங்கில் கேப்டன் தாமஸ் ரியூ அணியின் முதுகெலும்பாக உள்ளார்.
அவரைத் தவிர்த்து பென் டாக்கின்ஸ், ஜோசப் மூர்ஸ், பென் மேய்ஸ் ஆகியோரும் பேட்டிங்கில் அணிக்கு வலு சேர்க்கின்றனர். அணியின் பவுலிங்கைல் செபாஸ்டியன் மோர்கன், ஜேம்ஸ் மிண்டோ, ஃபர்ஹான் அஹ்மத் ஆகியோரும் உள்ளனர். இதனால் இந்த போட்டியில் எந்த அணி வெற்றி பெறும் என்ற எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரித்துள்ளது.
நேருக்கு நேர்
சர்வதேச அண்டர்19 ஒருநாள் போட்டிகளில் இந்த இரு அணிகளும் இதுவரை 54 போட்டிகளில் நேருக்கு நேர் பலப்பரீட்சை நடத்தியுள்ளனர். இதில் இந்திய யு19 அணி 40 போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று ஆதிக்கம் செலுத்தியுள்ளது. மறுபக்கம் இங்கிலாந்து யு19 அணி 13 போட்டிகளில் மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. மேலும் ஒரு போட்டியின் முடிவு எட்டப்படவில்லை.
ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானம்
ஹராரே ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் மைதானத்தில் இதுவரையிலும் 205 ஒருநாள் போட்டிகள் நடைபெற்றுள்ளன. அதில், முதலில் பேட்டிங் செய்த அணி 95 போட்டிகளிலும், சேஸிங் செய்த அணி 107 போட்டிகளிலும் வெற்றியைப் பதிவு செய்துள்ளன. இதன் காரணமாக டாஸ் வெல்லும் கேப்டன் பவுலிங்கை தேர்வு செய்வது வெற்றிக்கு வழிவகுக்கலாம்.
நேரலை ஒளிபரப்பு
இங்கிலாந்து மற்றும் இந்திய அணிகளுக்கு இடையிலான ஐசிசி ஆடவர் யு19 உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியை இந்திய ரசிகர்கல் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சியில் நேரலையில் காணலாம். அதேசமயம் ஜியோ ஹாட் ஸ்டாரிலும் இத்தொடரை ஆன்லைனில் காண முடியும். இந்திய நேரப்படி போட்டி மதியம் 1 மணிக்கு தொடக்க இருக்கும் நிலையில், டாஸ் நிகழ்வானது இரவு 12.30 மணிக்கு நடைபெறும்.
உத்தேச லெவன்
இந்திய யு19 அணி: ஆரோன் ஜார்ஜ், வைபவ் சூரியவன்ஷி, ஆயுஷ் மத்ரே (கேப்டன்), வேதாந்த் திரிவேதி, விஹான் மல்ஹோத்ரா, அபிக்யான் குண்டு, ஆர்எஸ் அம்ப்ரிஷ், கனிஷ்க் சௌஹான், கிலன் படேல், ஹெனில் படேல், தீபேஷ் தேவேந்திரன்
இங்கிலாந்து யு19 அணி: பென் டாக்கின்ஸ், ஜோசப் மூர்ஸ், பென் மேய்ஸ், தாமஸ் ரியூ (கேப்டன்), காலேப் பால்கனர், ரால்ஃபி ஆல்பர்ட், ஃபர்ஹான் அகமது, செபாஸ்டியன் மோர்கன், ஜேம்ஸ் மின்டோ, மேனி லம்ஸ்டன், அலெக்ஸ் பிரெஞ்ச்.